Emiten programa de acción para implementar resolución sobre desarrollo de economía estatal

Foto de ilustración. (Fuente: baochinhphu.vn)

El gobierno ha promulgado un programa de acción para implementar la Resolución No. 79-NQ/TW del 6 de enero de 2026, del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam, sobre el desarrollo de la economía estatal.



El programa tiene como objetivo materializar y ejecutar de manera integral las metas, tareas, soluciones y enfoques planteados en la Resolución 79; sirviendo como base para que los ministerios, sectores y gobiernos locales desarrollen sus planes, organicen la implementación, realicen supervisión y control, asegurando así la eficiencia y promoviendo el rol estratégico de la economía estatal.



En este sentido, se requiere que las agencias y unidades comprendan profundamente las directrices del Partido, promoviendo un cambio de mentalidad de la gestión administrativa a la creación de desarrollo, gestión moderna y acción drástica.



Necesita construir planes con objetivos específicos medibles; revisar los documentos normativos dentro del ámbito de gestión de cada sector, área o región para tratarlos de acuerdo con las competencias o informarlos a las autoridades pertinentes para su pronta resolución, con el fin de eliminar los puntos críticos y cuellos de botella relacionados con las instituciones en la economía estatal.



Al mismo tiempo, se deben delimitar claramente las funciones de propiedad, gestión económica y cumplimiento de tareas políticas o misiones no orientadas a la obtención de beneficios, diferenciándolas de las funciones comerciales de las organizaciones económicas estatales.



El programa también exige acelerar la reforma de los procedimientos administrativos, descentralizar el poder, minimizar la intervención administrativa directa; promover la autonomía, aplicar la gestión de riesgos y hacer un cambio significativo del control previo al control posterior.



Exhorta a mejorar la calidad de la fuerza laboral, especialmente los gerentes, expertos en agencias y organizaciones económicas estatales; tener políticas para atraer talento; integrar el desarrollo de la economía estatal en los planes de desarrollo socioeconómico anuales y quinquenales; y elaborar y aplicar políticas y leyes de manera justa y transparente acorde al mecanismo de mercado en la explotación y el uso de los recursos nacionales.



Los ministerios y sectores deben fortalecer la coordinación en auditoría, inspección y supervisión, evitando duplicaciones; construir mecanismos para proteger a los funcionarios que se arriesgan a tomar decisiones en beneficio común; y fomentar el diálogo, la recepción y el tratamiento oportuno de propuestas.



El Ministerio de Seguridad Pública continuará perfeccionando la base de datos nacional, estandarizando los datos sobre los recursos de la economía estatal, actualizando regularmente y garantizando su interoperabilidad, integración y compartición; y sancionará estrictamente las infracciones en la gestión de finanzas, activos, tierras, inversiones públicas, recuperando la mayor cantidad posible de activos perdidos.



Al mismo tiempo, el Ministerio tomará medidas para tratar las violaciones legales en la gestión de las finanzas, los activos estatales, la tierra, los recursos minerales, las inversiones públicas, entre otros, con el fin de asegurar un efecto disuasorio y preventivo. Además, se buscará recuperar la mayor cantidad posible de los activos y fondos mal utilizados o apropiados indebidamente, en beneficio del Estado.



El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo supervisará la promoción objetiva y completa del rol de la economía estatal, difundiendo modelos efectivos y sancionando severamente la información errónea.



El programa también exige llevar a cabo tareas específicas relacionadas con tierras, recursos, activos de infraestructura, presupuesto, reservas nacionales, fondos fuera del presupuesto, capital estatal en empresas, empresas estatales, organizaciones financieras estatales y unidades de servicios públicos./.