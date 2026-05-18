Conmemoran en Laos el natalicio del Presidente Ho Chi Minh

Una actuación artística en el evento. (Fuente: VNA)

La escuela bilingüe laosiano-vietnamita Nguyen Du celebró hoy en Vientiane un acto solemne por el 136.º aniversario del natalicio del Presidente Ho Chi Minh (19 de mayo de 1890 - 2026), con la participación de numerosos representantes de las dos naciones.



La actividad, de profundo significado político y cultural, estuvo orientada a acercar a las nuevas generaciones de ambos países a la vida y legado revolucionario del líder vietnamita, además de contribuir al fortalecimiento de la relación de gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica entre Vietnam y Laos.



Durante la ceremonia, la rectora de la escuela, Sivanheung Phengkhammay, evocó con emoción la trayectoria revolucionaria y las importantes contribuciones del Presidente Ho Chi Minh a la lucha por la liberación nacional de Vietnam y al movimiento revolucionario mundial en favor de la paz y el progreso social.



Asimismo, destacó que el pensamiento, la ética y el estilo de vida del líder vietnamita constituyen un valioso patrimonio espiritual que continúa guiando a las generaciones presentes y futuras.

La rectora de la escuela bilingüe laosiano-vietnamita Nguyen Du, Sivanheung Phengkhammay, habla en el evento. (Fuente: VNA)

La directora subrayó que, para los docentes y estudiantes de la escuela Nguyen Du, el estudio y seguimiento del ejemplo moral de Ho Chi Minh están estrechamente vinculados con la misión educativa de promover la tradición de “Buena enseñanza - Buen aprendizaje”, preservar la lengua vietnamita y fomentar el amor por la cultura nacional entre la comunidad residente en la llamada “Tierra del millón de elefantes”.



Sivanheung Phengkhammay reafirmó además el compromiso de convertir la escuela en una institución educativa de referencia, apegada a las políticas de ambos Partidos y Estados, y digna de representar la especial solidaridad y amistad entre Vietnam y Laos.



En el marco del programa, el comité organizador entregó 50 becas patrocinadas por la empresa Unitel a estudiantes desde nivel preescolar hasta bachillerato, pertenecientes a familias en situación difícil pero con destacados resultados académicos y participación activa en actividades extracurriculares.



Los organizadores señalaron que este tipo de iniciativas no solo contribuyen a preservar la lengua y la cultura vietnamitas dentro de la comunidad en el exterior, sino que también ayudan a fortalecer entre las nuevas generaciones el sentido de responsabilidad de continuar preservando y desarrollando las relaciones entre los dos países./.