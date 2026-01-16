Ngôi nhà Bá Kiến – Chứng tích của thời phong kiến Việt Nam

Ngôi nhà có kiến trúc cổ, bộ khung bằng gỗ lim với ba gian rộng. Trải quan hơn 100 năm, ngôi nhà vẫn giữ được tương đối nguyên vẹn và trở thành điểm du lịch thu hút du khách đến tham quan, tìm hiểu về cuộc sống cường hào, địa chủ thời phong kiến.

Ngôi nhà Bá Kiến ở xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình). Ảnh: Nguyễn Chinh - TTXVN

Vườn chuối sau nhà Bá Kiến. Ảnh: Nguyễn Chinh - TTXVN