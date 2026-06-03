Ciudad Ho Chi Minh busca respuestas para su Plan Maestro con visión de 100 años

Ciudad Ho Chi Minh ha iniciado el proceso de elaboración de su Plan Maestro con visión de 100 años, una estrategia concebida para definir el modelo de desarrollo de la mayor urbe vietnamita en las próximas décadas. El 2 de junio, el Consejo Popular de Ciudad Ho Chi Minh organizó el seminario científico “Plan Maestro de Ciudad Ho Chi Minh con visión de 100 años”, considerado el primer foro científico de la ciudad en el proceso de formulación de esta planificación integral, en cumplimiento de la Resolución No. 260/2025/QH15 de la Asamblea Nacional y de la Resolución No. 09-NQ/TW del Buró Político sobre la construcción y el desarrollo de Ciudad Ho Chi Minh en la nueva era.

Ciudad Ho Chi Minh ha iniciado el proceso de elaboración de su Plan Maestro con visión de 100 años, una estrategia concebida para definir el modelo de desarrollo de la mayor urbe vietnamita en las próximas décadas. El 2 de junio, el Consejo Popular de Ciudad Ho Chi Minh organizó el seminario científico “Plan Maestro de Ciudad Ho Chi Minh con visión de 100 años”, considerado el primer foro científico de la ciudad en el proceso de formulación de esta planificación integral, en cumplimiento de la Resolución No. 260/2025/QH15 de la Asamblea Nacional y de la Resolución No. 09-NQ/TW del Buró Político sobre la construcción y el desarrollo de Ciudad Ho Chi Minh en la nueva era.

La mesa de presidencia del seminario. Foto: TIEN LUC/VNA

Según Vo Van Minh, presidente del Consejo Popular de Ciudad Ho Chi Minh para el mandato 2026-2031, la elaboración del Plan Maestro tiene una importancia estratégica especial para definir un modelo de desarrollo integrado y sincronizado en materia de espacio urbano, infraestructura, economía y sociedad; optimizar los recursos para el desarrollo; mejorar la calidad de vida de la población y consolidar la posición de la ciudad en la región Sudeste, en Vietnam y en el ámbito regional.

El dirigente destacó la necesidad de construir una planificación con visión de largo plazo, centrada en cuestiones clave como la estrategia de desarrollo socioeconómico y la definición del papel de la ciudad dentro de las cadenas globales de valor. Entre los pilares de desarrollo figuran la industria de alta tecnología, la logística vinculada a los puertos marítimos y aeropuertos, las zonas de libre comercio, el centro financiero internacional, el turismo y las industrias culturales, así como la educación, la salud y la ciencia y la tecnología.

Expertos presentan sus ponencias durante el seminario. Foto: TIEN LUC/VNA

La Resolución No. 09-NQ/TW establece objetivos ambiciosos para convertir a Ciudad Ho Chi Minh en uno de los principales centros económicos, financieros y de innovación de Asia. Para el período 2026-2030, la ciudad aspira a mantener un crecimiento anual del Producto Interno Bruto Regional (PIBR) superior al 10 por ciento y alcanzar un PIBR per cápita de al menos 14.000 dólares estadounidenses para 2030. Posteriormente, la meta es elevar esta cifra a 25.000 dólares para 2035, 75.000 dólares para 2045 y más de 100.000 dólares para 2075.

La resolución también fija objetivos relacionados con la transformación digital y el desarrollo humano. La economía digital deberá representar aproximadamente el 40 por ciento del PIBR en 2030 y alrededor del 60 por ciento en 2035. Al mismo tiempo, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) se mantendrá en niveles altos, cercanos o superiores a 0,9 durante las distintas etapas de desarrollo. Entre 2046 y 2075, la ciudad se propone sostener un crecimiento anual del PIBR superior al 6 por ciento, consolidando una trayectoria de desarrollo estable y sostenible a largo plazo.

La orientación del Plan Maestro contempla asimismo el desarrollo de una megalópolis policéntrica, integrada y sostenible; la reorganización del espacio urbano tras la ampliación administrativa; y el aprovechamiento de las ventajas específicas de cada zona, en armonía con la preservación de los valores culturales, históricos y ecológicos. La ciudad también busca impulsar una infraestructura moderna e interconectada, fortalecer la conectividad regional y garantizar una gestión eficiente de los recursos naturales, la protección ambiental y la adaptación al cambio climático.

Actualmente, Ciudad Ho Chi Minh mantiene su papel como principal motor económico de Vietnam, aportando más del 23 por ciento del Producto Interno Bruto nacional, más del 30 por ciento de los ingresos presupuestarios del Estado y el 20,7 por ciento del volumen total de exportaciones e importaciones del país. La urbe continúa consolidándose además como centro financiero, comercial y de innovación de alcance nacional. Tras la ampliación de sus límites administrativos, las autoridades estudian mecanismos y políticas específicas que permitan impulsar un crecimiento más dinámico en la próxima etapa.

Sam Minh Tuan, subdirector del Instituto de Investigación y Diseño Urbano, adscrito al Instituto Nacional de Planificación Urbana y Rural del Ministerio de Construcción, señaló que el nuevo contexto sitúa a Ciudad Ho Chi Minh como núcleo de la región Sudeste y de toda la zona económica del sur de Vietnam. Por ello, consideró que el Plan Maestro debe concebirse desde una perspectiva regional y no limitarse únicamente a las fronteras administrativas.

Según el especialista, el objetivo es pasar de un modelo de crecimiento extensivo a otro basado en la generación de alto valor agregado, concentrando los recursos en polos de desarrollo conectados mediante corredores de infraestructura, corredores económicos y corredores ecológicos. Con una visión de cien años, la ciudad aspira a convertirse en una metrópolis global con capacidad de innovación, alta competitividad, elevada calidad de vida y una sólida capacidad de adaptación a largo plazo.

El economista Tran Du Lich presenta su ponencia durante el seminario. Foto: TIEN LUC/VNA

Por su parte, el economista Tran Du Lich propuso concretar el modelo de desarrollo policéntrico y multicentral. A su juicio, el transporte público debe constituir la columna vertebral del crecimiento urbano, vinculado al modelo de Desarrollo Orientado al Transporte Público (TOD). También planteó la necesidad de impulsar una ciudad orientada hacia el mar y conectada con sus sistemas fluviales, avanzar en la construcción de una ciudad digital y fortalecer la gestión basada en datos.

El especialista subrayó además que la adaptación al cambio climático debe convertirse en uno de los pilares fundamentales del futuro Plan Maestro. En su opinión, la visión de desarrollo regional debe prevalecer sobre los límites administrativos tradicionales. Asimismo, destacó que la Resolución No. 09-NQ/TW proporciona una orientación clara sobre la posición y el papel que Ciudad Ho Chi Minh deberá desempeñar en las próximas décadas, creando condiciones favorables para su concreción en la planificación integral de la urbe.

Foto ilustrativa. El proyecto del puente Can Gio, cuya construcción comenzó en los primeros días de 2026, es considerado una obra que abrirá una nueva era de desarrollo para el “pulmón verde” de Ciudad Ho Chi Minh. Foto (simulación): publicada por VNA

Más allá de proyectar nuevas infraestructuras o espacios urbanos, el Plan Maestro con visión de 100 años busca responder a una cuestión estratégica: qué papel desempeñará Ciudad Ho Chi Minh dentro de la red de ciudades globales de Asia y del mundo en los próximos 25, 50 y 100 años. En este sentido, la planificación no solo ordenará el crecimiento urbano futuro, sino que también servirá como hoja de ruta para materializar las metas definidas por el Buró Político y consolidar el papel de la ciudad como uno de los principales polos de desarrollo de Vietnam en el siglo XXI./.