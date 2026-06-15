Realidad de la protección de la infancia en Vietnam silencia las narrativas hostiles

Vietnam blinda los derechos de la infancia en internet frente a narrativas de descrédito exterior. (Foto: VNA)

Por más sofisticados que sean los argumentos distorsionados y las tergiversaciones, estos quedan desmentidos por la realidad de la vida en Vietnam y por las políticas concretas que el país implementa para garantizar el bienestar de las nuevas generaciones, especialmente en el marco del Mes de Acción por la Infancia y la adaptación a la era digital.

El Mes de Acción por la Infancia en Vietnam, que se celebra anualmente del 1 al 30 de junio, tiene como objetivo promover la participación de toda la sociedad en el cuidado, la educación y la protección de niños y adolescentes de manera práctica y efectiva, lejos de cualquier formalismo.

Esta iniciativa se organiza oficialmente en todo el país desde 2015, de conformidad con la Circular 15/2014/TT-BLĐTBXH del entonces Ministerio de Trabajo, Inválidos de Guerra y Asuntos Sociales, actualmente Ministerio del Interior.

Vietnam blinda los derechos de la infancia en internet frente a narrativas de descrédito exterior. (Foto: VNA)

Contrario a las afirmaciones de elementos hostiles que intentan presentar la atención a la infancia en Vietnam como una actividad meramente “simbólica” o “superficial”, cada edición del Mes de Acción por la Infancia cuenta con un tema específico, estrechamente vinculado a las necesidades reales de la sociedad y orientado a objetivos a largo plazo.En 2025, el tema central fue “Priorizar los recursos para cumplir los objetivos en favor de la infancia”.

En 2026, durante el primer mes de vacaciones escolares de verano, el país concentra sus esfuerzos en la consigna: “Niños felices, seguros y preparados para avanzar en la era digital”, sustentada en tres pilares fundamentales: seguridad, felicidad y desarrollo.

La seguridad, la felicidad y el desarrollo siempre han sido necesidades esenciales para los niños. Sin embargo, en la era digital estos conceptos adquieren nuevas dimensiones.



Ceremonia de lanzamiento de los programas y campañas de voluntariado de verano, en respuesta al Mes de Acción por la Infancia de 2026. Foto: Trung Tuyen - VNA En el pasado, la seguridad infantil se entendía principalmente en el espacio físico, es decir, la prevención de riesgos y accidentes tangibles. Hoy, el entorno de vida se ha ampliado al ciberespacio, donde surgen amenazas invisibles que exigen nuevas formas de protección.

Asimismo, la felicidad de los menores ya no depende únicamente de la interacción directa con padres, familiares y amigos o de las actividades físicas, sino también de su capacidad para utilizar internet como espacio de aprendizaje, comunicación y entretenimiento.

De igual manera, para avanzar con firmeza en la vida ya no basta con acumular conocimientos mediante métodos tradicionales. Los niños necesitan desarrollar competencias digitales, pensamiento crítico y capacidad de autocontrol frente a las múltiples tentaciones y riesgos presentes en las redes sociales.

En Vietnam, el Día Internacional del Niño (1 de junio) se conoce tradicionalmente como la Fiesta Infantil, y el mes de junio de cada año es seleccionado como el Mes de Acción por la Infancia. En los últimos años, el Partido y el Estado han implementado con eficacia múltiples políticas de atención, educación y protección de los menores, creando mejores condiciones para su aprendizaje y desarrollo integral. El Mes de Acción por la Infancia de este año se celebra bajo el lema "Niños felices, seguros y firmes en la era digital". Fuente: VNA

Ante esta nueva realidad, tanto los adultos como el sistema jurídico deben adaptarse para garantizar de manera más eficaz los derechos de la infancia en el entorno digital. La era digital ofrece numerosas oportunidades para el ejercicio de los derechos infantiles, entre ellas el registro de nacimiento en línea, el acceso a fuentes de conocimiento más allá de las aulas y de las fronteras nacionales, así como la posibilidad de acceder a información y participar en actividades sociales mediante bases de datos nacionales relacionadas con la legislación, la educación, la salud y la población.

No obstante, también plantea desafíos significativos, como la exposición a contenidos nocivos, el acoso y el abuso sexual en línea, la filtración de datos personales, la vulneración de la privacidad y los efectos psicológicos derivados del uso excesivo de dispositivos electrónicos.

La protección de los menores vietnamitas en el ciberespacio está respaldada tanto por la Ley de Ciberseguridad de 2018 como por la Ley de la Infancia de 2016.

Foro infantil bajo el lema "Escuchar la voz de los niños en la era del ascenso". Foto: Thanh Thuong - VNA

El artículo 29 de la Ley de Ciberseguridad establece que los niños tienen derecho a ser protegidos, a acceder a información, participar en actividades sociales, disfrutar de espacios de recreación, preservar sus datos personales y su vida privada, así como ejercer otros derechos en el entorno digital. El artículo 29 de la Ley de Ciberseguridad establece que los niños tienen derecho a ser protegidos, a acceder a información, participar en actividades sociales, disfrutar de espacios de recreación, preservar sus datos personales y su vida privada, así como ejercer otros derechos en el entorno digital.

La normativa también exige a los administradores de sistemas de información y a las empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones, internet y servicios digitales controlar los contenidos difundidos en sus plataformas para evitar daños a los menores, prevenir vulneraciones de sus derechos y eliminar información perjudicial.

Por su parte, el artículo 54 de la Ley de la Infancia dispone que los organismos competentes deben promover actividades de sensibilización, educación y protección de los menores en internet, mientras que padres, docentes y cuidadores tienen la responsabilidad de proporcionar conocimientos y habilidades que permitan a los niños protegerse por sí mismos en el entorno digital.

Como continuidad de este marco normativo, el 23 de marzo de 2026 el Primer Ministro firmó la Decisión No. 468/QĐ-TTg, mediante la cual se aprobó el Programa de protección y apoyo al desarrollo de los niños en el Entorno Digital para el período 2026-2030.

El programa persigue un doble objetivo: reforzar la protección de la infancia y, al mismo tiempo, promover un desarrollo sano y positivo de los niños, fortaleciendo sus capacidades digitales en el contexto de la transformación digital nacional y contribuyendo a la formación de una nueva generación de ciudadanos digitales en Vietnam.

Foto de ilustración. Fuente: VNA

Entre sus prioridades figura la transición hacia un modelo de protección basado en la prevención y la identificación temprana de riesgos, así como la construcción de una arquitectura integral de protección infantil en internet.

Dicha estrategia contempla el fortalecimiento del sistema jurídico en materia de ciberseguridad y protección de la infancia; la ampliación de soluciones tecnológicas destinadas a supervisar y proteger las actividades de los menores en línea; la generalización de herramientas educativas sobre competencias digitales y seguridad en internet; y el desarrollo de capacidades de “inmunidad digital” mediante la formación en conocimientos y habilidades de autoprotección.

La protección de la infancia en el ciberespacio también constituye una preocupación compartida por numerosas organizaciones sociales y profesionales.

El 16 de mayo de 2026, en Hanoi, la Asociación Nacional de Ciberseguridad, en coordinación con la plataforma TikTok y el Instituto de Investigación para la Gestión del Desarrollo Sostenible (MSD), organizó el programa “Adolescentes hablan en 2026: Cocreando soluciones para la seguridad y el bienestar digital”.

Las entidades participantes se comprometieron a impulsar campañas de comunicación destinadas a elevar la conciencia de la comunidad, las familias y los jóvenes sobre la seguridad en línea, así como a prevenir, detectar y reducir los riesgos y comportamientos perjudiciales para los menores en el entorno digital.

Los niños disfrutan de juegos en un centro turístico. Foto: Dang Tuan - VNA

El coronel Ha Van Bac, subdirector del Departamento de Ciberseguridad y Prevención de Delitos de Alta Tecnología del Ministerio de Seguridad Pública, subrayó que la protección de los menores en internet debe abordarse de forma integral y con la participación de toda la sociedad.

Señaló que las familias deben acompañar y escuchar a los jóvenes; las escuelas, reforzar la educación en competencias digitales; las plataformas tecnológicas, asumir una mayor responsabilidad en la protección de los usuarios menores de edad; y los medios de comunicación, especialistas y organizaciones sociales, difundir conocimientos, habilidades y una cultura de comportamiento seguro en línea. Destacó además la importancia de otorgar a los propios adolescentes un papel activo en la identificación de problemas y en la construcción de soluciones.

Una multitud de ciudadanos participa en la actividad de canje de residuos reciclables por dinero con el fin de realizar obras de caridad y apoyar a los niños de escasos recursos. Foto: Hung Manh - VNA

En el mismo evento, el MSD presentó resultados preliminares de la encuesta “La voz de los niños de Vietnam en 2026”, realizada con la participación de dos mil 500 adolescentes de entre 12 y 15 años. Según los datos obtenidos, cerca de nueve de cada diez encuestados afirmaron haber recibido formación o acceso a contenidos relacionados con la seguridad digital.

Por ello, las acusaciones que sostienen que la legislación vietnamita es insuficiente para proteger a los menores en internet o que los niños y adolescentes son abandonados frente a los riesgos de las redes sociales no son más que narrativas impulsadas por fuerzas hostiles que se niegan a reconocer una realidad evidente: Vietnam está fortaleciendo de manera constante sus mecanismos jurídicos, institucionales y sociales para garantizar la protección y el desarrollo integral de la infancia en la era digital./.