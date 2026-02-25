Primer ministro preside reunión sobre desarrollo de tecnología, ciencia e innovación

El primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, preside la reunión del Comité Directivo para el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación, la transformación digital. Foto: Duong Giang - VNA

El primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, jefe del Comité Directivo del Gobierno para el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación, la transformación digital y el Proyecto 06, presidió hoy la primera reunión de 2026 de este órgano.

En su discurso inaugural, el jefe del Gobierno subrayó la importancia de la reunión para desplegar de manera eficaz las tareas y soluciones prioritarias, en consonancia con la orientación del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam de “implementar acciones de avance decisivo y alcanzar resultados con efecto multiplicador”.

Según el Primer Ministro, el enfoque debe ser más sustantivo: tomar los objetivos como guía y los productos como medida; pasar del pensamiento centrado en tareas al pensamiento orientado a resultados; de “hacer mucho” a “hacer lo correcto y de manera precisa”, ejecutando las acciones hasta el final; y de actividades generales a productos concretos, medibles y cuantificables, con indicadores claves de rendimiento para su evaluación.

Afirmó que Vietnam está iniciando una etapa clave en el desarrollo de la ciencia y la tecnología conforme a la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido. En particular, para alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos y promover un desarrollo rápido y sostenible, es imprescindible basarse en la ciencia, la tecnología y la innovación, apoyándose en nuevos pilares como la economía digital, la economía verde y circular, la inteligencia artificial, los datos, los semiconductores, la infraestructura digital y los centros de datos.

Asimismo, señaló que en 2025 la Resolución No. 57 del Buró Político se implementó de manera decidida, coordinada y eficaz desde el nivel central hasta el local, con amplio respaldo de la ciudadanía y las empresas, logrando resultados destacados.

No obstante, dijo, persisten limitaciones, como la brecha entre el “cumplimiento de tareas” y la “eficacia real”; dificultades en la organización de la implementación en algunos lugares; y cuellos de botella en recursos humanos, infraestructura digital, datos y ciberseguridad que aún no se han resuelto oportunamente.

Para que la reunión genere cambios claros en la ejecución, pidió a los delegados centrarse en clarificar varios asuntos, empezando por la difusión y concreción de la Resolución del XIV Congreso del Partido sobre avances en el desarrollo de la ciencia, tecnología, innovación y transformación digital nacional, así como los contenidos prioritarios.

Además, instó a evaluar si la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital se han convertido realmente en motores de crecimiento, y a proponer soluciones innovadoras para impulsar el desarrollo de la economía de datos, la inteligencia artificial, la infraestructura digital y el talento digital.

También exigió mayores esfuerzos a algunos ministerios y sectores en la construcción e interconexión de datos; atender debilidades de infraestructura en determinadas localidades; y resolver dificultades a nivel comunal./.