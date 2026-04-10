Gira del presidente del Parlamento por Turquía e Italia abrirá nuevas oportunidades de cooperación

Hanoi (VNA)- La próxima gira de trabajo por Turquía e Italia del presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), Tran Thanh Man, abrirá nuevas oportunidades e impulsos importantes para movilizar recursos al servicio del país en la nueva era, al tiempo que contribuirá a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo sostenible en la región y el mundo, aseveró el viceministro vietnamita de Relaciones Exteriores Dang Hoang Giang.

El viceministro vietnamita de Relaciones Exteriores Dang Hoang Giang responde a las preguntas de la prensa (Foto: VNA)

En una entrevista concedida a la prensa sobre dicho viaje, el funcionario dijo que Thanh Man, junto con su esposa y una delegación de alto nivel, participará en la 152 Asamblea de la Unión Interparlamentaria (IPU-152) en Estambul, en respuesta a una invitación de la presidenta de la UIP, Tulia Ackson, y del secretario general de la institución, Martin Chungong.

Del 11 al 17 de abril de 2026, la delegación llevará a cabo una serie de actividades bilaterales en Turquía y realizará una visita oficial a Italia.

Se trata del primer viaje oficial al extranjero del titular del Parlamento tras el XIV Congreso Nacional del Partido, las elecciones de diputados de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y la consolidación de la dirigencia del país. Este es un paso para la implementación oportuna y eficaz de la política exterior del XIV Congreso Nacional del Partido, contribuyendo a reafirmar la posición y el nuevo pensamiento diplomático del país; y demuestra el fuerte apoyo de Vietnam al multilateralismo y al respeto del derecho internacional.

Por tal motivo, el vicecanciller calificó esta gira de trabajo de especial importancia tanto en el plano multilateral como en el bilateral. La Asamblea Naciona siempre ha sido pionera en la promoción de la cooperación en el marco de la UIP, proponiendo e impulsando proactivamente muchas iniciativas y contribuciones sustanciales a las actividades de la organización. Estos son cimientos importantes para que el órgano legislativo continúe promoviendo su papel y contribuya con su nueva mentalidad y postura a la UIP-152.

En un contexto mundial de cambios complejos, el tema " Fomentar la esperanza, asegurar la paz y garantizar la justicia para las generaciones futuras" de la UIP-152 ha tocado las preocupaciones centrales de la comunidad internacional hoy día. En ese sentido, el presidente del Parlamento vietnamita pronunciará un discurso importante para compartir la visión del país sobre temas globales y regionales, y proponer soluciones de acción concretas encaminadas a promover la cooperación interparlamentaria, coadyuvar a la paz y estabilidad, y fomentar el desarrollo sostenible y prosperidad del mundo.

En el marco de la conferencia, el presidente de la Asamblea Nacional mantendrá encuentros e intercambios con líderes parlamentarios de diversos países, directivos de la UIP y organizaciones internacionales; informará sobre los logros del desarrollo socioeconómico de Vietnam tras 40 años de renovación y transmitirá a la comunidad mundial un mensaje relativo de la política exterior del XIV Congreso Nacional del Partido.

A criterio de Hoang Giang, la gira aportará nuevos impulsos a las relaciones de Vietnam con socios importantes. En el caso de Turquía, esta es la primera visita de un presidente del Parlamento tras 8 años, lo que deviene una oportunidad para que ambas partes fortalezcan la confianza política, profundicen el canal de cooperación entre los dos parlamentos y promuevan de manera sustancial los lazos bilaterales. Mientras, se espera que la visita a Italia profundice la Asociación Estratégica binacional de manera sustancial y efectiva en todos los ámbitos.

Ambos países son socios tradicionales, de larga data y de suma importancia para Vietnam en las regiones de Europa y Oriente Medio. En los últimos años, la amistad tradicional y la cooperación multifacética entre Vietnam y estos dos países se ha desarrollado de manera cada vez más estrecha y efectiva, alcanzando resultados muy positivos.

La confianza política se consolida continuamente, manteniendo las partes visitas y contactos frecuentes en todos los niveles, además de establecer y ejecutar con eficacia mecanismos de cooperación bilateral. En los foros multilaterales, Vietnam y ambos países mantienen una coordinación estrecha y se apoyan mutuamente de forma regular.

Tanto Italia como Turquía son socios económico-comerciales clave de Vietnam. Italia es el tercer mayor socio comercial del país indochino en la Unión Europea, con un trasiego mercantil bilateral que en 2025 alcanzó 7,3 mil millones de dólares. Mientras, Turquía constituye uno de los principales socios comerciales de Vietnam en Oriente Medio, con un comercio bilateral que en 2025 rozó 2,3 mil millones de dólares.

La cooperación en otros campos como la ciencia y tecnología, cultura, turismo e intercambio pueblo a pueblo ha sido impulsada por los líderes de todas las partes. Se organizan regularmente actividades culturales y artísticas, exposiciones, proyecciones de cine y desfiles de moda, contribuyendo a aumentar el entendimiento mutuo entre los ciudadanos de los respectivos países.

Vietnam valora los lazos con Turquía; tras el éxito de la visita del Primer Ministro del país asiático en noviembre de 2023, ambas naciones se esfuerzan por profundizar los vínculos bilaterales. Las prioridades actuales incluyen el fomento del intercambio pueblo a pueblo, la simplificación de los trámites de visado y la expansión de la cooperación en sectores con gran potencial, tales como energías renovables, agricultura, transformación digital y ciencia-tecnología

Además de los resultados sustanciales logrados, el margen para la cooperación entre Vietnam con Italia y Turquía sigue siendo muy amplio. Vietnam espera elevar sus nexos con Italia a un nuevo nivel mediante la promoción de la cooperación en todos los canales —Partido, Estado, Parlamento— y en áreas clave como la economía, la ciencia y la tecnología.

Con la base de una relación tradicional de larga data y una buena cooperación, Hoang Giang manifestó su confianza en los resultados prometedores de la gira de trabajo del titular del Legislativo./.