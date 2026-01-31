Nghệ nhân giữ lại ký ức Tết xưa bằng nghề làm xăm hường truyền thống

Ngày nay, nghề làm xăm hường đang dần mai một tại Cố đô Huế, duy chỉ có nghệ nhân Đặng Văn Tố vẫn đang cố gắng giữ gìn, ngày đêm chế tác xăm hường bằng thủ công, với mong muốn giữ hồn cốt, nét đẹp văn hóa của trò chơi cổ truyền này.

Đến với Huế vào những ngày Tết, du khách có thể bắt gặp những hội chơi đổ xăm hường trong các gia đình. Đây là thú vui tao nhã, được người dân xứ Huế ưa chuộng trong những ngày Tết. Trò chơi này mang thêm phần thi vị cho hương vị Tết cổ truyền xứ Huế - nơi tiếng lách cách xúc xắc hòa quyện cùng tiếng cười vui vẻ, gợi nhớ về những ngày xuân xưa cũ đầy ý nghĩa.

Trò chơi dân gian xuất phát từ cung đình



Xăm hường là một thú vui tao nhã chốn Cung đình xưa xứ Huế. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Ông Tố có hơn 40 năm gắn bó với nghề làm xăm hường. Ảnh: Mai Trang- TTXVN

Trò chơi lấy hình tượng của các cuộc thi khoa bảng thời phong kiến xưa, thể hiện tinh thần hiếu học và ước vọng vinh hiển của những sĩ tử gồm 3 cấp: Thi Hương (với danh hiệu Tú tài là thấp nhất), thi Hội, thi Đình (với danh hiệu cao nhất là Trạng nguyên).

Ông Đặng Văn Tố ngày ngày vẫn gìn giữ nét văn hoá độc đáo từ trò chơi xăm hường. Ảnh: Mai Trang/TTXVN

Nghệ nhân Đặng Văn Tố cho hay, vì xuất phát từ hoàng cung, nên người Huế chơi trò này rất thành thạo. Ngoài Huế, thì một số người dân ở Hội An, Đà Lạt... cũng có chơi. Ông khẳng định: “Đây là trò chơi thuần Việt, do chính người Việt sáng tạo. Đồng thời, trò đổ xăm hường cũng là sản phẩm văn hóa cao cấp nhất trong các trò chơi dân gian. Trò chơi chủ yếu mang lại sự vui vẻ, tiêu khiển trong ngày Tết. Ngoài ra, nhiều người coi đổ xăm hường như là một cách bói vận may đầu năm mới. Những ai may mắn có được nhiều thẻ Trạng anh (Trạng nguyên) hay Trạng em (bảng Nhãn và thám hoa) thì cả năm ấy hứa hẹn hanh thông, công việc thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp thăng tiến êm đẹp”. Làm xăm hường đòi hỏi đôi tay khéo léo cũng như phải am hiểu luật chơi và ý nghĩa văn hóa ẩn sau từng quân xăm. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Một bộ chơi xăm hường đầy đủ gồm: 6 hột xúc xắc, 63 thẻ xăm và một tô sứ sâu lòng (giúp gieo xúc xắc dễ dàng hơn, tránh bị bắn ra ngoài). Mỗi hột xúc xắc có 6 mặt, được đánh dấu bằng các chấm theo thứ tự nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục. Thẻ cao nhất trong bộ là thẻ Trạng nguyên (1 thẻ duy nhất), có giá trị 32 điểm. Muốn chơi giỏi, người chơi phải ghi nhớ 14 điều lệ của luật chơi gồm: nhất hường, nhị hường, tam hường, tứ hường, ngũ hường, lục phú hường, tứ tự, ngũ tử, phân song, nhất nhì xa, tứ ngũ thiên, cướp trạng, ngũ hường, cướp trạng, bán trạng.

Giữ gìn và phát huy nét văn hóa dân tộc

Để hoàn thiện một bộ xăm thẻ, ông Tố phải mất khoảng 20 ngày để thực hiện các công đoạn công phu. Ảnh: Mai Trang/TTXVN

Hiện nay, ở Huế chỉ có ông Đặng Văn Tố (75 tuổi, trú tại phường Hương An, thành phố Huế) là nghệ nhân duy nhất chế tác thẻ xăm hường bằng xương.

Qua bao thăng trầm lịch sử, trò chơi đổ xăm hường từng thịnh hành từ cung đình triều Nguyễn đã dần mai một, ít người biết đến và gần như thất truyền. Dẫu vậy, với khát khao giữ gìn hồn cốt dân tộc cùng nét đẹp văn hóa truyền thống, nghệ nhân Tố đã gắn bó với nghề này gần 40 năm. Mỗi dịp xuân về, ông vẫn lặng lẽ cần mẫn khắc từng thẻ xăm, để niềm vui xưa cũ tiếp tục vang vọng giữa Cố đô.

Nghệ nhân Đặng Văn Tố nhớ: “Ngày còn bé, tôi cùng đám bạn chơi đổ xăm hường bằng thẻ tre đơn sơ. Những gia đình khá giả hơn sẽ sở hữu bộ đồ chơi bằng gỗ. Các con số trên thẻ ban đầu chỉ được viết tay vụng về, sau mới chuyển sang in ấn. Trò chơi này rất được người Huế xưa ưa chuộng, chơi trong những ngày Tết, khi có đủ các thành viên gia đình sum vầy. Trò chơi mang lại sự vui vẻ, tạo không khí ấm áp lúc đoàn viên”.