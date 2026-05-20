Primer ministro de Vietnam sostiene llamada telefónica con su homólogo neozelandés

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, sostiene una conversación telefónica con su homólogo de Nueva Zelanda, Christopher Luxon (Fuente: VNA)

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, sostuvo hoy una conversación telefónica con su homólogo de Nueva Zelanda, Christopher Luxon.

El jefe del Gobierno vietnamita felicitó a Christopher Luxon por los logros positivos alcanzados por Nueva Zelanda en la estabilización macroeconómica y la garantía del bienestar social y agradeció sus importantes contribuciones al fortalecimiento de las relaciones bilaterales, especialmente en la elevación de los vínculos entre ambos países al nivel de Asociación Estratégica Integral en febrero del año pasado.

Al reiterar sus felicitaciones a Minh Hung por haber sido elegido por la Asamblea Nacional para asumir su nuevo cargo, Christopher Luxon afirmó que Vietnam es uno de los socios prioritarios de Nueva Zelanda y expresó su deseo de impulsar aún más la Asociación Estratégica Integral entre ambos países. También felicitó a Vietnam por su impresionante desarrollo como una de las economías de más rápido crecimiento de la región.

Minh Hung valoró altamente a Nueva Zelanda como uno de los socios confiables que ha apoyado a Vietnam en la enseñanza del inglés, el desarrollo de recursos humanos, la formación de funcionarios y la provisión de asistencia oficial para el desarrollo en áreas clave como agricultura, respuesta al cambio climático y gestión del riesgo de desastres naturales.

Sobre la base de la confianza política y una cooperación efectiva, propuso que ambas partes se concentren en implementar seis grandes orientaciones en el futuro próximo.

En consecuencia, ambas partes continuarán fortaleciendo la confianza política mediante el aumento del intercambio de delegaciones, los contactos de alto nivel y los mecanismos de cooperación bilateral, además de promover una cooperación más sustancial en defensa y seguridad, reforzando los intercambios y las capacidades marítimas, navales y de seguridad marítima.

Ambos dirigentes acordaron seguir promoviendo la cooperación económica, comercial y de inversión, con el objetivo de elevar el comercio bilateral a 3 mil millones de dólares; facilitar aún más el acceso de los productos de cada país al mercado del otro; y coordinar estrechamente la implementación eficaz de los acuerdos de libre comercio de los que ambos son miembros, incluidos el Acuerdo de Libre Comercio ASEAN-Australia-Nueva Zelanda (AANZFTA), el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y la Asociación Económica Integral Regional (RCEP). Esto contribuirá a fortalecer la capacidad interna y la autonomía económica de cada país, permitiéndoles responder mejor a las fluctuaciones de la situación actual.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, sostiene una conversación telefónica con su homólogo de Nueva Zelanda, Christopher Luxon (Fuente: VNA)

El primer ministro neozelandés destacó el papel de Vietnam como presidente rotativo del CPTPP en 2026 y afirmó el apoyo de su país para que la nación indochina desempeñe exitosamente dicha responsabilidad.

Ambos mandatario stambién compartieron las medidas adoptadas por sus respectivos países para estabilizar la economía macroeconómica y responder a las fluctuaciones de los precios del combustible, incluidas políticas fiscales y mecanismos de apoyo adecuados para empresas y ciudadanos.

Asimismo, coincidieron en reforzar la cooperación en respuesta al cambio climático, transición energética y agricultura sostenible, promoviendo modelos agrícolas de bajas emisiones y el desarrollo de energías renovables, especialmente la energía eólica y solar.

Minh Hung propuso que Nueva Zelanda continúe ampliando las becas para estudiantes vietnamitas y fomentando los vínculos entre universidades e institutos de investigación de ambos países.

Ambas partes trabajarán para establecer próximamente vuelos directos y conexiones aéreas más convenientes entre Vietnam y Nueva Zelanda, con el fin de facilitar los desplazamientos y los intercambios entre los pueblos.

Los dos premieres expresaron su preocupación por los complejos acontecimientos actuales que afectan negativamente las economías de los países de la región, incluidos Vietnam y Nueva Zelanda, provocando el aumento de los precios del combustible y del transporte, así como interrupciones en las cadenas globales de suministro.

En esta ocasión, ambas partes también compartieron sus valoraciones sobre la importancia del diálogo, la cooperación internacional y el respeto al derecho internacional para abordar los desafíos de seguridad regional.

Asimismo, acordaron continuar intercambiando y coordinando posiciones sobre asuntos regionales e internacionales de interés común, fortaleciendo así la confianza política y contribuyendo a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo./.