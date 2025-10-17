Bui Thi Minh Hoai reelegida como secretaria del Comité del Partido en Hanoi

Hanoi (VNA)- La XVIII Asamblea del Comité del Partido Comunista de Vietnam en Hanoi, para el período 2025-2030, eligió el 16 de octubre a 75 miembros para formar parte del Comité Ejecutivo del Partido de la capital con una alta tasa de votos.



Bui Thi Minh Hoai, miembro del Buró Político y actual secretaria del Comité Municipal del Partido en el XVII mandato, fue reelegida para continuar su cargo con el mayor número de votos, alcanzando el 99,27%.



En la primera reunión del Comité Ejecutivo del Partido para el XVIII mandato, se eligieron los miembros del Buró Ejecutivo, el Secretario, los Subsecretarios y la Jefe de la Comisión de Control Disciplinario.



En su informe sobre el trabajo de personal, el subsecretario permanente del Comité Municipal del Partido, Nguyen Van Phong, subrayó que la preparación del personal para la Asamblea se realizó de manera rigurosa, asegurando objetividad, transparencia y cumplimiento de los procedimientos establecidos por el Partido.



Los candidatos deben cumplir con los estándares de firmeza política, calidad ética, capacidad laboral y buena salud para llevar a cabo sus tareas.



El proyecto de personal también garantizó un equilibrio en términos de edad, representación femenina y juvenil, así como una distribución razonable en diversas áreas y regiones de trabajo, con miras a un liderazgo integral y al desarrollo de una sucesión efectiva.



En la sesión de trabajo hoy, la XVIII Asamblea del Comité municipal del Partido para el mandato 2025 – 2030 informó los resultados de la votación. También eligió a delegados oficiales y suplentes para asistir al XIV Congreso Nacional del Partido./.