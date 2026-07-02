Medio siglo de orgullo de la ciudad bajo el nombre del Presidente Ho Chi Minh, a la vanguardia de la innovación y el desarrollo nacional

02/07/2026

El compañero Nguyen Van Duoc, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, subsecretario del Comité del Partido de Ciudad Ho Chi Minh y presidente del Comité Popular municipal. Foto: Hoang Lien Son/VNA

En 2026, Ciudad Ho Chi Minh conmemora el 50.º aniversario de haber recibido oficialmente el nombre del Presidente Ho Chi Minh, conforme a la Resolución aprobada por la Asamblea Nacional de Vietnam el 2 de julio de 1976, durante el primer período de sesiones de la VI Legislatura.

Durante estas cinco décadas, la urbe ha sabido preservar su tradición revolucionaria, su espíritu dinámico, creativo y solidario, superando innumerables desafíos para consolidarse como el principal motor económico del país y uno de los polos de desarrollo más importantes de la región.

A lo largo de estos cincuenta años, ha mantenido intacto su espíritu pionero, caracterizado por la iniciativa, la capacidad de innovar y la responsabilidad asumida siempre en beneficio del interés general. La ciudad ha sido el origen de numerosas iniciativas que posteriormente contribuyeron al proceso nacional de renovación y al perfeccionamiento del marco institucional de Vietnam.

Con motivo de este aniversario, la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) entrevistó a Nguyen Van Duoc, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, subsecretario del Comité del Partido de Ciudad Ho Chi Minh y presidente del Comité Popular municipal, sobre los principales logros alcanzados durante el medio siglo transcurrido desde que lleva con orgullo el nombre del Presidente Ho Chi Minh.

Ciudad Ho Chi Minh resplandece a la orilla del río Saigón. Foto: Kim Cuong



- Periodista: Ante todo, muchas gracias por conceder esta entrevista a la Agencia Vietnamita de Noticias. Con motivo del 50.º aniversario de Ciudad Ho Chi Minh, ¿podría compartir con nuestros lectores cuáles considera que han sido los logros más relevantes alcanzados por la ciudad en materia de desarrollo socioeconómico, defensa, seguridad y construcción urbana durante estas cinco décadas?





- Nguyen Van Duoc: Los cincuenta años transcurridos desde que la antigua Saigón-Gia Dinh pasó a llevar oficialmente el nombre del Presidente Ho Chi Minh constituyen un capítulo histórico del que toda la ciudad se siente profundamente orgullosa.

Durante este período, Ciudad Ho Chi Minh ha mantenido vivas sus tradiciones revolucionarias, así como un espíritu de resiliencia, creatividad, dinamismo y solidaridad. Gracias a ello, ha logrado superar enormes dificultades para convertirse en el principal motor económico de Vietnam y en uno de los mayores centros nacionales de finanzas, comercio, ciencia y tecnología.

En el ámbito económico, la ciudad ha experimentado una transformación extraordinaria tanto en la dimensión de su economía como en la calidad de su crecimiento. Tras registrar un crecimiento promedio anual de apenas el 0,91 % entre 1976 y 1980, Ciudad Ho Chi Minh experimentó un fuerte impulso tras el inicio de la política de Doi Moi, alcanzando un crecimiento medio del 12,62 % anual durante el período 1991-1995.

En 2025, el Producto Interno Bruto Regional (GRDP) aumentó aproximadamente un 8,03 %, aportando cerca de una cuarta parte del Producto Interno Bruto nacional. Solo durante el primer trimestre de 2026, el crecimiento económico alcanzó el 8,27 %. Paralelamente, la estructura económica evolucionó hacia un modelo más moderno, donde el sector de los servicios representa ya más del 52 % de la actividad económica.

Desde la promulgación de la Ley de Inversión Extranjera, a finales de 1987, Ciudad Ho Chi Minh ha mantenido de forma sostenida su liderazgo nacional en la atracción de inversión extranjera directa (IED). Hasta la fecha acumula 20.259 proyectos de inversión, con un capital registrado cercano a 142.000 millones de dólares estadounidenses, procedentes de 152 países y territorios.

Solo durante el primer semestre de 2026, la ciudad logró captar más de 6.800 millones de dólares en inversión extranjera, equivalente al 62 % de la meta prevista para todo el año. Actualmente, el sector de inversión extranjera representa alrededor del 20 % de la inversión social total y genera más del 50 % del valor de las exportaciones de la ciudad. Al mismo tiempo, Ciudad Ho Chi Minh se ha consolidado como el mayor centro de intercambio económico internacional de Vietnam y como el principal polo nacional de formación y concentración de recursos humanos altamente cualificados.

En materia de desarrollo urbano, la ciudad ha experimentado una transformación de carácter histórico. Hoy dispone de un sistema de infraestructura cada vez más moderno e integrado, con obras emblemáticas como la avenida Nguyen Van Linh, el corredor Este-Oeste, el túnel bajo el río Saigón, el puente Phu My, así como una red de autopistas y vías de circunvalación que fortalecen la conectividad regional.

Uno de los hitos más significativos fue la entrada en funcionamiento, a finales de 2024, de la Línea 1 del Metro (Ben Thanh-Suoi Tien), que inauguró una nueva etapa para el desarrollo del transporte público moderno en la ciudad. Paralelamente, nuevas áreas urbanas como Phu My Hung y Thu Thiem, junto con zonas industriales, de procesamiento para la exportación y parques de alta tecnología, han contribuido a configurar una Ciudad Ho Chi Minh moderna, civilizada y plenamente integrada en la economía internacional.



Festival de Globos Aerostáticos a la orilla del río Saigón. Foto: VNP



En el ámbito social, la ciudad ha mantenido siempre la convicción de que el crecimiento económico debe ir acompañado del progreso y la equidad social, garantizando que nadie quede excluido del proceso de desarrollo.



Todo el sistema político ha concentrado sus esfuerzos en fortalecer las políticas de bienestar social, elevar la calidad de vida de la población y mejorar permanentemente los servicios de educación y salud. El reconocimiento otorgado por la UNESCO en 2024 como Ciudad Global del Aprendizaje, así como el proceso de consolidación de Ciudad Ho Chi Minh como un centro regional de atención médica de alta calidad para la ASEAN, constituyen claras muestras del acierto de esta estrategia.



En cuanto a la defensa y la seguridad, la ciudad ha preservado de manera constante la estabilidad política y el orden social en todas las circunstancias. La articulación entre la defensa nacional, la seguridad popular y la confianza de la ciudadanía se ha fortalecido progresivamente, mientras que la eficacia de la administración local se ha visto reforzada con el nuevo modelo de gobierno de dos niveles, creando un entorno seguro y favorable para un desarrollo rápido y sostenible.

Una gran multitud de residentes y turistas visitan y disfrutan de la calle peatonal Nguyen Hue bajo un resplandeciente atardecer, destacando al frente la fuente de la flor de loto y el edificio del Comité Popular de la Ciudad. Foto: Kim Cuong

Puede afirmarse que ninguno de estos logros ha sido fruto de la casualidad. Son el resultado del compromiso permanente de sucesivas generaciones de dirigentes, así como de la extraordinaria fuerza de la gran unidad nacional, del espíritu de autosuficiencia y de la voluntad de superación de millones de habitantes de Ciudad Ho Chi Minh. Ese legado constituye hoy la base más sólida para que la ciudad continúe avanzando con confianza hacia una nueva etapa de desarrollo: la nueva era del despegue de Vietnam.



- Periodista: Durante los últimos 50 años, Ciudad Ho Chi Minh ha reafirmado su papel pionero en la creación de nuevos mecanismos de desarrollo. La ciudad ha funcionado como un verdadero “laboratorio de políticas públicas” (sandbox), donde se han ensayado mecanismos innovadores que posteriormente sirvieron para perfeccionar el marco jurídico nacional. ¿Podría compartir con nosotros cuáles son las políticas y mecanismos prioritarios que impulsarán el desarrollo de la ciudad en esta nueva etapa?





- Nguyen Van Duoc: Así es. La historia de estos últimos cincuenta años demuestra que Ciudad Ho Chi Minh no solo ha asumido el papel de principal motor económico del país, sino también la responsabilidad de convertirse en un verdadero laboratorio de políticas para Vietnam.



Fue aquí donde surgieron algunas de las iniciativas más innovadoras del período de Renovación (Đổi Mới): desde las primeras medidas para liberar las fuerzas productivas antes de 1986, hasta la creación en 1991 de la primera Zona de Procesamiento para la Exportación de Vietnam, así como el desarrollo pionero de parques de alta tecnología y modernos espacios urbanos con estándares internacionales.



Pero el espíritu innovador de la ciudad no se limita al ámbito económico. También ha impulsado importantes programas de bienestar social, como la erradicación de la pobreza y la construcción de viviendas para familias beneficiarias de políticas sociales, experiencias que posteriormente fueron replicadas en numerosas provincias del país.



Los resultados alcanzados —entre ellos un crecimiento estimado del GRDP del 8,03 % en 2025, equivalente a cerca del 23,1 % del PIB nacional, así como el reconocimiento de la UNESCO como “Ciudad Mundial del Aprendizaje”— son fruto de la visión, la determinación y el esfuerzo sostenido de varias generaciones de dirigentes y de más de diez millones de habitantes que han sabido convertir el espíritu de solidaridad y autosuperación en la principal fortaleza de la ciudad.

Vista panorámica del centro de Ciudad Ho Chi Minh a la orilla del río Saigón con el edificio Landmark 81, símbolo del desarrollo dinámico de la mayor metrópoli económica de Vietnam. La ciudad avanza hacia el objetivo de convertirse en un Centro Financiero Internacional de la región. Foto: Kim Cuong



Actualmente, Ciudad Ho Chi Minh concentra sus esfuerzos en implementar los nuevos mecanismos especiales aprobados por la Asamblea Nacional, entre ellos las Resoluciones 98/2023/QH15 y 260/2025/QH15 sobre políticas específicas para el desarrollo urbano; la Resolución 188/2025/QH15 destinada al desarrollo del sistema ferroviario metropolitano; y la Resolución 222/2025/QH15 sobre la creación del Centro Financiero Internacional de Vietnam. Estos instrumentos constituyen la base institucional para impulsar una nueva etapa de crecimiento.

En los próximos años, siguiendo las orientaciones del Buró Político, la ciudad continuará ejerciendo su papel de vanguardia mediante cinco prioridades estratégicas.



La primera consiste en transformar el modelo de crecimiento, apoyándolo en la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital. Se priorizará la atracción de grandes inversionistas en sectores como la alta tecnología, la industria de semiconductores, la inteligencia artificial, los centros de datos, la economía digital y la economía verde, al tiempo que se fortalecerá un ecosistema de innovación con capacidad de competir a escala regional e internacional.



La segunda prioridad será profundizar las reformas institucionales. La ciudad impulsará la elaboración de una Ley Especial para Ciudades Metropolitanas, ampliando la descentralización administrativa y fortaleciendo la autonomía de las autoridades locales para movilizar de manera más eficiente los recursos destinados al desarrollo.

En tercer lugar, continuará la modernización del espacio urbano mediante un desarrollo sostenible y resiliente frente al cambio climático. Se acelerará la construcción de infraestructuras estratégicas, especialmente la red ferroviaria metropolitana, las autopistas de circunvalación y los corredores de conexión regional, promoviendo además el modelo de desarrollo urbano orientado al transporte público (TOD).



La cuarta prioridad consiste en elevar integralmente la calidad de vida de la población. La ciudad concentrará sus esfuerzos en ampliar la oferta de viviendas sociales, desarrollar un sistema de salud altamente especializado con proyección regional, fortalecer una educación de excelencia y continuar mejorando el entorno urbano y ambiental.



Finalmente, la quinta prioridad será potenciar el capital humano. Ciudad Ho Chi Minh aspira a consolidar una sociedad moderna, solidaria y dinámica, fortaleciendo la formación y atracción de talento altamente calificado y promoviendo entre las nuevas generaciones el espíritu de innovación, creatividad y responsabilidad por el bien común.

Numerosos programas deportivos y artísticos de gran envergadura de la ciudad se organizan en el río Saigón, justo frente al muelle de Nha Rong, actividades que honran los valores culturales e históricos y reflejan el carácter moderno y dinámico de la urbe actual. Foto: Nguyen Luan – VNP

- Periodista: El año 2026 constituye un hito histórico para Ciudad Ho Chi Minh. ¿Qué significa para las autoridades y el pueblo de la ciudad conmemorar los cincuenta años de llevar el nombre del Presidente Ho Chi Minh?





Nguyen Van Duoc: El mayor orgullo de Ciudad Ho Chi Minh no radica únicamente en los logros alcanzados durante estos cincuenta años, sino en el esfuerzo constante por estar a la altura del inmenso honor de llevar el nombre del Presidente Ho Chi Minh. A lo largo de estas cinco décadas, la ciudad ha preservado su espíritu pionero, caracterizado por la capacidad de pensar diferente, actuar con decisión y asumir responsabilidades en beneficio del interés común. Muchas de las iniciativas que hoy forman parte del proceso de modernización y perfeccionamiento institucional de Vietnam tuvieron aquí su origen.



Al mismo tiempo que consolidaba su liderazgo económico, Ciudad Ho Chi Minh nunca dejó de colocar a las personas en el centro de todas sus políticas, preservando valores profundamente arraigados en su identidad, como la solidaridad, la apertura, el humanismo y la generosidad.

Ese orgullo también se expresa en la convicción de actuar “por todo el país y junto al país”, compartiendo recursos, experiencias y capacidades con las demás localidades siempre que ha sido necesario.



Mirando hacia el futuro, depositamos una enorme confianza en las nuevas generaciones. Con su preparación, creatividad y compromiso, serán ellas quienes continúen la obra de quienes nos precedieron y conduzcan a la ciudad hacia nuevas metas de desarrollo.



Después de cincuenta años, el nombre “Ciudad Ho Chi Minh” ha dejado de ser únicamente una denominación geográfica para convertirse en un símbolo del espíritu de autosuperación, innovación y desarrollo de Vietnam.



En esta nueva etapa del país, el Partido, las autoridades y el pueblo de Ciudad Ho Chi Minh reafirman su compromiso de mantener la unidad y seguir construyendo una ciudad moderna, próspera, solidaria y plenamente merecedora del honor de llevar el nombre del gran líder de la nación vietnamita./.