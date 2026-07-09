Vietnam busca convertir inversión extranjera en un motor para fortalecer su capacidad interna

La empresa MANI Hanoi Co., Ltd., ubicada en el barrio residencial de Vang, en la comuna de Van Xuan, provincia de Thai Nguyen, es una compañía de capital íntegramente extranjero. (Foto: VNA)

Tras casi cuatro décadas de apertura económica, Vietnam ha redefinido su estrategia sobre la inversión extranjera con el objetivo de convertirla en un motor para fortalecer la capacidad interna, elevar la competitividad y reforzar la autonomía de la economía nacional, de acuerdo con la Resolución No. 10-NQ/TW del Buró Político.



La promulgación de la Ley de Inversión Extranjera en 1987 abrió una nueva etapa para el país. En el marco de la política de Renovación (Doi Moi), Vietnam abrió su economía al mundo con el propósito de captar capital, tecnología y experiencia en gestión, elementos considerados esenciales para superar las dificultades económicas e impulsar el crecimiento.



Casi 40 años después, esa estrategia ha transformado la economía vietnamita. El país se ha consolidado como una de las economías más abiertas del mundo, con un comercio exterior equivalente a más del 180% del producto interno bruto (PIB). El sector de inversión extranjera directa (IED) genera alrededor del 75% de las exportaciones y ha contribuido a la industrialización, la creación de empleo, la expansión de los mercados y la incorporación de nuevas tecnologías y modelos de gestión.



Los resultados alcanzados, sin embargo, plantean un nuevo reto: aprovechar mejor los recursos externos para fortalecer la capacidad tecnológica, aumentar la competitividad y reforzar la autonomía de la economía.



En respuesta a ese desafío, el Buró Político aprobó la Resolución No. 10-NQ/TW, que sustituye el enfoque centrado en la atracción de inversión extranjera por otro orientado al desarrollo de la economía con capital extranjero. La norma considera este sector una parte integrante de la economía nacional, junto con los sectores estatal, privado y cooperativo.



La resolución plantea seis cambios fundamentales: pasar de atraer inversión extranjera a desarrollar la economía con capital foráneo; priorizar la calidad, la eficiencia y el valor agregado por encima del volumen de inversión; sustituir los incentivos basados en los insumos por incentivos vinculados a los resultados; evolucionar de un desarrollo aislado de la IED hacia un ecosistema integrado de flujos internacionales de capital; reemplazar un modelo centrado en la gestión administrativa por otro orientado a crear un entorno favorable para la inversión; y pasar de la competencia entre provincias por captar proyectos a una coordinación del desarrollo a escala nacional.



El objetivo es que la inversión extranjera deje de ser únicamente una fuente de financiación y se convierta en un factor clave para fortalecer las capacidades nacionales.

Trabajadores elaboran marcos para cuadros destinados a la exportación en la planta de INTCO Vietnam Industry Co., Ltd., empresa de capital íntegramente singapurense ubicada en el parque industrial de Bim Son, provincia de Thanh Hoa. (Foto: VNA)

En un contexto de creciente competencia internacional, Vietnam considera que la ventaja ya no depende solo del volumen de capital captado, sino también del acceso a tecnologías estratégicas, la capacidad de innovación, la calidad del capital humano, los estándares de gestión, la participación en las cadenas globales de valor y la resiliencia de la economía frente a las perturbaciones externas.



En ese sentido, el secretario general del Partido Comunista y presidente de la República, To Lam, afirmó que "el capital es muy importante, pero Vietnam necesita, sobre todo, tecnología extranjera".



La declaración refleja la prioridad de atraer inversiones que aporten conocimiento, innovación y métodos avanzados de gestión, además de facilitar que las empresas vietnamitas accedan a los segmentos de mayor valor añadido de las cadenas mundiales de producción.