Hacia una agricultura verde, inteligente y sostenible

25/06/2026

La ciencia, la innovación y la transformación digital están redefiniendo la agricultura vietnamita. Desde la formación de una nueva generación de “agricultores digitales” hasta la construcción de cadenas de valor más transparentes y sostenibles, Vietnam avanza hacia un modelo agrícola más verde, inteligente y adaptado a los desafíos del futuro.

Uso de drones para gestionar zonas de cultivo de banano destinadas a la exportación en Gia Lai. FOTO: THANH HOA/VNP

El 22 de diciembre de 2024, el Buró Político emitió la Resolución No.57-NQ/TW sobre el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional, creando un importante impulso para que la agricultura vietnamita avance hacia un modelo moderno, ecológico, inteligente y sostenible.



Tras varias décadas de desarrollo, Vietnam ha pasado de ser un país con escasez de alimentos a convertirse en uno de los principales exportadores mundiales de productos agroforestales y acuícolas. La agricultura se ha consolidado como uno de los pilares de la economía nacional, ocupando el segundo lugar en el Sudeste Asiático y el decimoquinto a nivel mundial en exportaciones del sector.



Vivero de producción de plántulas de alta calidad de la empresa Red Pine, en Gia Lai. FOTO: THANH HOA/VNP

Sin embargo, detrás de estas cifras alentadoras persiste el desafío del valor agregado. La producción generada por cada agricultor sigue siendo baja, inferior a los 1 000 dólares. Entre las causas principales figuran un modelo fragmentado, dependiente de la experiencia tradicional, y la brecha existente entre la investigación científica y la práctica agrícola.

La Resolución No. 57 es considerada una respuesta a estos “cuellos de botella”, al promover el cambio de un enfoque “basado en la investigación” hacia otro “basado en las necesidades reales”, colocando a las empresas y a los agricultores en el centro de la innovación.

Laboratorio de selección y mejora genética de cultivos de alta calidad del Instituto de Ciencias Técnicas Agroforestales de Tay Nguyen. FOTO: THANH HOA/VNP

Productos florales frescos para exportación con etiquetas QR de trazabilidad de origen. FOTO: THANH HOA/VNP

En la práctica, este proceso de transformación está dando lugar a una nueva generación de “agricultores digitales”. Numerosos ejemplos reflejan el impacto de la ciencia y la tecnología en la producción agrícola, como Ho Quang Cua, en la ciudad de Can Tho, creador de las variedades de arroz ST24 y ST25, Chu Van Sam, en la provincia de Phu Tho, con un proyecto de ganadería lechera que genera ingresos anuales de 1 200 millones de dongs, o Nguyen Chi Linh, en Ca Mau, cuyo modelo de cultivo de camarón blanco (Litopenaeus vannamei) alcanza ingresos cercanos a los 90 000 millones de dongs al año.

Paralelamente, también emerge una ola de emprendimiento entre las nuevas generaciones. El año 2025 registró numerosos proyectos que aplican inteligencia artificial para prever plagas, gestionar granjas mediante sensores, desarrollar modelos de producción circular y analizar grandes volúmenes de datos. Hoy, los agricultores ya no dependen únicamente de la experiencia acumulada, sino que toman decisiones basadas en indicadores de humedad, temperatura y nutrientes visibles en teléfonos inteligentes. Poco a poco, una verdadera “cultura de datos” comienza a arraigarse en los campos vietnamitas.

Otro avance significativo es la trazabilidad. La digitalización de la información sobre tierras agrícolas, bosques y códigos de zonas de cultivo permite a los consumidores internacionales seguir el recorrido completo de los productos vietnamitas, desde la producción hasta el procesamiento. Esta transparencia se ha convertido en una condición esencial para que los productos agrícolas vietnamitas superen las barreras técnicas de los mercados más exigentes.

Línea de procesamiento de camarón para exportación del Grupo Minh Phu, en Ca Mau. FOTO: VU SINH/VNA

Estudiantes de la Facultad de Pesca de la Academia de Agricultura de Vietnam investigan el modelo de un barco pesquero de los pescadores de Khanh Hoa para aproximarse a la práctica de la profesión marítima. FOTO: LE DONG/VNA

Para que la ciencia y la tecnología lleguen verdaderamente a cada parcela de tierra, la Resolución No. 57 impulsa una estrecha articulación entre el Estado, la comunidad científica y las empresas. El Estado desempeña un papel de facilitador mediante políticas e infraestructura digital; las empresas aportan recursos e inversiones, mientras que los científicos trabajan en soluciones concretas surgidas de la práctica.

La Resolución No. 57-NQ/TW está llamada a convertirse en un punto de inflexión para la agricultura vietnamita en la era digital. Desde la renovación del pensamiento productivo y el impulso a la ciencia y la tecnología hasta la formación de una generación de “agricultores digitales”, la resolución sienta las bases de una agricultura más verde, inteligente y sostenible.

Especialistas agrícolas australianos realizan visitas de campo para conocer y evaluar modelos de cultivo de café de especialidad en Dak Lak. FOTO: THANH HOA/VNP

Gia Lai acelera la planificación de zonas agrícolas de alta tecnología destinadas a la exportación. FOTO: THANH HOA/VNP

Ca Mau es actualmente la localidad con la mayor superficie de cultivo de camarón del país, alcanzando más de 424 000 hectáreas, lo que representa alrededor del 40 % del área nacional total; su producción anual estimada se sitúa en 566 000 toneladas, con un valor de exportación de cerca de 2300 millones de dólares (equivalente a casi el 50 % de los ingresos por exportación de camarón de todo el país). FOTO: VU SINH/VNA

En el Instituto de Investigación del Algodón y Desarrollo Agrícola Nha Ho, los investigadores han materializado el espíritu del texto mediante la aplicación de tecnologías IoT para controlar el microclima en invernaderos. Los sistemas de riego de precisión combinados con el suministro automatizado de nutrientes permiten que las plantas reciban exactamente lo que necesitan, reduciendo desperdicios y limitando el impacto ambiental.

La Resolución No. 57 demuestra que, cuando se renueva el pensamiento, se eliminan obstáculos y la tecnología llega directamente a manos de los productores, la agricultura vietnamita se encuentra ante una oportunidad histórica para avanzar hacia un modelo moderno, ecológico y sostenible./.



Por VNP/Thanh Hoa - Fotos: Thanh Hoa y VNA

