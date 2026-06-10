Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026: Việt Nam thúc đẩy thảo luận về định hướng hợp tác khu vực

Theo Giáo sư Mễ Lương, phiên họp toàn thể sẽ tập trung vào khả năng phục hồi và sự đoàn kết, tự cường của ASEAN, định vị diễn đàn như một nền tảng đối thoại mở bổ sung cho các cơ chế chính thức hiện có của ASEAN. Diễn đàn nhấn mạnh việc xây dựng Cộng đồng ASEAN lấy con người làm trung tâm, thúc đẩy chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng mới trong bối cảnh bất ổn toàn cầu, bảo vệ lợi ích và khả năng phục hồi của tất cả mọi người, đảm bảo không nhóm nào bị bỏ lại phía sau. “Đoàn kết và tự cường’ cũng là lý do quan trọng nhất cho sự gắn kết của ASEAN”, Giáo sư nhấn mạnh.

Về phòng ngừa xung đột, học giả Trung Quốc cho rằng, đây là một trong 3 chủ đề cốt lõi của diễn đàn lần này. Việc thảo luận chủ đề này nhằm duy trì hòa bình, ổn định khu vực và tạo môi trường nội bộ an toàn cho sự phát triển của ASEAN. Dưới góc nhìn của ông, quan hệ giữa các nước ASEAN về cơ bản là hài hòa, đồng thời cho rằng ASEAN cần tiếp tục phát huy các cơ chế đối thoại, tham vấn và hòa giải để xử lý các khác biệt, qua đó duy trì môi trường hòa bình và ổn định cho sự phát triển của các nước ASEAN.

Giáo sư Mễ Lương, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á, Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh (Trung Quốc), trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Trung Quốc. Ảnh: Công Tuyên - PV TTXVN tại Trung Quốc

Liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ AI, Giáo sư Mễ Lương cũng cho rằng, đây là những lĩnh vực quan trọng nhất đối với sự phát triển tương lai của ASEAN. Ông nhấn mạnh việc theo kịp các xu hướng công nghệ mới là yêu cầu đặt ra đối với các quốc gia trong khu vực. Theo ông, đây là một trong những nội dung mang tính định hướng tại diễn đàn, khi các vấn đề về thúc đẩy công nghệ AI nhằm tăng cường phát triển khu vực đồng thời cùng nhau giải quyết các thách thức chung về quản trị, đạo đức và an ninh mạng đang được đặt ra và cần tiếp tục thảo luận.

Đề cập đến việc Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN - sáng kiến mà Việt Nam công bố tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 tại Jakarta (Indonesia) hồi tháng 9/2023, Giáo sư Mễ Lương cho rằng sáng kiến này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các nước ASEAN và đã được tổ chức thành công hai lần liên tiếp trước đó.

Theo ông, Diễn đàn Tương lai ASEAN là một diễn đàn do Việt Nam dẫn dắt. Việc Việt Nam tiếp tục đăng cai tổ chức Diễn đàn thể hiện thiện chí và trách nhiệm của Việt Nam trong việc đóng góp vào các thảo luận chung và đóng góp lớn hơn cho sự phát triển của ASEAN.

Việc Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của Việt Nam trong ASEAN và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế. Thành công của hai kỳ diễn đàn trước đó, với sự tham dự của các quan chức cấp cao từ các nước thành viên ASEAN và cả các quốc gia trong khu vực như Trung Quốc, là minh chứng cho điều này, cho thấy tầm ảnh hưởng ngoại giao ngày càng tăng của Việt Nam.

Giáo sư Mễ Lương bày tỏ tin tưởng rằng trong tương lai, Diễn đàn Tương lai ASEAN sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong các vấn đề của ASEAN và trở thành một nền tảng quan trọng cho sự phát triển của ASEAN./.