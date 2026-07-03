Impresionantes avances de Ciudad Ho Chi Minh

03/07/2026

El 2 de julio de 1976, la Asamblea Nacional de Vietnam decidió nombrar oficialmente Ciudad Ho Chi Minh a la histórica urbe de Saigón-Gia Dinh. Medio siglo después de aquel hito, la urbe se ha transformado con fuerza hasta convertirse en el centro económico más dinámico, el principal nodo de comercio internacional y una de las localidades vanguardias del país en materia de innovación.

Vehículos de las marcas más exclusivas del mundo son exhibidos en Ciudad Ho Chi Minh. FOTO: NGUYEN LUAN/VNP

El buque COSCO SHIPPING ROSE atraca en el puerto de Tan Cang-Cai Mep Thi Vai. FOTO: HUYNH SON

Año 2024

* El PRB (Producto Regional Bruto) creció un 7,17 %

* La recaudación presupuestaria superó los 508 553 billones de dongs, rebasando por primera vez la marca de los 500 billones.

* Las ventas minoristas de bienes y servicios de consumo sumaron más de 1 206 mil billones de dongs, lo que representa un aumento aproximado del 10,7 %.

* El sector turístico recibió a seis millones de viajeros internacionales y 36 millones de visitantes nacionales, generando ingresos totales de 190 billones de dongs.

* En 2024 cada kilómetro cuadrado de tierra en la ciudad generó 848,7 mil millones de dongs en valor añadido.

Demostración tecnológica en el Centro de Innovación y Emprendimiento. FOTO: THU HOAI/VNA

Año 2025

* El PRB de Ciudad Ho Chi Minh registró un crecimiento del 7,53 % tras su integración administrativa con Binh Duong y Ba Ria-Vung Tau.

* El PRB per cápita alcanzó los 8 755 dólares, cifra que duplica en 1,7 veces el promedio nacional

* La recaudación presupuestaria rondó los 746 438 billones de dongs

* Se constituyeron 59 750 nuevas empresas.

* La inversión extranjera directa se situó 8 370 millones de dólares.

* El turismo captó cerca de 8,6 millones de viajeros internacionales y casi 46 millones de excursionistas internos, aportando ingresos totales de 278 566 billones de dongs.

* Durante el bienio 2024-2025, la metrópoli consolidó su transición hacia un modelo de crecimiento basado en el conocimiento.

* Para finales de 2025, la Productividad Total de los Factores contribuyó con el 59 % al crecimiento del PRB.

Atención médica en el Hospital Cho Ray de Ciudad Ho Chi Minh. FOTO: PUBLICADA POR VNA

Investigación científica en el Parque de Alta Tecnología. FOTO: TIEN LUC/VNA

Meta de crecimiento de dos dígitos para el período 2026-2030

* Ciudad Ho Chi Minh se fija el objetivo de lograr un crecimiento promedio del PRB de entre el 10 y el 11 % anual para el sexenio 2026-2030.

* Aspira a convertirse en un centro financiero internacional y alcanzar un ingreso per cápita de 15 000 dólares para el año 2030.

* La urbe ha diseñado un escenario de alto crecimiento bajo condiciones favorables y con la expectativa de que los mecanismos de la Resolución 98 modificada surtan efecto temprano, contando con el respaldo de inversores estratégicos. Específicamente, se esfuerza por consolidar una tasa de crecimiento del 10 %.

Ceremonia de graduación de estudiantes en la Oficina Central de Correos de Saigón. FOTO: TRAN THE PHONG

Turistas extranjeros participan en recorridos en motocicletas clásicas por la urbe. FOTO: THONG HAI/VNP

Grupo de tareas y soluciones clave para 2026

* Esforzarse por alcanzar una recaudación presupuestaria superior a los 805 billones de dongs.

* Implementar el Plan de Desarrollo Orientado al Tránsito y explotar de manera eficiente las reservas de suelo para incrementar los ingresos fiscales derivados de los recursos de la tierra.

* Aplicar la recaudación de tasas específicas bajo el amparo de la Resolución 98, emitir bonos del gobierno municipal y de obras públicas, y maximizar las fuentes de financiamiento y patrocinios.

* Potenciar el rol de la inversión pública como motor y guía del desarrollo, con una asignación estimada de 148 billones de dongs.

* Impulsar la movilización de capital social inversionista por encima de los 1,05 mil billones de dongs, elevando la eficiencia en la atracción de capitales extranjeros.

* Ejecutar de forma eficaz la reforma administrativa, optimizar el entorno de inversión, así como recortar y simplificar los trámites burocráticos innecesarios.

* Promover un desarrollo económico rápido y sostenible mediante la renovación del modelo de crecimiento y la reestructuración económica, situando a la ciencia, la tecnología y la innovación como los motores primordiales.

* Reestructurar el espacio de desarrollo bajo un enfoque multicéntrico, integrado y conectado, priorizando la movilización de recursos para la inversión en tres zonas estratégicas clave.

* Subsanar de raíz tres cuellos de botella históricos: las inundaciones urbanas, la congestión del tráfico y los problemas de saneamiento ambiental y contaminación del aire./.

Por VNP - Fotos: Nguyen Luan, Thong Hai/VNP, Tran The Phong y Huynh Son