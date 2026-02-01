Báo Ảnh Việt Nam

Khám phá

Hai sản phẩm nhận Giải thưởng Du lịch Bền vững ASEAN

Với chủ đề “Điểm đến du lịch thân thiện với môi trường," Cô Tô - Dấu ấn đảo xanh của Ủy ban Nhân dân đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh nhận Giải thưởng ở hạng mục Sản phẩm nông thôn bền vững.

 
Ngày 30/1/2026, trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2026 tổ chức tại Philippines, lễ trao đã được diễn ra.
 
Việt Nam có 25 đơn vị được vinh danh ở các hạng mục Giải thưởng Khách sạn Xanh ASEAN; Giải thưởng Đô thị Du lịch sạch ASEAN; Giải thưởng Địa điểm MICE ASEAN và Giải thưởng Du lịch bền vững Giải thưởng Du lịch ASEAN 2026ASEAN.

Ở hạng mục Giải thưởng Du lịch Bền vững ASEAN với chủ đề “Điểm đến du lịch thân thiện với môi trường," Cô Tô - Dấu ấn đảo xanh của Ủy ban Nhân dân đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh nhận Giải thưởng ở hạng mục Sản phẩm nông thôn bền vững; Hòn Mây Rút Trong - Hòn Dugong Bay - Điểm đến Xanh trong lòng Đảo Ngọc, tỉnh An Giang nhận Giải thưởng ở hạng mục Sản phẩm đô thị bền vững./.

Đảo Cô Tô lớn nhìn từ trên cao. Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN 

Báo ảnh Việt Nam/ TTXVN

Xem thêm

Xem thêm

Top