Corea del Sur impulsa cooperación comercial con Vietnam y Malasia

Lotte Mart Vietnam distribuye actualmente alrededor de 900 productos de marca propia fabricados en Vietnam bajo el estricto control de calidad de la cadena minorista. (Foto: VNA)

La Asociación de Importadores de Corea del Sur (KOIMA) enviará una delegación de promoción comercial a Vietnam y Malasia con el objetivo de ampliar la cooperación económica con los países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



Del 18 al 20 de mayo, representantes surcoreanos sostendrán encuentros con unas 20 empresas de los sectores de alimentación y bienes de consumo en Kuala Lumpur y Ciudad Ho Chi Minh, además de trabajar con más de 60 compañías locales.



Como parte de la agenda, la delegación participará en foros empresariales, sesiones de conexión comercial y visitas a fábricas, con el propósito de proporcionar a las empresas surcoreanas información actualizada sobre las tendencias de importación y exportación en la ASEAN y el comportamiento de los mercados locales.



La iniciativa también busca generar oportunidades para acceder a las más recientes tecnologías y tendencias del sector.



Según lo previsto, el Foro Empresarial Corea del Sur-Vietnam se celebrará el 20 de mayo en Ciudad Ho Chi Minh, donde representantes vietnamitas compartirán información sobre tendencias de inversión, políticas comerciales y la implementación del Tratado de Libre Comercio entre ambos países.



Además, la delegación surcoreana visitará empresas de alimentación y tecnología para conocer modelos de cadenas de suministro integradas y políticas de atracción de inversión extranjera en Vietnam, en general, y en Ciudad Ho Chi Minh, en particular, como parte de la estrategia local para consolidarse como un centro global de comercio./.