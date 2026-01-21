Mercado turístico de Vietnam se activa con fuerza de cara al Tet

A pocas semanas del Tet (Año Nuevo Lunar) de 2026, el sector turístico vietnamita muestra claros signos de dinamismo, impulsado por el aumento de la demanda de viajes tanto nacionales como internacionales.

Visitantes en el recién inaugurado Museo Pho en el barrio de Ben Thanh, Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: sggp.org.vn)

Las empresas de viajes aceleran la preparación de productos, transporte y personal para atender el flujo creciente de turistas interesados en combinar descanso con experiencias culturales propias de la festividad tradicional.

Desde comienzos de 2026, las agencias de viajes registran un incremento sostenido de las reservas en comparación con el mismo período del año anterior. Los tours enfocados en la vivencia cultural, la vida local y los festivales de inicio de año se consolidan como la principal tendencia, desplazando a los viajes de ocio convencionales.

En este contexto, numerosos turistas extranjeros expresan su interés por sumergirse en el ambiente del Tet vietnamita, conocer sus tradiciones, recorrer los mercados festivos y observar las costumbres familiares durante el Año Nuevo.

Ante esta evolución del mercado, los operadores turísticos han diseñado sus programas con antelación. Varias empresas prevén recibir grupos de visitantes internacionales en el Delta del Mekong, la Altiplanicie Occidental y el sur del país, con actividades que incluyen visitas a mercados del Tet, comidas tradicionales y experiencias en espacios comunitarios.

Pese a la contención del gasto en otros ámbitos, el presupuesto destinado a los viajes durante el Tet -en especial a productos de calidad y propuestas culturales- continúa en ascenso. Numerosos tours con identidad local en Ciudad Ho Chi Minh, Da Lat, Dien Bien, Son La y la región del Noroeste ya han cerrado cupos con anticipación, incluso entre los viajeros nacionales, que habitualmente reservan a última hora.

En paralelo, el sector de la aviación entra en su temporada alta con motivo del Tet de 2026. Los precios de los billetes aéreos en múltiples rutas desde Ciudad Ho Chi Minh hacia el centro, el norte y la Altiplanicie Occidental registran aumentos significativos, especialmente en los días previos al Tet. En algunas rutas, la disponibilidad de asientos en clase económica es limitada, lo que obliga a los pasajeros a optar por tarifas más elevadas o a adelantar sus planes de viaje para reducir costos.

Para responder al fuerte incremento de la demanda, las aerolíneas han reforzado su oferta. Vietnam Airlines ha programado cerca de 300 vuelos adicionales, con más de 60.000 asientos extra, mientras que Vietjet ha puesto a la venta alrededor de 390.000 plazas suplementarias, concentradas en las rutas de mayor tráfico antes y después del Tet.

Asimismo, la Autoridad de Aviación Civil de Vietnam ha permitido la ampliación de operaciones nocturnas en varios aeropuertos entre principios de febrero y comienzos de marzo de 2026, con el objetivo de aliviar la presión operativa diurna y garantizar la movilidad durante el pico de la temporada festiva./.