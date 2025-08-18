Programa artístico “Orgulloso de ser vietnamita”: Un viaje para conectar millones de corazones

Hanoi (VNA) El programa artístico especial “Orgulloso de ser vietnamita”, efectuado anoche en el Estadio Nacional My Dinh, en esta capital, reunió a más de 30.000 personas de forma presencial y millones de espectadores a través de la televisión y plataformas digitales.



Representación de artes escénicas en el programa. Foto: Phuong Hoa - VNA



El evento fue organizado por la Comisión de Propaganda y Educación del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, en colaboración con el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, el Comité Popular de Hanoi, la Televisión Nacional de Vietnam y la empresa Netmedia. Esta cita cultural formó parte de las actividades conmemorativos por el 80.º aniversario de la Revolución de Agosto (19 de agosto) y del Día Nacional, el próximo 2 de septiembre.



Al espectáculo asistieron destacados dirigentes del Partido y del Estado, junto a representantes de distintos organismos centrales y municipales, artistas, vietnamitas residentes en el extranjero, intelectuales, jóvenes y un amplio público.



El programa tuvo como objetivo rendir homenaje a la historia del país, a quienes lucharon por su independencia y unidad, y expresar gratitud al Partido, al Tío Ho y a las generaciones pasadas. También buscó fomentar el espíritu de unidad, fortalecer la confianza, el orgullo nacional y el deseo de contribuir a la construcción de un Vietnam próspero y fuerte.



A través de la música, imágenes y actuaciones especiales, el espectáculo recorrió la historia nacional desde la época de los Reyes Hung, pasando por las guerras de resistencia, la fundación del Partido Comunista de Vietnam el 3 de febrero de 1930, hasta llegar a la Revolución de Agosto y la Declaración de Independencia del 2 de septiembre de 1945.

Las presentaciones, profundamente impregnadas de la identidad cultural vietnamita, fueron interpretadas por más de 500 artistas, entre ellos reconocidos nombres como Tung Duong, Hoa Minzy, Anh Tu, la banda Buc Tuong y el grupo Oplus, quienes dieron vida a una emotiva y grandiosa celebración artística.



Uno de los momentos más conmovedores de la noche fue cuando más de 30.000 asistentes se volvieron hacia la bandera nacional y entonaron al unísono el himno “Tien Quan Ca”, acompañados por un coro de 200 voces.



Programa artístico especial “Orgulloso de ser vietnamita”.



Gracias a las actuaciones en vivo, enriquecidas con espectaculares efectos de mapeo 3D, sonido envolvente, iluminación de alto nivel y una fusión de música tradicional y moderna, el espectáculo ofreció una experiencia memorable tanto para el público como para los artistas.



Este programa no solo fue un evento cultural de gran envergadura, sino también un encuentro con profundo valor político y simbólico. Contribuyó a reforzar la educación en valores, despertar el patriotismo, el orgullo de ser vietnamita y recordar la importancia de las raíces, especialmente entre las nuevas generaciones./.