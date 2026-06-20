Inauguran Festival Nacional de Prensa de Vietnam 2026

El Festival Nacional de Prensa 2026, considerado uno de los mayores encuentros para periodistas y profesionales de los medios de comunicación de Vietnam, quedó inaugurado el 19 de junio en la ciudad norteña de Hai Phong, con la participación de alrededor de mil delegados.

Acto de inauguración del Festival Nacional de Prensa 2026 (Foto: VNA)

En su discurso de apertura, Trinh Van Quyet, miembro del Buró Político y secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y jefe de su Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas, destacó que durante más de un siglo la prensa revolucionaria ha acompañado estrechamente la causa del Partido, así como las luchas por la independencia, la defensa y el desarrollo del país.

Asimismo, subrayó que en los últimos años la prensa vietnamita ha experimentado una profunda transformación, marcada por la reorganización y racionalización de su estructura organizativa, el impulso de la transformación digital y la renovación de sus modelos de funcionamiento hacia un enfoque más inteligente y eficiente.

Según el funcionario, el lema de esta edición, “Prensa vietnamita: Lealtad - Creatividad - Responsabilidad en la Nueva Era”, refleja de manera precisa las exigencias y desafíos del contexto actual.

Trinh Van Quyet, miembro del Buró Político y secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y jefe de su Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas, interviene en la cita (Foto: VNA)

Indicó que el avance de las tecnologías digitales, la inteligencia artificial, las redes sociales y las plataformas transfronterizas está transformando profundamente el ecosistema global de la comunicación. Sin embargo, enfatizó que ningún progreso tecnológico podrá alterar la misión y los ideales de la prensa revolucionaria vietnamita.

En este sentido, exhortó a los periodistas y profesionales de la comunicación de todo el país a mantenerse estrechamente vinculados a la realidad, preservar el carácter partidista y popular de la prensa y demostrar una lealtad absoluta a la Patria y a la causa revolucionaria.

​Asimismo, los instó a innovar de forma permanente, fomentar la creatividad y dominar las nuevas tecnologías. También pidió a cada órgano de prensa convertirse en una sólida fortaleza para proteger los fundamentos ideológicos del Partido, yendo asimismo a la vanguarda en la difusión y materialización de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido y de otras orientaciones estratégicas en la vida social.

Por su parte, Le Quoc Minh, miembro del Comité Central del Partido, subjefe de su Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas, presidente-editor del periódico Nhan Dan (Pueblo) y titular de la Asociación de Periodistas de Vietnam, afirmó que el festival constituye una gran celebración para los profesionales de la comunicación de todo el país en ocasión del 101.º aniversario del Día de la Prensa Revolucionaria de Vietnam.

Según explicó, las tres palabras clave del evento —“Lealtad, Creatividad y Responsabilidad”— reflejan la misión esencial del periodista revolucionario: mantener la fidelidad a los ideales del Partido, fomentar la innovación y la creatividad de manera constante, y fortalecer la responsabilidad social y la ética profesional en favor de una sociedad justa, democrática y civilizada.

Delegados visitan el stand de la Agencia Vietnamita de Noticias en el Festival Nacional de Prensa 2026. (Foto: VNA)

El festival de este año reúne 87 espacios expositivos pertenecientes a asociaciones y delegaciones de periodistas, organizaciones provinciales y municipales del gremio, así como centros de formación e investigación periodística de todo Vietnam.

Uno de los principales atractivos de la cita es la zona central de exposición, concebida como un recorrido que conecta la tradición con el futuro. Este espacio permite a los visitantes repasar la evolución de la prensa revolucionaria vietnamita y reflexionar sobre los nuevos desafíos y exigencias que enfrenta el sector en el contexto actual.

Paralelamente, el Foro Nacional de la Prensa desarrollará 11 sesiones temáticas dedicadas a cuestiones de actualidad para el sector, entre ellas la reorganización de los órganos de prensa, la defensa de los fundamentos ideológicos del Partido, el papel de los medios en el acompañamiento a las empresas y la aplicación de la inteligencia artificial en la actividad periodística.

​Asimismo, está prevista una amplia programación complementaria que incluye un concurso de canto para periodistas con la participación de profesionales de medios de Vietnam y de países vecinos como Laos, Tailandia y Camboya, además de visitas a sitios históricos y ceremonias de entrega de premios periodísticos. Estas actividades contribuirán a convertir el festival en un encuentro dinámico, atractivo y de gran utilidad para la comunidad de la prensa.

Según Quoc Minh, el Festival Nacional de la Prensa no solo constituye un espacio para honrar los logros de la comunicación, sino que también funciona como un foro de intercambio abierto que estrecha los lazos entre los periodistas y el público, contribuyendo a impulsar el desarrollo de la prensa revolucionaria en la nueva era./.