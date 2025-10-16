Vietnam insta a las partes implicadas a respetar su soberanía sobre Truong Sa

Hanoi (VNA)- Vietnam pide a las partes implicadas que respeten su soberanía sobre Truong Sa (Spratly), declaró la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang, en respuesta a una pregunta sobre el reciente incidente ocurrido en las aguas territoriales de la isla Thi Tu, parte de Truong Sa, entre buques de agencias competentes chinas y filipinas.



La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang. (Fuente: VNA)



La vocera reafirmó que Vietnam cuenta con plena base histórica y legal para afirmar su soberanía clara y legítima sobre Truong Sa, incluida la isla Thi Tu.



En relación con el incidente, afirmó, Vietnam está profundamente preocupado por la información publicada por las partes implicadas, instándolas a actuar con moderación, responsabilidad y respeto al derecho internacional, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982 y las normas internacionales pertinentes sobre seguridad marítima, incluido el Convenio sobre el Reglamento internacional para prevenir los abordajes (COLREG) emitido por la Organización Marítima Internacional (OMI).



Estas medidas crearán un ambiente propicio para las negociaciones de un Código de Conducta en el Mar del Este (COC) efectivo y sustancial, de conformidad con el derecho internacional, incluida la UNCLOS de 1982, contribuyendo a mantener la paz, la estabilidad, la seguridad y la protección en esa agua y la región, añadió. /.