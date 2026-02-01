Hai sản phẩm nhận Giải thưởng Du lịch Bền vững ASEAN

Ngày 30/1/2026, trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2026 tổ chức tại Philippines, lễ trao đã được diễn ra.

Việt Nam có 25 đơn vị được vinh danh ở các hạng mục Giải thưởng Khách sạn Xanh ASEAN; Giải thưởng Đô thị Du lịch sạch ASEAN; Giải thưởng Địa điểm MICE ASEAN và Giải thưởng Du lịch bền vững Giải thưởng Du lịch ASEAN 2026ASEAN.