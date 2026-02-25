Resolución 80: Maximizar el valor de la cultura y el pueblo vietnamita en nueva era

Panorama de la reunión. Foto: Phuong Hoa - VNA

El miembro del Buró Político y jefe de la Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Trinh Van Quyet, recalcó hoy el papel y la importancia de la Resolución No. 80-NQ/TW emitida el 7 de enero de 2026 sobre el desarrollo de la cultura nacional.



Durante una conferencia nacional en Hanoi para difundir e implementar dos resoluciones del Buró Político, la No. 79-NQ/TW y la No. 80-NQ/TW , Van Quyet presentó los contenidos clave, las novedades y las soluciones principales de está última.



Dijo que la resolución define que el desarrollo de la cultura es una tarea estratégica y a largo plazo, tanto urgente como sostenible; tiene como objetivo construir una cultura vietnamita avanzada e imbuida de identidad nacional, desarrollada de manera integral, a la altura de los requerimientos para el desarrollo de la patria en la nueva era.



La cultura no solo se define como la base espiritual de la sociedad, sino también como un recurso endógeno crucial, un motor para el desarrollo del país, señaló.



Un punto destacado de la Resolución es que por primera vez se define a la cultura como "pilar" y "sistema regulador" del desarrollo rápido y sostenible, al mismo nivel que la política, la economía y la sociedad, precisó. La cultura debe impregnar todos los aspectos de la vida, integrarse en las estrategias, planes y programas de desarrollo, y convertirse en una "potencia blanda" nacional.



Además, continuó, la Resolución subraya la importancia de construir al ser humano como el centro de la estrategia de desarrollo cultural. La implementación coherente de los valores nacionales, los valores culturales, los valores familiares y los estándares del ser humano vietnamita en la nueva era se considera una tarea esencial y duradera. Se debe construir un entorno cultural sano y moderno, especialmente en el ciberespacio y el entorno digital.



Según el alto funcionario, el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital se considera un motor para generar nuevos impulsos en el campo de la cultura. La Resolución exige la creación de un ecosistema cultural digital, la intensificación del uso de la tecnología para preservar y promover el patrimonio, el desarrollo de la industria cultural, y la mejora de la capacidad creativa y competitiva de los productos culturales vietnamitas.



En cuanto a las políticas, indicó, la Resolución establece la necesidad de continuar perfeccionando el sistema de políticas y leyes relacionadas con la cultura; eliminar los cuellos de botella; y realizar un cambio importante de la mentalidad de gestión a la creación del desarrollo, con una gobernanza cultural moderna. Asimismo, se debe promover el papel creativo de la población, fomentar la participación de intelectuales, artistas, y empresarios en el desarrollo cultural, y crear condiciones favorables para atraer y utilizar talentos en este campo.



La Resolución también destaca la tarea de construir una "postura combativa de seguridad cultural", vinculada con la garantía de la seguridad humana y la soberanía cultural en el ciberespacio; así como la necesidad de luchar proactivamente y refutar ideas erróneas y la información dañina; y gestionar equilibradamente la relación entre conservación y desarrollo, tradición y modernidad, y nacionalismo e integración internacional.



Según Trinh Van Quyet, para que la Resolución se implemente efectivamente, es necesario organizar la capacitación y difusión de manera amplia; desarrollar programas y planes de acción concretos y viables; fortalecer la supervisión y el control; y promover el liderazgo ejemplar de los funcionarios y miembros del Partido, así como la participación activa de toda la sociedad.



Con una nueva mentalidad y un enfoque integral hasta 2030, con visión hasta 2045, se espera que la Resolución 80 marque un fuerte cambio en el desarrollo de la cultura y el pueblo vietnamita, contribuyendo directamente al desarrollo rápido y sostenible del país y haciendo una contribución digna al flujo de la civilización humana./.