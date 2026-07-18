De las resoluciones a la acción
Vietnam espera atraer hasta 300 mil millones de dólares en inversión extranjera en periodo 2026-2030
La Resolución Nº 10-NQ/TW, emitida el 8 de junio de 2026 por el Buró Político, sobre el desarrollo del sector económico con inversión extranjera, tiene como objetivo posicionar a Vietnam entre los países líderes de la ASEAN en términos de entorno de inversión y negocios, competitividad, innovación, calidad de los servicios públicos y capacidad para atraer proyectos de inversión extranjera de alta calidad.
La Resolución Nº 10-NQ/TW, emitida el 8 de junio de 2026 por el Buró Político, sobre el desarrollo del sector económico con inversión extranjera, tiene como objetivo posicionar a Vietnam entre los países líderes de la ASEAN en términos de entorno de inversión y negocios, competitividad, innovación, calidad de los servicios públicos y capacidad para atraer proyectos de inversión extranjera de alta calidad.
- Por VNA/VNP -