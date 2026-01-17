Kết quả này phản ánh xu hướng bứt phá mạnh mẽ của du lịch châu Á, đặc biệt là Đông Á và Đông Nam Á, trong bối cảnh nhu cầu trải nghiệm văn hóa, thiên nhiên và đô thị ngày càng gia tăng.

Hà Nội - điểm đến được ưu tiên lựa chọn cho năm 2026

Bảng xếp hạng du lịch năm 2026 của U.S. News & World Report cho thấy Đông Á và Đông Nam Á đang trở thành những khu vực dẫn dắt dòng chảy du lịch thế giới. Dẫn đầu danh sách là núi Phú Sĩ, tiếp theo là Tokyo (Nhật Bản) và Palawan (Philippines) - những điểm đến tiêu biểu cho sự kết hợp hài hòa giữa giá trị di sản, nhịp sống đô thị hiện đại và vẻ đẹp thiên nhiên nguyên sơ.

Nhật Bản tiếp tục khẳng định sức mạnh du lịch khi có tới 4 điểm đến trong top 13, bao gồm Phú Sĩ, Tokyo, Kyoto và Osaka. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Seoul (Hàn Quốc), Sri Lanka và Chiang Mai (Thái Lan) phản ánh xu hướng du lịch trải nghiệm sâu, nơi du khách tìm kiếm những giá trị văn hóa bản địa, công nghệ, thiên nhiên và chiều sâu lịch sử.

Đáng chú ý, Đông Nam Á tiếp tục giữ sức hút mạnh mẽ, với Bali (Indonesia), Phuket (Thái Lan) và Hà Nội (Việt Nam) nằm trong nhóm điểm đến được ưu tiên lựa chọn cho năm 2026. Điều này cho thấy vị thế ngày càng rõ nét của khu vực trên bản đồ du lịch thế giới, trong đó Hà Nội nổi lên như một điểm đến tiêu biểu của mô hình du lịch đô thị di sản tại châu Á.

Hà Nội lọt Top 10 điểm đến hấp dẫn nhất châu Á năm 2026 của tạp chí Mỹ "U.S. News & World Report".

Đánh giá về Thủ đô của Việt Nam, U.S. News & World Report nhận định: "Hà Nội đặc biệt phù hợp với những du khách lần đầu đến Việt Nam, khi những hồ nước yên bình tạo nên sự cân bằng hài hòa với nhịp sống sôi động và dòng xe máy hối hả. Thủ đô của đất nước mang đến cho du khách sự phong phú về lịch sử, văn hóa, mua sắm, ẩm thực cùng vẻ đẹp thiên nhiên đa dạng".

Những tiết mục nghệ thuật đường phố tại phố đi bộ Hồ Gươm. Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Hà Nội hấp dẫn bởi sự cân bằng hiếm có giữa nhịp sống sôi động và không gian yên bình của hồ nước, giữa những con phố đông đúc xe máy và chiều sâu văn hóa - lịch sử kéo dài hàng nghìn năm. Du khách được gợi ý bắt đầu ngày mới với cà phê trứng, dạo bước qua khu Phố cổ với những con phố nhỏ rực rỡ sắc màu và ẩm thực đường phố đặc trưng, sau đó ghé thăm các công trình mang tính biểu tượng như Văn Miếu - Quốc Tử Giám từ thế kỷ 11 hoặc Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, điểm đến không thể bỏ qua đối với những người yêu lịch sử.

Tăng trưởng ấn tượng năm 2025 tạo nền tảng cho bứt phá năm 2026

Thứ hạng cao trên bảng xếp hạng quốc tế không phải là kết quả ngẫu nhiên, mà được nâng đỡ bởi những con số tăng trưởng ấn tượng của du lịch Hà Nội trong năm 2025. Với đà phục hồi mạnh mẽ và chiến lược phát triển bài bản, du lịch Thủ đô đã ghi nhận bước tiến rõ rệt cả về lượng khách, doanh thu, hạ tầng lưu trú, sản phẩm và hiệu quả quảng bá.

Du khách lưu lại khoảnh khắc chờ đón năm mới 2026 tại khu vực Hồ Gươm. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN Cụ thể, theo báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, năm 2025 Hà Nội đón trên 33,7 triệu lượt khách, tăng 20,87% so với năm 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt trên 7,82 triệu lượt, tăng 22,76%, còn khách nội địa đạt trên 25,88 triệu lượt, tăng 20,32%. Những con số này phản ánh sức hấp dẫn ngày càng rõ nét của Hà Nội trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến trong khu vực ngày càng gay gắt.

Song hành với lượng khách tăng mạnh, tổng thu từ du lịch năm 2025 ước đạt trên 134,46 nghìn tỷ đồng, tăng 21,5% so với năm trước. Đáng chú ý, sự gia tăng doanh thu gắn liền với xu hướng kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao mức chi tiêu của du khách, đặc biệt ở phân khúc khách quốc tế và khách có khả năng chi trả cao. Đây là tín hiệu cho thấy du lịch Hà Nội đang dịch chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng.

Hệ thống cơ sở lưu trú đóng vai trò quan trọng trong việc nâng đỡ đà tăng trưởng này. Toàn thành phố hiện có 3.761 cơ sở lưu trú với hơn 71.000 phòng, trong đó khách sạn và khu căn hộ từ 1 đến 5 sao chiếm gần 10.000 phòng. Phân khúc cao cấp tiếp tục mở rộng với 28 khách sạn và khu căn hộ 5 sao, đáp ứng tốt nhu cầu của các đoàn khách quốc tế, khách MICE (loại hình du lịch kết hợp các sự kiện kinh doanh, hội họp, khen thưởng, hội nghị và triển lãm) và du khách nghỉ dưỡng cao cấp.

Văn Miếu Quốc Tử Giám rực rỡ về đêm. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam Công suất sử dụng phòng bình quân năm 2025 đạt 65,5%, tăng 3,5 điểm phần trăm so với năm 2024, phản ánh hiệu quả khai thác ngày càng cao của hệ thống lưu trú. Cùng với đó, 58 cơ sở dịch vụ du lịch đạt chuẩn trong các lĩnh vực ăn uống, mua sắm, vui chơi giải trí và chăm sóc sức khỏe đã góp phần hoàn thiện chuỗi trải nghiệm cho du khách.

Một điểm sáng khác của du lịch Hà Nội năm 2025 là sự đổi mới mạnh mẽ trong phát triển sản phẩm. Trên nền tảng giá trị di sản nghìn năm văn hiến, Thủ đô đã ra mắt nhiều tuyến và sản phẩm du lịch mới theo hướng trải nghiệm, chuyên đề và chuyên sâu. Các sản phẩm du lịch văn hóa tiếp tục giữ vai trò chủ lực với những hành trình gắn di sản, di tích và làng nghề, tiêu biểu như tour văn hóa đêm "Tiếng chuông Trấn Vũ" tại Đền Quán Thánh, các chương trình đi bộ khám phá kiến trúc và nghệ thuật đô thị, hay các tuyến trải nghiệm phía Tây và phía Nam thành phố.

Ngoài những di sản đã được UNESCO công nhận, Hà Nội còn có nhiều di sản có giá trị khác và trong đó phải kể đến Nhà tù Hỏa Lò. Ảnh: Công Đạt/ Báo ảnh Việt Nam Du lịch nông nghiệp, nông thôn và du lịch cộng đồng được mở rộng tại Phúc Thọ, Mỹ Đức, Ba Vì, đưa du khách về không gian làng quê và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, các sản phẩm du lịch đường sông và đường sắt từng bước hình thành bản sắc riêng, kết nối trung tâm Hà Nội với các vùng phụ cận theo hướng trải nghiệm, thân thiện môi trường và giàu giá trị văn hóa.

Những tiết mục nghệ thuật đường phố tại phố đi bộ Hồ Gươm. Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam



Song hành với phát triển sản phẩm, công tác quảng bá và xúc tiến du lịch được triển khai đồng bộ, chuyên nghiệp và có chiều sâu. Hàng loạt sự kiện lớn như Lễ hội Du lịch Hà Nội, Lễ hội Quà tặng Du lịch, Festival Thu, Lễ hội Áo dài cùng các chương trình kích cầu đã thu hút hàng chục nghìn lượt khách mỗi sự kiện và tạo hiệu ứng truyền thông rộng khắp. Trên thị trường quốc tế, Hà Nội tăng cường hiện diện tại các hội chợ du lịch lớn, triển lãm thế giới và các chương trình xúc tiến tại châu Âu, Đông Bắc Á, Ấn Độ và Nhật Bản./.