Califican vínculos Vietnam-Cuba como paradigma de relaciones internacionales

Hanoi (VNA)- Las relaciones políticas y diplomáticas entre Vietnam y Cuba a través de los canales del Partido, el Estado y el pueblo han alcanzado nuevas alturas, convirtiéndose en un paradigma de las relaciones internacionales, patentizó el presidente Luong Cuong al reunirse el 30 de septiembre en Hanoi con el titular de la Asamblea Nacional del Poder Popular del país caribeño, Esteban Lazo Hernández.



El presidente de Vietnam, Luong Cuong, conversa con el titular de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Esteban Lazo Hernández. Foto: Lam Khanh – VNA

El presidente de Vietnam, Luong Cuong, el titular de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Esteban Lazo Hernández y delegados participantes en la cita . Foto: Lam Khanh – VNA



En la cita, el mandatario anfitrión expresó su agradecimiento a los líderes cubanos por organizar eventos solemnes para celebrar los principales aniversarios nacionales de Vietnam.



Reafirmó la determinación de los líderes vietnamitas de profundizar y elevar la eficacia de la cooperación con el hermano país latinoamericano, especialmente en economía, comercio e inversión, aprovechando las fortalezas mutuas, de cara a la conmemoración del 65.º aniversario del establecimiento de los vínculos diplomáticos bilaterales (2 de diciembre).



Por su parte, Esteban Lazo expresó su solidaridad y condolencias al Partido, el Estado, la Asamblea Nacional y los hogares vietnamitas por los daños causados por los tifones Ragasa y Bualoi.



Al felicitar a Vietnam por el exitoso 80.º aniversario de la Revolución de Agosto y el Día Nacional del 2 de septiembre, afirmó su confianza en que el país asiático logrará con éxito sus objetivos de desarrollo para 2030 y 2045.



Conmovido por el afecto del Partido, el Estado y el pueblo Vietnam hacia Cuba a través del programa "65 años de solidaridad Vietnam-Cuba", Esteban Lazo subrayó que es un testimonio vivo de la amistad pura y leal entre ambas naciones. Hizo hincapié en que La Habana aprecia y recuerda el acompañamiento, el apoyo y la asistencia práctica de Hanoi.



Ambos dirigentes reafirmaron su respeto por los lazos ejemplares entre Vietnam y Cuba, fundados por el Presidente Ho Chi Minh y el comandante en jefe Fidel Castro, y cultivados por generaciones de líderes y pobladores de los dos países.



Recordaron las recientes visitas del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a la Isla en septiembre de 2024, y del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, a la nación indochina a principios de este mes, que marcaron hitos importantes, consolidaron la confianza política y abrieron nuevas perspectivas en materia de comercio, inversión y cooperación económica.



Se comprometieron a una estrecha supervisión y dirección para garantizar la efectiva implementación de los compromisos, en particular en materia de seguridad alimentaria y energética, biotecnología y otros sectores con potencial.



Luong Cuong destacó la creciente cooperación entre ambas legislaturas, con visitas de alto nivel y actividades conjuntas que contribuyen significativamente al fortalecimiento de los lazos especiales, leales y ejemplares entre los dos países. Ratificó la disposición de Vietnam a compartir su experiencia de casi 40 años de renovación y profunda integración internacional para apoyar el desarrollo de Cuba.



El líder cubano aseveró que la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba mantendrá una estrecha cooperación con su similar vietnamita, promoverá intercambios de alto nivel, facilitará la actividad de empresas vietnamitas en el país caribeño y fomentará el intercambio entre jóvenes para dar continuidad a la tradición bilateral. Destacó que su país desea aprender de la experiencia de desarrollo de Vietnam, que sirve de inspiración para Cuba y el mundo.



En la ocasión, el mandatario anfitrión solicitó a Esteban Lazo que transmitiera sus saludos al líder revolucionario Raúl Castro, al presidente Díaz-Canel y a otros dirigentes del Partido y el Estado cubanos.



Esteban Lazo, a su vez, transmitió a Luong Cuong la invitación del presidente cubano Díaz-Canel para visitar la Isla en una fecha conveniente, y el líder vietnamita la aceptó con agrado./.