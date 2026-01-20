Amplían operaciones de vuelos nocturnos en seis aeropuertos con motivo del Tet (Foto: VNA)

La Autoridad de Aviación Civil de Vietnam (CAAV) decidió ampliar las operaciones de vuelos nocturnos en seis aeropuertos nacionales para atender la demanda de viajes de la población durante las próximas vacaciones del Tet (Año Nuevo Lunar) y la temporada del Festival de Primavera de 2026.



De acuerdo con el documento enviado a la Corporación de Aeropuertos de Vietnam (ACV) y a la Corporación de Gestión del Tráfico Aéreo de Vietnam (VATM), las operaciones de vuelos nocturnos se llevarán a cabo del 1 de febrero al 1 de marzo.



Los horarios de operación ajustados se aplicarán en los aeropuertos de Tho Xuan, Dong Hoi, Chu Lai, Phu Cat, Pleiku y Tuy Hoa.



La CAAV ha instruido a la ACV y a la VATM a coordinar con las aerolíneas y los proveedores de servicios en los aeropuertos para garantizar personal suficiente y operaciones fluidas durante este período./.