Premier de Vietnam reafirma el fortalecimiento de amistad en encuentro con embajador norcoreano

El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, recibió hoy en Hanoi al embajador de la República Popular Democrática de Corea en Vietnam, Ri Sung Guk (Fuente: VNA)

El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, recibió hoy en Hanoi al embajador de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) en Vietnam, Ri Sung Guk.



El jefe de Gobierno felicitó a la RPDC por la exitosa organización del IX Congreso del Partido de los Trabajadores de Corea (PTC) y de la XV Asamblea Popular Suprema.



Asimismo, expresó su confianza en que, bajo el liderazgo del PTC encabezado por el secretario general y presidente de Asuntos Estatales, Kim Jong Un, el Gobierno y el pueblo norcoreanos cumplirán con éxito los objetivos estratégicos establecidos en el IX Congreso.



Minh Hung transmitió sus saludos al primer ministro del Gabinete, Pak Thae Song, y a otros dirigentes norcoreanos, al tiempo que valoró los esfuerzos realizados por el embajador Ri Sung Guk y el personal de la embajada de la RPDC para promover la tradicional amistad entre ambos países, especialmente mediante la coordinación de la visita de Estado a la RPDC del secretario general del Partido, To Lam, en octubre de 2025, así como la reciente visita a Pyongyang del ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, enviado especial del secretario general y presidente del Estado, To Lam.



Por su parte, Ri Sung Guk informó al primer ministro sobre los destacados logros socioeconómicos alcanzados por la RPDC y los avances positivos en las relaciones bilaterales. Reafirmó la postura constante del Partido, el Estado y el pueblo norcoreanos de ampliar los vínculos bilaterales en todos los ámbitos conforme a las orientaciones comunes y las aspiraciones de ambos pueblos, en línea con los acuerdos alcanzados durante la visita de octubre de 2025 de To Lam a la RPDC.



El diplomático expresó además su confianza en que, bajo el liderazgo del Partido Comunista de Vietnam encabezado por To Lam, el pueblo vietnamita logrará cumplir los objetivos fijados en el XIV Congreso Nacional del Partido y convertir a Vietnam en un país desarrollado.



El primer ministro vietnamita afirmó que el Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam siempre conceden importancia y desean seguir fortaleciendo y promoviendo las relaciones entre Vietnam y la RPDC de manera más sustancial y efectiva en la nueva etapa de desarrollo, en consonancia con las aspiraciones comunes de ambos pueblos y contribuyendo a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo.



También propuso que ambas partes coordinen estrechamente para implementar eficazmente los consensos y acuerdos alcanzados, priorizando el fortalecimiento de la confianza política mediante intercambios y visitas de alto nivel; el mantenimiento de la eficacia de los mecanismos de cooperación existentes, incluido el Comité Intergubernamental de Cooperación Económica y Científico-Técnica; y el impulso de la cooperación en agricultura, cultura, deportes, turismo, educación, salud e intercambios entre pueblos. Asimismo, pidió reforzar la coordinación y el apoyo mutuo en foros regionales e internacionales de interés común.



Coincidiendo con las importantes orientaciones e indicaciones del primer ministro vietnamita, Ri Sung Guk afirmó que hará todo lo posible para contribuir al desarrollo de la amistad tradicional entre ambas naciones y expresó su esperanza de que el Gobierno vietnamita continúe apoyando y facilitando las actividades de la Embajada norcoreana en Vietnam./.