Designan nuevo secretario del Comité del Partido de la ciudad de Da Nang

Da Nang, Vietnam (VNA) - Le Ngoc Quang, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y hasta la fecha secretario del Comité partidista de la provincia de Quang Tri, fue designado secretario del Comité partidista de la ciudad de Da Nang para el mandato 2025- 2030.

Le Minh Hung, (derecha) miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del PCV y jefe de su Comisión de Organización, presenta la decisión del nombramiento a Le Ngoc Quang. (Foto: VNA)

Durante la ceremonia oficial de anuncio, efectuada la víspera, el miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del PCV y jefe de su Comisión de Organización, Le Minh Hung, entregó la decisión y resaltó la sólida formación y amplia experiencia de Le Ngoc Quang en diversos cargos tanto a nivel central como local.

Destacó su capacidad para fortalecer la construcción del Partido, su proximidad y compromiso con el trabajo de base, así como su habilidad para unir y liderar los órganos en los que ha servido.

Asimismo, Minh Hung instó al Comité del Partido de Da Nang y a sus miembros a mantener la unidad y brindar apoyo al nuevo secretario para que pueda cumplir con éxito sus responsabilidades, con la meta de impulsar a Da Nang como una ciudad moderna, civilizada, con alta calidad de vida y para que se convierta en un motor de desarrollo nacional.

En su discurso, Le Ngoc Quang se comprometió a adaptarse rápidamente a la realidad local, continuar aprendiendo y esforzarse con dedicación para promover el desarrollo de la ciudad y el bienestar de sus habitantes.

Subrayó que Da Nang es un centro económico, cultural, científico y tecnológico clave en la región central y en todo el país, además de ser una puerta importante para el comercio internacional con un fuerte deseo de crecimiento.

El nuevo secretario enfatizó que su prioridad será implementar de manera eficaz la Resolución de la primera Asamblea del Comité del Partido de Da Nang para el período 2025-2030, concretar las políticas especiales asignadas por el Comité Central y fortalecer la construcción de un comité partidista limpio, fuerte y unido, mejorando la capacidad de gestión y administración local.

Nacido en 1974 en la provincia de Thanh Hoa, Le Ngoc Quang cuenta con formación avanzada en teoría política y una licenciatura en periodismo. Antes de este nombramiento, fue director general de la Televisión Nacional de Vietnam y ha desempeñado varios cargos de liderazgo en las provincias de Quang Binh y Quang Tri./.