Improntas de Vietnam en primer año como miembro de CDH para 2023 – 2025

A más de un año de desempeñar el papel de miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) para el período 2023 - 2025, Vietnam puede mostrar con orgullo varias improntas reconocidas por la comunidad internacional.

El viceministro de Relaciones Exteriores del país indochino Do Hung Viet escribió un artículo para brindar una visión retrospectiva del primer año de la asunción de Vietnam del cargo de miembro del CDH para el período 2023-2025. La Revista Vietnam (VNP) les presenta a los lectores el texto íntegro del artículo:



El desempeño del cargo de miembro del CDH del mandato 2023 - 2025 ha sido efectivo desde los primeros días y actividades del organismo de las Naciones Unidas (ONU) en el año pasado, con la incorporación y coordinación activa de los órganos que forman partes del Grupo de Trabajo Intersectorial, agencias de prensa, dejando una impronta y una influencia no solo en el trabajo del CDH, sino también en muchas otras áreas.



1. En 2023, la situación regional y mundial experimentó distintos cambios profundos. Aunque la paz, la cooperación y el desarrollo siguen siendo tendencias importantes, enfrentan mayores desafíos registrados en el período post- Guerra Fría, especialmente en el contexto de que la competencia estratégica entre las grandes potencias resulta cada vez más feroz e integral. En los “puntos cadentes”, estallaron conflictos armados, que aumentaron tanto en número como en nivel de daños, y se volvieron cada vez más multidimensionales con diversas formas. La recuperación económica mundial resulta lenta, desigual e incierta, con diferentes riesgos macroeconómicos. Los avances en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), juntos con los desafíos de seguridad no convencionales como el cambio climático, la seguridad alimentaria, la seguridad hídrica, las desigualdades y los "lados oscuros" de la transformación digital, ... tienen impactos directos y cotidianos en los medios y calidad de vida y capacidad de disfrutar de los derechos de las personas en todo el mundo. Estos factores se entrelazan y transforman entre sí; por un lado, plantean muchos desafíos, aumentan la politización y limitan el espacio para la cooperación en muchas cuestiones de derechos humanos; por otro lado, también destacan la necesidad de diálogo y cooperación para abordar las preocupaciones comunes de la comunidad internacional en materia de derechos humanos, incluso a través de las actividades del CDH.

El 2023 marcó además el aniversario 75 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) y los 30 años de la Declaración y Programa de Acción de Viena sobre el mismo tema (VDPA), una ocasión importante para que la comunidad internacional analizara de conjunto los logros y también desafíos en el futuro en cuanto a la garantía de valores comunes y universales y fuertes compromisos para proteger y promover los derechos humanos expresados en estos documentos.

Con tal contexto y expectativas de la comunidad internacional, en 2023, el CDH impulsó activamente su papel como la agencia de derechos humanos más importante del sistema de la ONU, implementando efectivamente la amplia agenda de 10 temas, siguiendo de cerca las preocupaciones comunes de actualidad de la comunidad internacional. En ese proceso, se mostraron también fricciones, incluso conflictos, y confrontaciones directas entre países y grupos de naciones. En 2023, el Consejo trabajó con alta intensidad, completando la mayor cantidad de trabajo desde su fundación en 2006, con 180 reuniones plenarias oficiales en el marco de tres sesiones ordinarias y una especial, la revisión de 231 informes, aprobación de 110 Resoluciones (cuyos dos tercios, aproximadamente, fueron aprobados por consenso), 41 Decisiones y una Declaración Presidencial, además de muchas otras reuniones de Grupos de Trabajo y de Expertos, de ellos, el de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal (EPU) revisó y aprobó los informes de 42 países. Además, para promover sus prioridades y contribuir a las actividades del Consejo, en 2023 alrededor de 450 eventos al margen de las reuniones periódicas fueron celebrados por países con una variedad de temas.

La delegación vietnamita asistió a la sesión de votación y anunció los resultados de su membresía en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos. Fuente: VNA

2. El 11 de octubre de 2022, la Asamblea General de las Naciones Unidas eligió a Vietnam y a otros 13 países como miembros del CDH para el período 2023 - 2025. Dando continuidad al éxito del mandato de miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las ONU (2020 - 2021), tal acontecimiento posee un importante significado en los esfuerzos por implementar la política exterior del XIII Congreso Nacional del Partido Comunista y la Directiva 25-CT/TW del Secretariado sobre el impulso y elevación de la diplomacia multilateral hasta 2030, lo cual demuestra la posición y prestigio cada vez más elevados de Vietnam, al tiempo que evidencia el reconocimiento de la comunidad internacional a las políticas, esfuerzos y logros del país indochino en la garantía de los derechos humanos.

Vietnam también asume la mencionada responsabilidad al tiempo que hace todos los esfuerzos posibles para impulsar el desarrollo socioeconómico, garantizar los medios de vida, mejorar la calidad de vida de los pobladores y asegurar la implementación de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos en el contexto nacional e internacional, marcado aún por diversos desafíos. Por lo tanto, la membresía de Vietnam en el CDH para el período 2023-2025 acaparó gran atención por parte de la comunidad internacional. Los logros, esfuerzos, compromisos y demanda de cooperación de Vietnam en la protección y promoción de los derechos humanos han sido ampliamente reconocidos.

Sin embargo, algunas personas, organizaciones y políticos internacionales todavía no han comentado objetivamente sobre la situación ni respecto a la capacidad de Vietnam para desempeñar el papel de miembro del CDH.

El viceprimer ministro Tran Luu Quang asistió al 52º período de sesiones de la Consejo de Derechos Humanos Naciones Unidas. Fuente: VNA

3. En ese contexto, Vietnam ha participado de manera activa, dejando su huella desde los primeros eventos del CDH con numerosas iniciativas adecuadas a las prioridades del país y las preocupaciones comunes del mundo, lo cual ha sido apreciado por la comunidad internacional.

En el 52º período de sesiones del Consejo (en marzo y abril de 2023), el viceprimer ministro Tran Luu Quang asistió a la Reunión de Alto Nivel y presentó la iniciativa para conmemorar el 75º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) y 30 años de la Declaración y el Programa de Acción de Viena (VDPA). Sobre esa base, Vietnam ha presidido y liderado el Grupo Central de 14 países (Vietnam, Austria, Bangladesh, Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Fiji, India, Panamá, Rumania, Sudáfrica y España) en todas las regiones y con diversos niveles de desarrollo para desarrollar un borrador y organizar consultas para que el CDH apruebe por unanimidad la Resolución 52/19 sobre este tema, con el copatrocinio de 121 países - un "récord" del Consejo en los últimos años.

La resolución enfatizó el papel protagónico de los países en la garantía de los derechos humanos, además de reconocer la participación de las mujeres, el papel de la cooperación y la solidaridad internacionales, el respeto a la diversidad y la inclusión en la promoción y protección de los derechos humanos.

Esta iniciativa de Vietnam contribuyó a la transmisión de grandes mensajes, la sensibilización y la determinación de los países y de la comunidad internacional en la implementación de los objetivos y principios de derechos humanos, propuestos en estos dos documentos fundamentales de derechos humanos, al mismo tiempo que promueve la posición y el papel del CDH y de los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas.

Al continuar demostrando su papel de liderazgo en la elaboración de una serie de resoluciones para garantizar los derechos humanos en el cambio climático, en el 53° período ordinario de sesiones del CDH (en junio y julio de 2023), Vietnam, junto con Bangladesh y Filipinas, elaboraron un proyecto de resolución de la promoción de medios de vida en el contexto del cambio climático, que fue aprobado por el CDH por consenso con 80 países copatrocinadores (Resolución 53/6).

En las sesiones 53 y 54 (septiembre-octubre de 2023), Vietnam, junto a otros países y organizaciones internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización (GAVI), ha impulsado las iniciativas sobre "vacunación y derechos humanos", "lucha contra la discriminación, la violencia de género y el acoso en el lugar de trabajo" en forma de debates internacionales al margen de las reuniones y la elaboración de declaraciones conjuntas en el CDH.

En consonancia con las preocupaciones del mundo actual sobre los derechos humanos, las iniciativas de Vietnam han recibido respuesta y contribuciones activas de otros países. Por ejemplo, la declaración conjunta sobre la vacunación y los derechos humanos redactada por Vietnam en la sesión 54 del CDH atrajo la participación y el apoyo de más de 60 países. El tema de esta declaración conjunta es de actualidad en el contexto de que la pandemia de la COVID-19 todavía tiene muchos efectos a largo plazo, varios países en desarrollo y grupos de población aún no han tenido pleno acceso a las vacunas contra este mal, como muchas vacunas básicas.