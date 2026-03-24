Kết nối sản phẩm du lịch giữa đất liền với đặc khu Phú Quý

Nằm cách Phan Thiết 56 hải lý (khoảng 120 km) theo hướng Đông Nam, đặc khu Phú Quý được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Long Hải, Ngũ Phụng và Tam Thanh, trung tâm hành chính - chính trị đặt tại xã Ngũ Phụng. Đặc khu có diện tích tự nhiên 18 km2, dân số 32.000 người. Phú Quý được biết đến là nơi có tiềm năng kinh tế biển rất lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch và đánh bắt hải sản.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn (thứ 2, từ phải sang) trao đổi với lãnh đạo đặc khu Phú Quý về quy hoạch phân khu nghỉ dưỡng tổng hợp cao cấp (Khu C) tại thôn Thương Châu. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, chuyến khảo sát nhằm tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch biển đảo đặc trưng, góp phần phát triển du lịch đặc khu Phú Quý nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung theo hướng xanh, bền vững. Hoạt động này cũng nhằm hướng tới thúc đẩy liên kết giữa khu vực trung tâm với các điểm du lịch biển, hình thành các tuyến, chương trình du lịch mới phục vụ du khách trong và ngoài nước.

Theo ông Đinh Văn Tuấn, Phú Quý có tiềm năng lớn để phát triển du lịch biển với nhiều bãi tắm hoang sơ, phù hợp phát triển các loại hình du lịch mạo hiểm, khám phá và nghỉ dưỡng cao cấp, do đó định hướng phát triển cần bảo đảm tăng trưởng cả về số lượng và chất lượng. Bên cạnh đó, du lịch cộng đồng là xu hướng cần được nghiên cứu, tạo điều kiện cho các hộ dân mở rộng không gian kinh doanh phù hợp với thực tế. Các khó khăn, vướng mắc cần được tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để xem xét, giải quyết kịp thời.

Ông Lê Hồng Lợi, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý, giới thiệu về các quy hoạch phát triển trên đảo. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Đoàn công tác đã khảo sát nhiều điểm đến tiêu biểu còn giữ được nét hoang sơ với các bãi tắm đẹp và di tích nổi tiếng trên đảo như: Cột cờ chủ quyền - Bãi Nhỏ - Gành Hang; chùa Linh Sơn - núi Cao Cát; quần thể Mộ Thầy; Hòn Tranh; khu vực lồng bè nuôi trồng thủy sản... Đoàn cũng nghe báo cáo về định hướng phát triển không gian du lịch tại các điểm đến trong thời gian tới.

Ông Lê Hồng Lợi, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý cho biết, hiện đảo đang bước vào mùa cao điểm đón khách du lịch nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi. Đặc khu đã phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành triển khai giải pháp vận chuyển, bảo đảm an toàn cho du khách; đồng thời chú trọng công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh tại các điểm đến theo hướng "xanh, sạch", tạo ấn tượng tốt đối với du khách.

Đoàn công tác khảo sát, kiểm tra khu vực Cột cờ chủ quyền tại đặc khu Phú Quý. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Đoàn công tác khảo sát, kiểm tra khu vực điểm du lịch Bãi Nhỏ - Gành Hang tại đặc khu Phú Quý. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Hệ thống cơ sở lưu trú trên đảo ngày càng được đầu tư khang trang, nâng cao chất lượng dịch vụ. Toàn đảo hiện có 69 cơ sở lưu trú với 850 phòng, 1.271 giường; cùng 102 cơ sở homestay, nhà trọ với khoảng 1.000 giường. Về vận chuyển, có 5 tàu cao tốc đang khai thác tuyến Phan Thiết - Phú Quý và ngược lại, cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách.

Theo ông Lê Hồng Lợi, đặc khu Phú Quý đã được phê duyệt quy hoạch phân khu nghỉ dưỡng tổng hợp cao cấp (Khu C) tại thôn Thương Châu, diện tích khoảng 50 ha. Khu vực này được định hướng thu hút đầu tư phát triển du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, kết hợp các loại hình như tắm biển, thể thao biển, lặn ngắm san hô, ẩm thực. Tuy nhiên, việc triển khai còn gặp khó khăn do chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết phân khu dịch vụ du lịch.

Đoàn công tác khảo sát, kiểm tra các điểm du lịch tại đảo Hòn Tranh, cách đặc khu Phú Quý khoảng 0,5 hải lý về hướng Đông Nam. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Đoàn công tác khảo sát khu vực khu lồng bè phục vụ du khách trên biển tại đặc khu Phú Quý. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Ngoài ra, một số hạn chế cũng đang đặt ra đối với phát triển du lịch tại đảo như nguồn điện chưa ổn định, cần có giải pháp kết nối lưới điện từ đất liền; đồng thời một vấn đề cấp bách khác là cần khảo sát, đánh giá trữ lượng nước ngọt để có phương án khai thác, sử dụng hợp lý. Hiện việc sử dụng nước ngọt còn hạn chế do nguy cơ xâm nhập mặn, ảnh hưởng đến thu hút đầu tư du lịch.

Trong chương trình, đoàn công tác cũng khảo sát một số điểm du lịch ven biển khu vực phía Đông của tỉnh như Cổ Thạch, bãi đá Bảy Màu... Thông qua hoạt động này, tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng tăng cường liên kết với các địa phương ven biển, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường khách, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới./.