Resolución del Buró Político acelera la transformación del sector privado en Vietnam

Los productos de acero del Grupo Hoa Phat satisfacen las necesidades nacionales y se exportan a 40 países y territorios. (Foto: VNA)

Tras casi un año de implementación de la Resolución N.º 68-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre el desarrollo de la economía privada, numerosas políticas de apoyo se han concretado, generando efectos iniciales positivos y mejorando el clima de inversión y de negocios.

El aumento de la confianza y del espíritu emprendedor, reflejado en el fuerte crecimiento del número de empresas de nueva creación, demuestra que el sector privado ha entrado en un nuevo ciclo de expansión. Mientras los proyectos ferroviarios de alta velocidad han despertado especial interés, ya que varios grandes grupos privados han incorporado este sector a sus estrategias de desarrollo.



En el grupo Hoa Phat, un proyecto de planta de rieles ferroviarios y aceros especiales en la zona industrial de Dung Quat, con una inversión de aproximadamente 380 millones de USD, prevé producir sus primeros lotes en el segundo trimestre de 2027.

Thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Thành ủy Hải Phòng đã chỉ đạo, quán triệt sâu rộng Nghị quyết đến toàn bộ hệ thống chính trị, các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân, đưa ra những nhóm nhiệm vụ, giải pháp, tạo nền tảng phát triển kinh tế tư nhân bền vững. Hải Phòng có nhiều chính sách thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

El grupo ya propone sus productos a algunos proyectos, incluida la línea ferroviaria de alta velocidad Hanoi–Quang Ninh, con una inversión de más de 5,6 mil millones de dólares, impulsada por VinSpeed y prevista para entrar en funcionamiento a finales de 2028. Este proyecto también ilustra el compromiso de Hoa Phat de acompañar al Gobierno en la transición hacia la producción de diversos aceros de alta calidad al servicio de la estrategia nacional de industrialización.



Por su parte, el grupo FPT considera el sector ferroviario como uno de sus ejes estratégicos, junto con la inteligencia artificial, la ciberseguridad y las tecnologías avanzadas, con la ambición de lograr un crecimiento anual del 15% hasta 2028. El grupo ya propone sus productos a algunos proyectos, incluida la línea ferroviaria de alta velocidad Hanoi–Quang Ninh, con una inversión de más de 5,6 mil millones de dólares, impulsada por VinSpeed y prevista para entrar en funcionamiento a finales de 2028. Este proyecto también ilustra el compromiso de Hoa Phat de acompañar al Gobierno en la transición hacia la producción de diversos aceros de alta calidad al servicio de la estrategia nacional de industrialización.Por su parte, el grupo FPT considera el sector ferroviario como uno de sus ejes estratégicos, junto con la inteligencia artificial, la ciberseguridad y las tecnologías avanzadas, con la ambición de lograr un crecimiento anual del 15% hasta 2028.

Un rincón de la ciudad de Da Nang. (Fuente: VNA)

Esta dinámica refleja una evolución en el posicionamiento de las empresas privadas, que ya no se limitan a aprovechar oportunidades comerciales, sino que asumen un papel más relevante en el desarrollo nacional, especialmente en el dominio tecnológico y la seguridad de los sistemas estratégicos.



La rápida implementación de las políticas ha impulsado el emprendimiento y ha tenido un impacto positivo en la creación y reactivación de empresas.



Según las estadísticas, en 2025 el país registró cerca de 297.500 empresas de nueva creación o reactivadas, lo que representa un aumento del 27,4 % respecto a 2024, mientras que el capital adicional inyectado en la economía se estimó en aproximadamente 243 mil millones de dólares, un incremento del 77,8 %.

Foto ilustrativa: VNA

Desde la promulgación de estas políticas, se han creado en promedio unas 18.000 empresas al mes (de mayo a diciembre de 2025), un aumento del 37,8% en comparación con los primeros cuatro meses del año anterior. Además, más de 102.000 empresas reanudaron sus actividades a lo largo de 2025, lo que supone un incremento del 34,3%.



Esta tendencia continuó en el primer trimestre de 2026, con más de 96.000 empresas de nueva creación o reactivadas, lo que representa un aumento interanual del 31,7%. En promedio, unas 32.000 empresas fueron creadas o reactivadas cada mes.



Según Bui Anh Tuan, director del Departamento de Desarrollo de Empresas Privadas y Economía Colectiva del Ministerio de Finanzas, estos resultados confirman la pertinencia y la eficacia de las políticas, y permiten prever una aceleración del sector privado en los próximos años./.