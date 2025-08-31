Máximo legislador chino inicia su visita oficial a Vietnam

Hanoi (VNA)- El miembro del Comité Permanente del Buró Político y presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, Zhao Leji, al frente de una delegación de alto rango, arribó hoy a Hanoi para realizar una visita oficial a Vietnam y participar en las celebraciones del 80º aniversario de la Revolución de Agosto y del Día Nacional del 2 de septiembre.



Tran Quang Phuong, vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, recibe al miembro del Comité Permanente del Buró Político y presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, Zhao Leji, en el aeropuerto internacional de Noi Bai. Foto: An Dang - VNA

En marco de su visita, del 31 de agosto al 2 de septiembre, el máximo legislador chino también copresidirá la primera reunión del Comité de cooperación entre ambos órganos legislativos.En el aeropuerto internacional de Noi Bai, la delegación fue recibida por Tran Quang Phuong, vicepresidente de la Asamblea Nacional; Dang Khanh Toan, subjefe de la Oficina del Comité Central del Partido; Le Anh Tuan, viceministro de Relaciones Exteriores; y Don Tuan Phong, subjefe de la Comisión de Defensa, Seguridad y Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional.En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) antes de la visita, el embajador de Vietnam en China, Pham Thanh Binh, afirmó que el viaje constituye una clara muestra de la alta consideración mutua y de la firme voluntad política de ambos países para consolidar y profundizar la Asociación de Cooperación Estratégica Integral bilateral.Subrayó que la visita de Zhao Leji y, en particular, el hecho de que por primera vez copresida junto con el titular de la Asamblea Nacional de Vietnam la reunión del Comité de cooperación parlamentaria, no solo refuerza la colaboración legislativa, sino que también resalta los logros alcanzados en los canales de relaciones exteriores del Partido, el Estado, el Gobierno, la Asamblea Nacional y el pueblo.Ello afianza la base política sólida para la cooperación bilateral en todos los ámbitos como política-diplomacia, defensa y seguridad, comercio, inversión, ciencia y tecnología, intercambios entre pueblos, impulsando una relación cada vez más estable, sustantiva y eficaz.Por su parte, el embajador de China en Vietnam, He Wei, destacó que la visita constituye una oportunidad para que China felicite al Partido y al Gobierno de Vietnam por el 80º aniversario de su Día Nacional, además de reforzar la construcción de una Comunidad de futuro compartido con importancia estratégica.Subrayó que este viaje refleja la estima y el afecto de China hacia Vietnam, y la voluntad de ambos países de consolidar el camino socialista y de llevar la cooperación bilateral a un nivel más alto. /.