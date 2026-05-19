El folclore se consolida como una “mina de oro” para la industria cultural de Vietnam

La Resolución número 80 del Buró Político sobre el desarrollo de la cultura nacional define a este sector como el “poder blando” del país y un motor directo para el progreso socioeconómico en la era contemporánea.



Según los expertos, el vasto tesoro del folclore vietnamita representa una reserva gigantesca que, combinada con la tecnología y el pensamiento creativo moderno, posee un potencial ilimitado para generar competitividad internacional.

Turistas de Corea del Sur descubren el patrimonio de la pintura popular Dong Ho de Vietnam. Foto: Mai Mai/Vietnam+

De acuerdo con el profesor y doctor Le Hong Ly, presidente de la Asociación de Folclore de Vietnam, la cultura popular ha ocupado históricamente un lugar fundamental en la vida de los ciudadanos. Durante siglos, cuando el analfabetismo superaba el 90% de la población, el folclore se transmitió de forma oral y a través de prácticas cotidianas, arraigándose en la mente colectiva mediante costumbres, proverbios, leyendas, rituales y festivales comunales. Estos valores no solo moldearon el espíritu patriótico y la identidad de las 54 etnias del país, sino que hoy en día constituyen un catálogo vivo de más de ocho mil festividades, artesanías tradicionales, gastronomía e innumerables expresiones de artes escénicas como el quan ho, xoan, cheo, tuong y cai luong.

Diversión con los juegos populares tradicionales del pueblo Lo Lo Chai. Foto: VNP

Ante la ausencia de marcas culturales globales consolidadas en el país, la diversidad étnica de Vietnam surge como su mayor ventaja competitiva en el mercado internacional del entretenimiento. Diversos artistas de las nuevas generaciones han logrado un éxito comercial masivo al fusionar materiales folclóricos con tendencias musicales contemporáneas como el pop, el rap y la música electrónica. Ejemplos recientes como los proyectos visuales de Hoa Minzy, la obra galardonada internacionalmente del cantante Duc Phuc o las composiciones innovadoras de Soobin Hoang Son demuestran que los elementos tradicionales, lejos de estar estáticos, revitalizan los productos creativos y atraen al público joven tanto a nivel nacional como extranjero.

Clases del canto Xoan para las nuevas generaciones en la casa comunal Hung Lo. Foto: Tat Son/VNP

