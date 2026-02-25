Putin ratifica prioridad estratégica de nexos de Rusia con Vietnam

El presidente ruso, Vladimir Putin, recibe al enviado especial del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, y miembro del Buró Político, ministro de Relaciones Exteriores Le Hoai Trung. Foto: VNA

Rusia concede gran importancia al continuo desarrollo de la asociación estratégica integral con Vietnam en beneficio de los dos pueblos, afirmó el presidente ruso, Vladimir Putin.



Al recibir este martes en el Kremlin al enviado especial del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, y miembro del Buró Político, ministro de Relaciones Exteriores Le Hoai Trung, el mandatario ruso reconoció una vez más el éxito del XIV Congreso del PCV y valoró los resultados de la conversación telefónica sostenida con To Lam inmediatamente después de la clausura de la magna cita.



Putin destacó que la reelección de To Lam como secretario general del PCV para el nuevo mandato refleja la alta confianza que el Partido y el pueblo vietnamita depositan en su liderazgo.

Manifestó su convicción de que, bajo el liderazgo del PCV, encabezado por el secretario general To Lam, el país alcanzará con éxito sus prioridades estratégicas, avanzando hacia una nueva era de desarrollo próspero y cumpliendo los objetivos trazados.



Aseguró que considera al secretario general To Lam como un amigo cercano, y expresó su deseo de recibirlo pronto en Rusia, mostrándose dispuesto a mantener contactos e intercambios regulares sobre cuestiones estratégicas y relaciones bilaterales.



Reiteró su deseo de que ambas partes eleven la calidad y eficacia de la cooperación en sectores clave como energía, petróleo y gas, y tecnología militar, expandiéndose a nuevas áreas como energía nuclear, ciencia-tecnología y transporte.



Le Hoai Trung transmitió el mensaje del secretario general To Lam al presidente Putin, destacando que el XIV Congreso ha cumplido una enorme responsabilidad histórica, resumiendo profundamente la práctica revolucionaria de Vietnam tras 40 años de renovación (Doi Moi) y estableciendo objetivos, orientaciones generales y avances estratégicos para el futuro y el destino de la nación en la nueva era de desarrollo. El Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam están decididos a construir un país de paz, independiente, democrático, próspero, civilizado y feliz, avanzando firmemente hacia el socialismo.



En esta nueva etapa, Vietnam desea y confía en que Rusia continúe siendo un compañero fiel y confiable. La profundización de la asociación estratégica integral bilateral no solo sirve a los intereses de cada país, sino que también contribuye activamente a la paz, estabilidad y desarrollo sostenible en la región y el mundo.



El enviado especial informó sobre las grandes orientaciones y los tres avances estratégicos del XIV Congreso, valorando positivamente el dinámico desarrollo de las relaciones bilaterales bajo la dirección de los altos líderes de ambos países. Sobre la base del mensaje del secretario general To Lam, comunicó el deseo de fortalecer la cooperación con Rusia en áreas como energía nuclear, petróleo y gas, cooperación marítima, defensa, tecnología militar, ciencia-tecnología y transporte.



Le Hoai Trung también transmitió la invitación del secretario general To Lam al presidente Putin para visitar Vietnam, la cual que fue aceptada con agrado.



Previamente, el canciller vietnamita sostuvo conversaciones con su homólogo ruso, Sergey Lavrov, en las cuales informó sobre las orientaciones rectoras, la política exterior y las tareas importantes de la diplomacia vietnamita. Destacó que el XIV Congreso afirmó por primera vez el papel y la misión de la diplomacia y la integración internacional como tareas clave y permanentes.



Lavrov agradeció la información compartida sobre las importantes orientaciones del XIV Congreso, reafirmando que Vietnam es un socio prioritario en la política exterior de Rusia en Asia-Pacífico.



Ambos ministros revisaron en la ocasión la cooperación bilateral, incluyendo la coordinación entre las dos cancillerías, y acordaron medidas para potenciar el papel de sus ministerios en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales./.