50.º aniversario de Ciudad Ho Chi Minh: De motor económico a centro financiero internacional

08/07/2026

Tras consolidarse como uno de los principales motores económicos de Vietnam, Ciudad Ho Chi Minh entra en una nueva etapa de progreso con la aspiración de convertirse en un nodo financiero internacional de referencia en el Sudeste Asiático. Se espera que la edificación del Centro Financiero Internacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh (VIFC-HCMC) abra un nuevo espacio de desarrollo, donde converjan los flujos globales de capital, la tecnología financiera (fintech) y las iniciativas de innovación ecológica.

Nuevo espacio financiero a orillas del río Saigón

Como principal centro económico de Vietnam, Ciudad Ho Chi Minh aporta actualmente entre el 22 y el 23 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y cerca del 27 % de los ingresos presupuestarios del país. La urbe concentra además la mayor parte de las instituciones financieras, bancos, sociedades de valores y empresas fintech de Vietnam.

Torre Financiera Bitexco, uno de los símbolos de Ciudad Ho Chi Minh. FOTO: NGUYEN LUAN/VNP

En un contexto marcado por el creciente desplazamiento de los flujos internacionales de capital hacia Asia y por una competencia cada vez más intensa entre los principales centros financieros del mundo, Ciudad Ho Chi Minh aspira no solo a mantener su papel como núcleo económico nacional, sino también a integrarse de manera más profunda en las redes financieras globales.

Vista desde las alturas, la zona central de la ciudad y el nuevo distrito urbano de Thu Thiem conforman un espacio de desarrollo moderno a orillas del río Saigón. Los rascacielos, la nueva infraestructura vial y la línea 1 del metro Ben ThanhSuoi Tien contribuyen a perfilar la imagen de una metrópoli orientada hacia estándares internacionales.

Durante el período 2025-2026, el proyecto VIFC-HCMC entra en una fase decisiva de implementación, respaldado por un marco jurídico fortalecido mediante nuevas políticas estatales. El proyecto está concebido como un ecosistema financiero moderno que conectará el centro urbano tradicional con Thu Thiem y el corredor de desarrollo a lo largo del río Saigón.

Sede de la Bolsa de Valores de Ciudad Ho Chi Minh, el mayor mercado bursátil de Vietnam. FOTO: HUA CHUNG/VNA

El moderno ecosistema comercial y de servicios constituye uno de los motores del crecimiento económico de la ciudad. FOTO: NGUYEN LUAN/VNP

Más allá de concentrar instituciones financieras convencionales, el nuevo centro aspira a consolidar un modelo que combine finanzas, tecnología e innovación. Sectores como las fintech, la tecnología blockchain, las finanzas verdes, los macrodatos (bigdata) y los pagos digitales han sido identificados como motores fundamentales para la construcción del ecosistema financiero del futuro.

Visión estratégica y conexión global

Para desarrollar un centro financiero con capacidad de competir a escala mundial, Ciudad Ho Chi Minh impulsa de manera simultánea mejoras institucionales, infraestructura moderna, formación de recursos humanos y desarrollo tecnológico.

Entre las iniciativas actualmente en estudio destacan los entornos regulatorios experimentales (sandbox), los mecanismos de arbitraje internacional y diversas soluciones destinadas a mejorar el ámbito de inversión y facilitar nuevas actividades financieras.

Ceremonia inaugural de las operaciones bursátiles al inicio del nuevo año en la Bolsa de Valores. FOTO: HUA CHUNG/VNA

Inversores siguen de cerca las fluctuaciones de los precios de las acciones. FOTO: HUA CHUNG/VNA Paralelamente, la infraestructura de transporte continúa expandiéndose. A la entrada en funcionamiento de la línea 1 del metro se suman los proyectos de carreteras de circunvalación, autopistas regionales y el futuro Aeropuerto Internacional de Long Thanh, elementos que reforzarán significativamente la conectividad de la localidad con la región y el mundo. El rápido crecimiento de la economía digital, la expansión de los pagos sin efectivo y el desarrollo del mercado de capitales también constituyen bases fundamentales para tal transformación. Estas ventajas permiten a Ciudad Ho Chi Minh fortalecer progresivamente su competitividad dentro del escenario regional.

Residentes y visitantes realizan compras en un moderno centro comercial. FOTO: NGUYEN LUAN/VNP

Aunque debe afrontar la competencia de centros financieros consolidados como Singapur y Hong Kong (China), la urbe dispone de importantes fortalezas propias: una economía dinámica, una amplia comunidad empresarial, una fuerza laboral joven y una notable capacidad de adaptación a las nuevas tendencias económicas y tecnológicas.



La creación del VIFC-HCMC representa no solo un paso estratégico en la evolución de Ciudad Ho Chi Minh, sino también una oportunidad para que Vietnam eleve su estatus en la red financiera global, avanzando hacia una economía más integrada, innovadora y sostenible ./.

Por VNP/ Trung Khanh - Fotos: Nguyen Luan/VNP y VNA