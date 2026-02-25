Ciudad de da Nang y socios de Dubái impulsan cooperación

En el encuentro de trabajo. (Fuente: VNA)

Representantes de la ciudad vietnamita de Da Nang y de Dubái (Emiratos Árabes Unidos) e inversores internacionales sostuvieron hoy aquí un encuentro de trabajo, con vistas a buscar oportunidades de cooperación.



Esta actividad da seguimiento a los resultados del reciente viaje de una delegación de Departamento de Ciencia y Tecnología de Da Nang a Dubái, con el objetivo de fortalecer las conexiones, los intercambios y la colaboración entre el ecosistema local de innovación y startups y las organizaciones internacionales, empresas tecnológicas e inversores globales.



Al intervenir en la reunión, Le Son Phong, subdirector de dicho Departamento, informó que Da Nang siempre intenta fortalecer la cooperación internacional, sobre todo con los centros financieros y de innovación en el Medio Oriente, y entre sus orientaciones específicas a largo plazo destacan establecer y expandir relaciones de cooperación con socios en Dubái.



Explicó que la ciudad prioriza la atracción de inversiones en campos de alta tecnología, finanzas digitales, tecnología blockchain, inteligencia artificial y nuevos modelos económicos que se alineen con su orientación de desarrollo hacia un crecimiento verde, inteligente y sostenible.

Con un espíritu de cooperación, confianza y desarrollo mutuo, la urbe está siempre dispuesta para acompañar a la comunidad empresarial y a los socios internacionales en el viaje de construcción de un ecosistema de innovación dinámico, integrado y sostenible, puntualizó.



En la ocasión, representantes anfitriones presentaron el evento "Unchained Summit - Vietnam Edition" que es un acontecimiento internacional con pago de entrada centrado en los campos de activos digitales, blockchain, fintech, inteligencia artificial y tecnologías emergentes, con el objetivo de ayudar a posicionar a Da Nang como un centro regional para la innovación, la atracción de inversiones y el desarrollo económico digital.



Además, se efectuarán diversas actividades en el marco del evento como presentaciones de proyectos innovadores de startups, un programa de conexión de inversión directa 1:1, diálogos temáticos, seminarios, exhibiciones de tecnología y actividades de conectividad para la comunidad de innovación.



En el encuentro, el Centro de Apoyo a Emprendimiento e Innovación de Da Nang y Aeternum Consulting Ltd, empresa líder en gestión de eventos B2B en Dubái e India, firmaron un memorando de entendimiento de cooperación en aras de intensificar la coordinación en materia de innovación, activos digitales y nuevas tecnologías; demostrando un compromiso compartido para promover la cooperación internacional, acelerar la transformación digital y respaldar el desarrollo de un ecosistema de innovación sostenible.



La reunión refleja la determinación de convertir a Da Nang en un centro regional de innovación en el Sudeste Asiático, integrándose progresivamente en las redes de innovación regionales y globales.



Da Nang identifica constantemente la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital como los principales motores de crecimiento en esta nueva fase de desarrollo./.