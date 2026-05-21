Lanzan Premio de comunicación sobre derechos humanos “Happy Vietnam 2026”

Acto de lanzamiento del Premio de comunicación sobre derechos humanos “Happy Vietnam 2026”. (Foto: VNA)

El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam, en coordinación con la Televisión Nacional de Vietnam y la Asociación de Fotógrafos de Vietnam, lanzó hoy en Hanoi el Premio de comunicación sobre derechos humanos “Happy Vietnam 2026” (Vietnam Feliz).



Durante la ceremonia de lanzamiento, la viceministra de Cultura, Deportes y Turismo, Trinh Thi Thuy, destacó que el Partido y el Estado de Vietnam mantienen de manera consistente la visión centrada en la persona como objetivo y motor del desarrollo, esforzándose continuamente por mejorar la calidad de vida y la felicidad de la población.



En el contexto de la transformación digital y la creciente competencia informativa, la comunicación sobre derechos humanos no solo cumple un rol de divulgación, sino que se ha convertido en un componente clave del sistema de gestión de información en la era moderna.

Según la viceministra, en el entorno digital actual, cada información positiva, cada imagen auténtica y cada historia humana sobre el país y su gente contribuye a difundir valores, fortalecer el poder blando de Vietnam y consolidar su posición en el ámbito internacional.



Desde esta perspectiva, el Premio “Happy Vietnam 2026” no solo representa un espacio creativo y artístico, sino que también contribuye a construir un “frente de información positiva” de Vietnam en la red digital global, declaró.



La viceministra recordó que, según el Informe Mundial de la Felicidad 2026, Vietnam continúa figurando entre los países más felices del mundo y destaca por sus mejoras significativas en los últimos años, reflejando los esfuerzos del país por desarrollar la economía junto con el progreso social, la equidad y la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos.



El concurso de este año se realizará a nivel nacional en las categorías de fotografía y video, abierto a ciudadanos vietnamitas y extranjeros mayores de 15 años. Las obras deben reflejar autenticidad, valor artístico y comunicativo, mostrar los logros del desarrollo nacional y difundir mensajes positivos y humanitarios bajo el lema “Felicidad en las cosas sencillas”.



El plazo de envío de obras se extiende hasta el 30 de agosto de 2026, a través del sitio web happy.vietnam.vn.



Las obras serán evaluadas en dos rondas, preliminar y final, por un jurado compuesto por expertos, periodistas y reconocidos artistas de la fotografía y el cine. La ceremonia de premiación está prevista para el cuarto trimestre de 2026 en Hanoi, con transmisión en vivo por la Televisión Nacional de Vietnam.



Además del premio, la iniciativa “Happy Vietnam 2026” incluirá una serie de actividades de comunicación, como el Festival Vietnam Feliz, exposiciones de obras destacadas y eventos en distintas localidades para promover la imagen de un Vietnam pacífico, en desarrollo y comprometido con el respeto y la promoción de los derechos humanos a nivel internacional.



En sus tres ediciones anteriores, el premio ha recibido decenas de miles de fotografías, videos y relatos que capturan de manera vívida los cambios positivos del país, el espíritu de superación, la solidaridad y las aspiraciones de la población vietnamita.



No solo artistas y periodistas profesionales, sino también ciudadanos, la diáspora y amigos internacionales de Vietnam han participado activamente en la iniciativa.



Para más información sobre las bases del concurso, consulte la página web: https://happy.vietnam.vn/happy-vietnam/contest-rules./.