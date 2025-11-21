Một “nốt lặng” văn hóa trở thành điểm đến du lịch đặc sắc của Sài Gòn

Nép mình bên những công trình di sản trăm năm như Nhà thờ Đức Bà và Bưu điện Thành phố, Đường Sách Nguyễn Văn Bình từ lâu đã trở thành một biểu tượng văn hóa đặc biệt của Sài Gòn. Không chỉ là nơi bày bán và trao đổi sách, con đường nhỏ rợp bóng me này còn là một “nốt lặng” hiếm hoi - nơi nhịp sống hối hả của đô thị chùng lại trước những trang sách mở, đồng thời trở thành điểm đến văn hóa - du lịch hấp dẫn giữa trung tâm thành phố.

Đường Sách Nguyễn Văn Bình, điểm đến văn hóa quen thuộc của người dân thành phố và du khách trong và quốc tế. Ảnh: Nguyễn Luân/ Báo ảnh Việt Nam

Trong bức tranh Sài Gòn náo nhiệt và không bao giờ ngủ, chỉ cần bước qua cổng Đường Sách, người ta như bước vào một thế giới khác. Dưới vòm me cổ thụ xanh rợp, nắng Sài Gòn bỗng trở nên mềm mại, khẽ chạm vào những kệ sách được bài trí tinh tế. Chính sự yên bình ấy đã khiến Đường Sách trở thành “trạm dừng” quen thuộc của nhiều du khách - nơi họ tìm thấy một Sài Gòn dịu dàng, lắng đọng và đầy chất thơ.

Không gian biến chuyển theo từng khoảnh khắc tại Đường sách: buổi sáng yên tĩnh, trong trẻo của tri thức; buổi tối lung linh ánh đèn, tiếng bút ký họa và nụ cười du khách. Ảnh: Nguyễn Luân/ Báo ảnh Việt Nam

Độc giả mọi lứa tuổi đắm mình trong thế giới sách, khám phá từng trang sách tại các quầy hàng mở. Ảnh: Nguyễn Luân/ Báo ảnh Việt Nam

Một vị khách lớn tuổi chăm chú lựa chọn sách tại quầy sách thiếu nhi. Ảnh: Nguyễn Luân/ Báo ảnh Việt Nam

Niềm vui của trẻ thơ khi được cùng mẹ khám phá thế giới sách đầy màu sắc. Ảnh: Nguyễn Luân/ Báo ảnh Việt Nam

Quầy sách ngoại văn thu hút sự quan tâm của du khách nước ngoài, mang đến trải nghiệm đọc quốc tế ngay giữa lòng Sài Gòn. Ảnh: Nguyễn Luân/ Báo ảnh Việt Nam

Du khách thích thú lựa chọn những tấm bưu thiếp và tranh in đậm chất Sài Gòn xưa tại một quầy hàng lưu niệm. Ảnh: Nguyễn Luân/ Báo ảnh Việt Nam

Khách quốc tế say mê tìm hiểu về Hà Giang ngay tại không gian triển lãm của Đường Sách Nguyễn Văn Bình. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam

Đường Sách mang trong mình một “hệ sinh thái” văn hóa đa dạng. Trẻ nhỏ say sưa bên truyện tranh rực rỡ; giới trẻ tìm kiếm những đầu sách kinh tế, kỹ năng; còn những người hoài cổ lại chậm rãi dừng lại trước các gian sách cũ - nơi lưu giữ ký ức của bao thế hệ. Những cuốn sách ngả màu thời gian, hương giấy cũ phảng phất, được bày biện như những báu vật văn hóa, góp phần tạo nên sức hút rất riêng cho con đường này trong mắt khách phương xa.

Không chỉ tôn vinh văn hóa đọc, Đường Sách còn là “sân khấu mở” của nhiều hoạt động nghệ thuật - du lịch. Tại đây thường xuyên diễn ra triển lãm sách, triển lãm ảnh, trưng bày tư liệu, các sự kiện giao lưu tác giả - độc giả, giới thiệu sách mới, workshop sáng tạo, sân chơi cuối tuần dành cho trẻ em… Những hoạt động này đã biến Đường Sách thành một điểm hẹn văn hóa - du lịch tiêu biểu của TP.HCM, nơi du khách có thể vừa thưởng thức không gian nghệ thuật vừa cảm nhận nhịp sống đô thị theo cách rất Sài Gòn.

Các nhà sách lớn như Alpha Books, Saigon Books luôn là điểm đến yêu thích của độc giả trẻ. Ảnh: Nguyễn Luân/ Báo ảnh Việt Nam

Những cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh được trưng bày trang trọng, thu hút sự quan tâm của nhiều độc giả. Ảnh: Nguyễn Luân/ Báo ảnh Việt Nam

Sách về doanh nhân, kinh tế được trưng bày nổi bật, đáp ứng nhu cầu học tập và phát triển bản thân của độc giả. Ảnh: Nguyễn Luân/ Báo ảnh Việt Nam

Không gian trưng bày đa dạng, từ văn học, kỹ năng sống đến sách ngoại văn, phục vụ nhu cầu tìm kiếm tri thức và giải trí. Ảnh: Nguyễn Luân/ Báo ảnh Việt Nam

Sức hút của Đường Sách đã vượt xa ranh giới thành phố. Với du khách quốc tế, đây là điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình khám phá Sài Gòn. Họ tản bộ dưới tán me xanh, lựa chọn những cuốn sách ảnh về Việt Nam, hay tìm mua những tấm bưu thiếp in hình Sài Gòn xưa để gửi về quê nhà. Hình ảnh du khách năm châu và người dân địa phương ngồi chung trên một băng ghế, cùng lật giở trang sách, đã tạo nên một bức tranh giao hòa văn hóa đẹp đẽ, sống động và không hề có biên giới.

Không gian nơi đây thay đổi theo từng thời khắc. Buổi sáng mang vẻ trong trẻo, yên tĩnh của tri thức; còn buổi tối, ánh đèn vàng hắt lên những gian sách, tiếng bút ký họa loạt xoạt, nụ cười của du khách… tất cả tạo nên một không gian nghệ thuật đường phố đầy sức sống - một “điểm check-in” văn hóa đặc sắc ngay giữa trung tâm thành phố.

Tọa đàm và giới thiệu sách diễn ra sôi nổi, trở thành điểm hẹn văn hóa của cộng đồng. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam

Nghệ sĩ ký họa say sưa sáng tác, mang đến những nét chấm phá nghệ thuật độc đáo cho Đường Sách. Ảnh: Nguyễn Luân/ Báo ảnh Việt Nam

Một góc ký họa chân dung, nơi du khách lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình khám phá văn hóa. Ảnh: Nguyễn Luân/ Báo ảnh Việt Nam

Biểu diễn khèn Mông mang âm hưởng văn hóa dân tộc, tạo điểm nhấn sinh động cho không gian đường sách. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam

Du khách nước ngoài thích thú thưởng thức những bức ảnh về Hà Giang, tìm hiểu văn hóa và cảnh sắc vùng núi phía Bắc tại Đường Sách Nguyễn Văn Bình. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam

Sau nhiều năm hoạt động, Đường Sách TP.HCM không còn là một dự án phong trào. Nó đã trở thành lá phổi văn hóa, điểm đến du lịch văn hóa đặc trưng của thành phố, nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau, nơi người dân và du khách cùng tìm thấy một Sài Gòn sâu lắng, trí tuệ và hào hoa - một Sài Gòn rất khác, rất riêng, nhưng lại rất đỗi quen thuộc./.