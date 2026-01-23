Khu vườn mùa Xuân giữa lòng Hà Nội

Không gian quán được chăm chút với các gam màu truyền thống của ngày Tết như đỏ, vàng, xanh lá, điểm xuyết những cành đào, tạo nên khung cảnh vừa ấm cúng vừa rộn ràng không khí xuân. Mỗi góc nhỏ tại Ngon Garden đều trở thành điểm check-in được nhiều thực khách yêu thích trong những ngày cuối năm.

Không chỉ mang đến trải nghiệm ẩm thực quen thuộc, Ngon Garden còn gợi nhắc nét đẹp Tết Việt giữa lòng Hà Nội hiện đại. Chùm ảnh ghi lại khoảnh khắc sắc xuân lan tỏa trong không gian quán, phản ánh nhu cầu tìm về cảm giác sum vầy, thư thả của người dân Thủ đô khi Tết Nguyên đán đang đến rất gần.