Du lịch
Hà Nội lọt Top 10 điểm đến hấp dẫn nhất châu Á năm 2026
Kết quả này phản ánh xu hướng bứt phá mạnh mẽ của du lịch châu Á, đặc biệt là Đông Á và Đông Nam Á, trong bối cảnh nhu cầu trải nghiệm văn hóa, thiên nhiên và đô thị ngày càng gia tăng.
Hà Nội - điểm đến được ưu tiên lựa chọn cho năm 2026
Bảng xếp hạng du lịch năm 2026 của U.S. News & World Report cho thấy Đông Á và Đông Nam Á đang trở thành những khu vực dẫn dắt dòng chảy du lịch thế giới. Dẫn đầu danh sách là núi Phú Sĩ, tiếp theo là Tokyo (Nhật Bản) và Palawan (Philippines) - những điểm đến tiêu biểu cho sự kết hợp hài hòa giữa giá trị di sản, nhịp sống đô thị hiện đại và vẻ đẹp thiên nhiên nguyên sơ.
Đáng chú ý, Đông Nam Á tiếp tục giữ sức hút mạnh mẽ, với Bali (Indonesia), Phuket (Thái Lan) và Hà Nội (Việt Nam) nằm trong nhóm điểm đến được ưu tiên lựa chọn cho năm 2026. Điều này cho thấy vị thế ngày càng rõ nét của khu vực trên bản đồ du lịch thế giới, trong đó Hà Nội nổi lên như một điểm đến tiêu biểu của mô hình du lịch đô thị di sản tại châu Á.
Đánh giá về Thủ đô của Việt Nam, U.S. News & World Report nhận định: "Hà Nội đặc biệt phù hợp với những du khách lần đầu đến Việt Nam, khi những hồ nước yên bình tạo nên sự cân bằng hài hòa với nhịp sống sôi động và dòng xe máy hối hả. Thủ đô của đất nước mang đến cho du khách sự phong phú về lịch sử, văn hóa, mua sắm, ẩm thực cùng vẻ đẹp thiên nhiên đa dạng".
Hà Nội hấp dẫn bởi sự cân bằng hiếm có giữa nhịp sống sôi động và không gian yên bình của hồ nước, giữa những con phố đông đúc xe máy và chiều sâu văn hóa - lịch sử kéo dài hàng nghìn năm. Du khách được gợi ý bắt đầu ngày mới với cà phê trứng, dạo bước qua khu Phố cổ với những con phố nhỏ rực rỡ sắc màu và ẩm thực đường phố đặc trưng, sau đó ghé thăm các công trình mang tính biểu tượng như Văn Miếu - Quốc Tử Giám từ thế kỷ 11 hoặc Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, điểm đến không thể bỏ qua đối với những người yêu lịch sử.
Tăng trưởng ấn tượng năm 2025 tạo nền tảng cho bứt phá năm 2026
Thứ hạng cao trên bảng xếp hạng quốc tế không phải là kết quả ngẫu nhiên, mà được nâng đỡ bởi những con số tăng trưởng ấn tượng của du lịch Hà Nội trong năm 2025. Với đà phục hồi mạnh mẽ và chiến lược phát triển bài bản, du lịch Thủ đô đã ghi nhận bước tiến rõ rệt cả về lượng khách, doanh thu, hạ tầng lưu trú, sản phẩm và hiệu quả quảng bá.
Song hành với lượng khách tăng mạnh, tổng thu từ du lịch năm 2025 ước đạt trên 134,46 nghìn tỷ đồng, tăng 21,5% so với năm trước. Đáng chú ý, sự gia tăng doanh thu gắn liền với xu hướng kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao mức chi tiêu của du khách, đặc biệt ở phân khúc khách quốc tế và khách có khả năng chi trả cao. Đây là tín hiệu cho thấy du lịch Hà Nội đang dịch chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng.
Hệ thống cơ sở lưu trú đóng vai trò quan trọng trong việc nâng đỡ đà tăng trưởng này. Toàn thành phố hiện có 3.761 cơ sở lưu trú với hơn 71.000 phòng, trong đó khách sạn và khu căn hộ từ 1 đến 5 sao chiếm gần 10.000 phòng. Phân khúc cao cấp tiếp tục mở rộng với 28 khách sạn và khu căn hộ 5 sao, đáp ứng tốt nhu cầu của các đoàn khách quốc tế, khách MICE (loại hình du lịch kết hợp các sự kiện kinh doanh, hội họp, khen thưởng, hội nghị và triển lãm) và du khách nghỉ dưỡng cao cấp.
-
- Báo ảnh Việt Nam/TTXVN