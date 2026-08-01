La medicina vietnamita entra en una nueva etapa

01/08/2026

Más allá de los avances en las técnicas médicas de alta complejidad, Vietnam impulsa la construcción de un ecosistema nacional de medicina especializada sustentado en la investigación científica, la innovación tecnológica y la formación de recursos humanos de alta calidad. Los logros alcanzados en el campo de los trasplantes, la cirugía reconstructiva y la creciente confianza de pacientes internacionales evidencian la consolidación de un sistema de salud que avanza hacia estándares regionales e internacionales.

Un ecosistema para la medicina especializada

Vietnam ha convertido el desarrollo de la medicina especializada en una estrategia nacional de largo plazo. Más que incorporar tecnologías de vanguardia a determinados hospitales, el país apuesta por un modelo integral en el que la asistencia médica, la investigación científica, la formación de especialistas, la innovación y la transferencia tecnológica se articulen para impulsar un crecimiento sostenible del sistema sanitario. Esta orientación responde a la Resolución No. 72-NQ/TW del Buró Político, que plantea la construcción de un sistema de salud moderno, equitativo, eficiente y de alta calidad mediante una red de centros médicos especializados con estándares regionales e internacionales.

Un equipo médico del Hospital Universitario de Medicina y Farmacia de Ciudad Ho Chi Minh realiza un trasplante de corazón. Foto publicada por VNA

Los avances ya son tangibles. Desde el primer trasplante renal realizado en 1992, Vietnam ha efectuado más de 10 mil trasplantes de órganos y domina actualmente técnicas de trasplante de riñón, hígado, corazón, pulmón y otros tejidos humanos. Paralelamente, hospitales de distintas localidades han incorporado procedimientos altamente especializados, entre ellos la cirugía cardíaca fetal, la cirugía robótica, las intervenciones neurovasculares, la radioterapia de alta precisión, el implante percutáneo de válvula aórtica y los sistemas extracorpóreos de soporte circulatorio y respiratorio. A ello se suma la expansión de la telemedicina y de los programas de transferencia tecnológica, que han permitido extender tratamientos antes disponibles únicamente en Hanói, Ciudad Ho Chi Minh o Hue hacia hospitales provinciales, incluidos los ubicados en regiones montañosas y fronterizas.

El Hospital Central de Hue es uno de los principales centros de Vietnam especializados en trasplante de órganos y cardiología intervencionista. Fotos: Thanh Hoa/VNP

Según el viceministro de Salud, profesor y doctor Tran Van Thuan, el propósito es sustituir el modelo basado en hospitales individuales por una red multinivel de medicina especializada, en la que los grandes hospitales nacionales asuman el liderazgo en las técnicas de mayor complejidad y en la investigación científica, mientras los centros regionales y provinciales fortalecen progresivamente su capacidad asistencial mediante la cooperación técnica y la transferencia de conocimientos.

El profesor y doctor Tran Van Thuan, viceministro de Salud, interviene durante una reunión de trabajo, en marzo de 2026. Foto: Thanh Vu/VNA

La innovación médica convierte lo imposible en realidad

La consolidación de este modelo también se refleja en logros clínicos que, hasta hace pocos años, parecían inalcanzables. El 29 de julio de 2026, el Hospital Universitario Viet Duc realizó con éxito el primer trasplante reconstructivo de pene en Vietnam utilizando un donante con muerte cerebral, un hito que marcó un nuevo avance para la cirugía vietnamita en el campo del trasplante de tejidos complejos.

El primer trasplante reconstructivo de pene en Vietnam a partir de un donante con muerte cerebral fue realizado con éxito en el Hospital Universitario Viet Duc. Foto publicada por VNA

El paciente, de 43 años, había sufrido una amputación de pene cuatro años antes y, aunque mantenía una función urinaria normal, presentaba importantes dificultades para su vida sexual y un fuerte impacto psicológico. Tras una exhaustiva evaluación clínica, inmunológica, psicológica y ética, el equipo médico decidió llevar a cabo el trasplante. La intervención exigió la participación coordinada de especialistas en trasplante de órganos, andrología, microcirugía, anestesia, inmunología y enfermería, con el fin de reconstruir la uretra, los cuerpos cavernosos y los tejidos esponjosos, además de conectar arterias, venas y nervios mediante técnicas de microcirugía de alta precisión.

El equipo médico del Hospital Universitario Viet Duc que realizó con éxito el primer trasplante reconstructivo de pene en Vietnam a partir de un donante con muerte cerebral. Foto publicada por VNA

Según el profesor asociado y doctor Duong Duc Hung, director del Hospital Universitario Viet Duc, hasta la fecha solo se habían publicado cinco casos similares en el mundo, el más reciente en 2018. La evolución clínica del paciente ha sido favorable y el éxito de esta intervención confirma la capacidad de Vietnam para dominar procedimientos cada vez más complejos de trasplante de tejidos, al tiempo que abre nuevas opciones terapéuticas para pacientes afectados por cáncer, traumatismos o accidentes.

Una medicina que comienza a proyectarse al mundo

El fortalecimiento del sector sanitario vietnamita no solo beneficia a la población nacional, sino que también proyecta una nueva imagen del país como destino para pacientes internacionales que buscan tratamientos de alta calidad con costos competitivos. Un ejemplo de ello es el caso de una paciente neozelandesa que recorrió más de 9.000 kilómetros para someterse a una cirugía de reemplazo de cadera en el Hospital Universitario Viet Duc, después de años de dolor crónico y de una prolongada espera para ser intervenida en su país. Tras la operación, la paciente evolucionó favorablemente y expresó su satisfacción tanto por la calidad del tratamiento como por la atención recibida.

Los avances de la medicina vietnamita impulsan su proyección internacional. Infografía: VNA

Para los especialistas del Hospital Universitario Viet Duc, la continua incorporación de técnicas quirúrgicas avanzadas, junto con la modernización del equipamiento y la formación de profesionales altamente cualificados, ha permitido que numerosos procedimientos alcancen niveles comparables a los de centros médicos de referencia de la región y del mundo. Estos avances no solo elevan la calidad de la atención ofrecida a los pacientes vietnamitas, sino que también refuerzan la capacidad del sistema sanitario para atender a un número creciente de pacientes extranjeros.

Los progresos alcanzados en los últimos años muestran que Vietnam ha entrado en una nueva etapa de desarrollo sanitario. La construcción de un ecosistema nacional de medicina especializada trasciende la incorporación de tecnologías de vanguardia o la realización de intervenciones cada vez más complejas: responde a una visión estratégica que sitúa la ciencia, la innovación y las personas en el centro del sistema de salud. Desde los grandes centros de trasplante hasta los hospitales provinciales conectados mediante plataformas digitales, la medicina vietnamita consolida progresivamente una posición cada vez más relevante en la región y reafirma su compromiso con una atención médica moderna, accesible y de calidad para toda la población./.

- VNA/VNP -