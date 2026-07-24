Seguridad no tradicional: Vietnam impulsa la prevención hacia 2030
Seguridad no tradicional: Vietnam impulsa la prevención hacia 2030
Vietnam fija objetivos para reforzar la conciencia, la coordinación y la capacidad de respuesta frente a las amenazas de seguridad no tradicionales.
Seguridad no tradicional: Vietnam impulsa la prevención hacia 2030
El 22 de mayo de 2026, el Comité Popular Provincial de Hung Yen, en colaboración con la Academia de Policía Popular, la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanói y la Universidad VinUni, organizó una conferencia científica sobre "Ciencia, Tecnología e Innovación para Garantizar la Seguridad No Tradicionales en la Era Digital". En la foto: Representantes del Comité Popular Provincial de Hung Yen, la Academia de Policía Popular, la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanói y la Universidad VinUni presidieron la conferencia. Foto: Nguyen Cong Hai - VNA