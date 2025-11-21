Khám phá
Một “nốt lặng” văn hóa trở thành điểm đến du lịch đặc sắc của Sài Gòn
Nép mình bên những công trình di sản trăm năm như Nhà thờ Đức Bà và Bưu điện Thành phố, Đường Sách Nguyễn Văn Bình từ lâu đã trở thành một biểu tượng văn hóa đặc biệt của Sài Gòn. Không chỉ là nơi bày bán và trao đổi sách, con đường nhỏ rợp bóng me này còn là một “nốt lặng” hiếm hoi - nơi nhịp sống hối hả của đô thị chùng lại trước những trang sách mở, đồng thời trở thành điểm đến văn hóa - du lịch hấp dẫn giữa trung tâm thành phố.
Trong bức tranh Sài Gòn náo nhiệt và không bao giờ ngủ, chỉ cần bước qua cổng Đường Sách, người ta như bước vào một thế giới khác. Dưới vòm me cổ thụ xanh rợp, nắng Sài Gòn bỗng trở nên mềm mại, khẽ chạm vào những kệ sách được bài trí tinh tế. Chính sự yên bình ấy đã khiến Đường Sách trở thành “trạm dừng” quen thuộc của nhiều du khách - nơi họ tìm thấy một Sài Gòn dịu dàng, lắng đọng và đầy chất thơ.
Đường Sách mang trong mình một “hệ sinh thái” văn hóa đa dạng. Trẻ nhỏ say sưa bên truyện tranh rực rỡ; giới trẻ tìm kiếm những đầu sách kinh tế, kỹ năng; còn những người hoài cổ lại chậm rãi dừng lại trước các gian sách cũ - nơi lưu giữ ký ức của bao thế hệ. Những cuốn sách ngả màu thời gian, hương giấy cũ phảng phất, được bày biện như những báu vật văn hóa, góp phần tạo nên sức hút rất riêng cho con đường này trong mắt khách phương xa.
Không chỉ tôn vinh văn hóa đọc, Đường Sách còn là “sân khấu mở” của nhiều hoạt động nghệ thuật - du lịch. Tại đây thường xuyên diễn ra triển lãm sách, triển lãm ảnh, trưng bày tư liệu, các sự kiện giao lưu tác giả - độc giả, giới thiệu sách mới, workshop sáng tạo, sân chơi cuối tuần dành cho trẻ em… Những hoạt động này đã biến Đường Sách thành một điểm hẹn văn hóa - du lịch tiêu biểu của TP.HCM, nơi du khách có thể vừa thưởng thức không gian nghệ thuật vừa cảm nhận nhịp sống đô thị theo cách rất Sài Gòn.
Sức hút của Đường Sách đã vượt xa ranh giới thành phố. Với du khách quốc tế, đây là điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình khám phá Sài Gòn. Họ tản bộ dưới tán me xanh, lựa chọn những cuốn sách ảnh về Việt Nam, hay tìm mua những tấm bưu thiếp in hình Sài Gòn xưa để gửi về quê nhà. Hình ảnh du khách năm châu và người dân địa phương ngồi chung trên một băng ghế, cùng lật giở trang sách, đã tạo nên một bức tranh giao hòa văn hóa đẹp đẽ, sống động và không hề có biên giới.
Không gian nơi đây thay đổi theo từng thời khắc. Buổi sáng mang vẻ trong trẻo, yên tĩnh của tri thức; còn buổi tối, ánh đèn vàng hắt lên những gian sách, tiếng bút ký họa loạt xoạt, nụ cười của du khách… tất cả tạo nên một không gian nghệ thuật đường phố đầy sức sống - một “điểm check-in” văn hóa đặc sắc ngay giữa trung tâm thành phố.
Sau nhiều năm hoạt động, Đường Sách TP.HCM không còn là một dự án phong trào. Nó đã trở thành lá phổi văn hóa, điểm đến du lịch văn hóa đặc trưng của thành phố, nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau, nơi người dân và du khách cùng tìm thấy một Sài Gòn sâu lắng, trí tuệ và hào hoa - một Sài Gòn rất khác, rất riêng, nhưng lại rất đỗi quen thuộc./.