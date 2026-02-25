Vietnam intensifica esfuerzos para levantar “tarjeta amarilla” de la UE sobre productos pesqueros

Embarcaciones pesqueras zarpan hacia alta mar. Foto: VNA

El viceprimer ministro de Vietnam Tran Hong Ha firmó hoy el despacho oficial N° 18/CD-TTg, mediante el cual el Primer Ministro insta a ministerios, sectores y localidades a prepararse exhaustivamente para la quinta inspección de la Comisión Europea (CE) y redoblar esfuerzos para levantar la advertencia de “tarjeta amarilla” impuesta a los productos pesqueros vietnamitas por pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).



El documento, dirigido a los ministerios de Defensa, Seguridad Pública, Relaciones Exteriores, Justicia, Agricultura y Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología, Finanzas, Construcción, Industria y Comercio, así como a dirigentes de provincias y ciudades, reconoce los avances iniciales logrados por las autoridades y las comunidades pesqueras en la lucha contra la pesca IUU, pero advierte que persisten limitaciones significativas.



Entre las debilidades señaladas se encuentran la gestión y control insuficientes de embarcaciones que no cumplen las condiciones para operar, casos de violaciones no resueltos de manera exhaustiva y la persistencia de embarcaciones que infringen aguas extranjeras. El Primer Ministro advierte sobre la subjetividad y falta de determinación en algunos niveles administrativos, lo que ha impedido que Vietnam logre levantar la “tarjeta amarilla” tras casi ocho años y cuatro inspecciones de la CE.



La quinta inspección, prevista para principios de marzo de 2026, resulta crucial, pues determinará si la Unión Europea (UE) retira la advertencia o, por el contrario, la eleva a “tarjeta roja”, con graves consecuencias para el sector pesquero nacional.



El Primer Ministro exige a los titulares de los ministerios y autoridades locales, especialmente las costeras, que consideren esta labor una prioridad máxima. Deberán movilizar todos los recursos disponibles para implementar de manera decidida, coordinada y efectiva las 123 tareas asignadas por el Gobierno, el Primer Ministro y el Comité Directivo, centrándose en cinco áreas prioritarias: marco legal, gestión de la flota pesquera, seguimiento y control de embarcaciones, trazabilidad de los productos pesqueros, y aplicación de la ley y sanción de infracciones, conforme a las cinco recomendaciones de la CE.



Hasta el 9 de marzo de 2026, los ministerios y localidades continuarán realizando inspecciones conforme al plan establecido en la Decisión N° 515/QD-BNNMT, que prevé visitas a 15 localidades clave para verificar el cumplimiento de las medidas contra la pesca IUU.



El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, en coordinación con la Cancillería, la Misión de Vietnam ante la UE y otras entidades, será responsable de elaborar el programa, guion y contenidos para las reuniones con la delegación inspectora de la CE, tanto a nivel técnico como de alto nivel. Este programa debe ser integral y detallado, asignando responsabilidades claras en la preparación de expedientes y documentos que acrediten los informes presentados.



Asimismo, se deberá preparar cuidadosamente la logística, el protocolo y los servicios de traducción. Los ministerios designarán funcionarios con experiencia y conocimiento directo de los temas relacionados con la pesca IUU para participar en las reuniones.



Se organizará una reunión virtual con todos los ministerios y localidades para informar detalladamente sobre la implementación del programa de trabajo con la CE, asegurando que no se produzcan errores.



Los ministerios de Justicia, Agricultura y Medio Ambiente, Defensa, Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología, Relaciones Exteriores y otras entidades deberán cumplir con las tareas asignadas por el Gobierno y el primer ministro, asumiendo la responsabilidad por los resultados.



El Ministerio de Seguridad Pública instruirá a la policía local para que agilice la elaboración de expedientes y procese penalmente los casos de violaciones graves relacionadas con la pesca IUU. Se implementará un control riguroso de embarcaciones y pescadores en sus lugares de residencia, vinculado a la base de datos nacional de población, y se aplicará próximamente el sistema de gestión de entrada y salida de embarcaciones mediante la plataforma VNeID para supervisar todas las actividades pesqueras.



El Ministerio de Defensa, a través de la Guardia Fronteriza, coordinará con otras fuerzas el control estricto de las embarcaciones en puerto, impidiendo que aquellas que no cumplan los requisitos participen en actividades pesqueras. Se desplegarán medios y personal en las zonas marítimas limítrofes para prevenir nuevas incursiones en aguas extranjeras.



El Ministerio de Ciencia y Tecnología deberá coordinar con otros ministerios para completar antes del 6 de marzo de 2026 las bases de datos y sistemas informáticos, incluyendo la base de datos nacional de pesca, el sistema de monitoreo de embarcaciones (VMS), el registro de sanciones administrativas, los sistemas eCDT, Elogbook y el sistema de alerta de desconexión VMS-Alert. Estos sistemas deberán ser sincrónicos, interoperables y garantizar datos “correctos, completos, limpios, vivos, unificados, compartidos y verificables”.



Los presidentes de los comités populares de las provincias y ciudades con actividad pesquera deberán preparar información y documentos precisos, con cifras consistentes con las reportadas al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, para evitar imprevistos durante la inspección. Serán responsables ante el Gobierno y el Primer Ministro si sus localidades no cumplen con las tareas asignadas, afectando el esfuerzo nacional por levantar la “tarjeta amarilla” o provocando una “tarjeta roja”.



El Primer Ministro encomendó al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente el seguimiento, verificación y reporte de los resultados de implementación de este despacho oficial./.