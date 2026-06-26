Khanh Hoa orienta el desarrollo del sector logístico

La provincia centrovietnamita de Khanh Hoa está impulsando el desarrollo de los servicios logísticos con el objetivo de convertirlos en un nuevo motor de la economía marítima, reforzar la competitividad regional e integrarse de manera más profunda en las cadenas de suministro nacionales e internacionales.

El parque industrial de Van Phong en la provincia de Khanh Hoa (Fuente: VNA)



Gracias a su ubicación estratégica, su sistema portuario, el Aeropuerto Internacional de Cam Ranh y sus conexiones de transporte interregional, la provincia reúne condiciones favorables para consolidarse como un centro logístico clave del Centro-Sur del país y de la Altiplanicie Occidental.



De acuerdo con la estrategia de desarrollo logístico hasta 2030, con visión a 2050, Khanh Hoa prioriza la construcción de un ecosistema logístico moderno, inteligente y sostenible. Este modelo se centra en el desarrollo de centros logísticos vinculados a Van Phong, Cam Ranh y otros nodos de transporte estratégicos, así como en la transformación digital y la aplicación de tecnologías avanzadas en la gestión de las cadenas de suministro.

Actualmente, la provincia cuenta con seis zonas portuarias, 21 puertos y 42 muelles, con una longitud total superior a los 8.785 metros, una base relevante para impulsar los servicios de apoyo portuario, el tránsito de mercancías y la conectividad regional.



Sin embargo, las autoridades reconocen que el sector aún enfrenta limitaciones, como la escasa disponibilidad de carga, la falta de sincronización de la infraestructura, la insuficiencia de conexiones multimodales y el reducido tamaño de las empresas logísticas locales.

El proyecto de construcción del puerto de contenedores de Lien Chieu tiene una inversión total estimada de más de 1.750 millones de USD (Fuente: VNA)



Durante una reciente consulta sobre el proyecto de desarrollo logístico provincial, expertos y representantes del sector empresarial propusieron soluciones centradas en la mejora de la infraestructura, la atracción de inversiones, la formación de recursos humanos y la aceleración de la transformación digital.



Según Huynh Tan Hai, subdirector del Servicio de Industria y Comercio de Khanh Hoa, el plan busca desarrollar un ecosistema logístico moderno, inteligente, ecológico y sostenible, en línea con las tendencias de la economía digital y la integración internacional.



Por su parte, Tran Thanh Hai, subdirector del Departamento de Importación y Exportación del Ministerio de Industria y Comercio, destacó que Khanh Hoa posee importantes ventajas para impulsar la logística vinculada a la economía marítima y la conectividad regional, especialmente con la Altiplanicie Occidental.



Las autoridades provinciales prevén continuar perfeccionando la infraestructura de transporte, mejorando la calidad de los recursos humanos y atrayendo grandes inversionistas para construir una red logística capaz de conectarse de manera eficiente con los principales centros económicos nacionales e internacionales. Con ello, la logística aspira a convertirse en uno de los principales motores del crecimiento económico, el comercio y la industria de Khanh Hoa en los próximos años./.