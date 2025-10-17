Promueven modelo de reconciliación Vietnam-EE.UU. en las relaciones internacionales

Hanoi (VNA) - La Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam (VUFO), junto con la Asociación Vietnam-Estados Unidos, celebraron el 80.º aniversario de la fundación de esta última (17 de octubre de 1945-2025) en el Teatro Ho Guom en Hanoi.

El presidente de la Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam, Phan Anh Son, felicita a la Asociación Vietnam-Estados Unidos. (Foto: https://vietnamnet.vn)

Phan Anh Son, presidente de la Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam, habla en la ceremonia. (Foto: VNA)

Al evento, efectuado la víspera, asistieron representantes de diversos Ministerios y organismos vietnamitas, así como organizaciones, empresas estadounidenses en Vietnam, e instituciones académicas y de investigación.

En su discurso, Phan Anh Son, presidente de VUFO, resaltó el profundo significado de la Asociación Vietnam-Estados Unidos, creada bajo la dirección del Presidente Ho Chi Minh tras la independencia del país, con el objetivo de fomentar la cooperación por la paz y el progreso entre ambos pueblos.

Recordó que desde la década de 1990, la Asociación ha jugado un papel clave en impulsar el histórico establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Estados Unidos en 1995.

En estos 30 años, la VUFO y la Asociación han organizado miles de actividades de intercambio popular, que incluyen la recepción de delegaciones de legisladores, veteranos, académicos y jóvenes estadounidenses, además de programas culturales, educativos, humanitarios, de cooperación científica y de reparación de daños de la guerra.

Anh Son expresó su deseo de que la Asociación continúe siendo un pilar fundamental, ampliando su ámbito de cooperación desde la ayuda humanitaria hasta la educación, la ciencia, la innovación y el desarrollo sostenible.

Asimismo, destacó la importancia de difundir el modelo de reconciliación Vietnam-Estados Unidos, que se ha convertido en un ejemplo en las relaciones internacionales al transformar antiguos enemigos en socios estratégicos integrales.

Por su parte, el embajador Pham Quang Vinh, presidente de la Asociación Vietnam-Estados Unidos, señaló que esta conmemoración coincide con el 80.º aniversario del Día Nacional de la nación indochina y los 30 años del establecimiento de nexos diplomáticos entre ambos países.

Subrayó que, tras superar numerosas dificultades, ambas naciones han desarrollado una asociación estratégica integral, y destacó las nuevas oportunidades de cooperación que se presentan, expresando su confianza en un futuro de crecimiento sostenido en las relaciones bilaterales.

Durante la celebración, el público disfrutó del concierto especial “Conectando melodías Vietnam-Estados Unidos”, con la participación de la Orquesta Sinfónica Johns Creek Symphony Orchestra y destacados artistas vietnamitas, quienes interpretaron obras clásicas y contemporáneas que fortalecen los vínculos culturales entre ambos países./.