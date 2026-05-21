Vietnam refuerza lucha contra infracciones de derechos de autor en contenidos digitales

El problema de la infracción de derechos de autor de productos culturales e industriales se está volviendo cada vez más grave. (Foto: Vietnam+).

Vietnam está entrando en una etapa de endurecimiento de la aplicación de los derechos de propiedad intelectual, especialmente en el ámbito de los contenidos digitales, donde las violaciones de derechos de autor ocurren de manera pública, a gran escala y con métodos cada vez más sofisticados.



Apenas unas horas después de que TV360 emitiera gratuitamente la película “Mua do” (Red Rain), cientos de sitios web comenzaron a distribuirla ilegalmente. De forma similar, “Tho oi” (Bunnie), recién estrenada en cines, fue grabada clandestinamente y difundida en múltiples plataformas piratas.



Según el Departamento de Cine, del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, actualmente existen más de 400 sitios web en vietnamita que distribuyen películas sin licencia y obtienen ingresos mediante publicidad de apuestas, servicios VIP y cobros por visualización en alta calidad.



Las infracciones no afectan únicamente a la industria cinematográfica. Los derechos de transmisión deportiva también sufren graves vulneraciones. Grandes competiciones como la Premier League, la Champions League, la Eurocopa o la Copa del Mundo son retransmitidas ilegalmente de forma constante en páginas web, aplicaciones y redes sociales.



El sistema de monitoreo de VSTV registró más de 10.000 enlaces piratas por cada jornada de la temporada 2025-2026, causando pérdidas valoradas en cientos de miles de millones de VND.



Uno de los casos más representativos es el ecosistema “Xoi Lac TV”, cuya red de dominios cambia continuamente para evadir los bloqueos. En marzo de 2026, la Policía de la provincia de Hung Yen, en coordinación con el Departamento de Ciberseguridad, desmanteló una red vinculada a Xoi Lac TV y arrestó a 41 personas involucradas en operaciones valoradas en más de un billón de VND (38,46 millones de dólares). Sin embargo, poco después apareció el ecosistema Bun Cha TV, con cientos de sitios dedicados a la retransmisión ilegal de fútbol y la promoción de apuestas.



De acuerdo con Similarweb, Vietnam pierde alrededor de 350 millones de dólares anuales debido a las violaciones de derechos de autor en contenidos digitales. Solo en el ámbito futbolístico existen cerca de 70 sitios piratas que acumularon más de 1,5 mil millones de visitas entre 2022 y 2023. Además, más de 200 páginas de películas piratas alcanzan unos 120 millones de reproducciones mensuales, con aproximadamente 15,5 millones de usuarios vietnamitas accediendo regularmente a estos contenidos.



Ante esta situación, el Gobierno lanzó una campaña intensiva contra las infracciones de propiedad intelectual del 7 al 30 de mayo de 2026, conforme al Despacho Oficial n.º 38/CD-TTg. El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo recibió la tarea de reforzar las inspecciones sobre violaciones de derechos de autor en películas, música, televisión y videojuegos en internet, mientras que el Ministerio de Seguridad Pública concentrará sus esfuerzos en desmantelar grandes portales ilegales de cine, música y videojuegos, además de impulsar procesos penales en los casos más graves.



Según Tran Hoang, director del Departamento de Derechos de Autor, las futuras medidas no se limitarán a sanciones administrativas, sino que incluirán investigaciones financieras, bloqueo de flujos de dinero y la posible aplicación de responsabilidades penales contra actividades organizadas y altamente lucrativas.



Paralelamente, el Departamento coordinará acciones con plataformas digitales, empresas publicitarias e intermediarios de pago para controlar tanto la distribución como las fuentes de ingresos de los contenidos ilícitos.



Especialistas consideran que esta estrategia marca el paso de una política basada en “llamados a proteger los derechos de autor” hacia una fase de “acciones contundentes en el entorno digital”. No obstante, persisten grandes desafíos, ya que muchos sitios utilizan servidores y proxies ubicados en el extranjero y cambian constantemente de dominio para evitar su rastreo.



Expertos del sector sostienen que para erradicar el problema es necesario combinar el fortalecimiento del marco legal con soluciones tecnológicas avanzadas. Entre las medidas propuestas figuran sistemas de reconocimiento de contenidos, huellas digitales para videos y música, monitoreo en tiempo real mediante inteligencia artificial y Big Data, mecanismos de retirada rápida de contenidos, bloqueo publicitario y control de flujos financieros.



Los especialistas advierten que la piratería digital ya no constituye una actividad aislada, sino una cadena de negocios ilegales con enormes ingresos. Por ello, Vietnam no puede seguir combatiendo estas infracciones con métodos manuales, sino que necesita integrar tecnología, legislación y cooperación con plataformas digitales para proteger eficazmente la industria creativa en el entorno digital./.