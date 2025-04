Vietnam por un aparato estatal ágil y con visión de futuro

25/04/2025

En un momento histórico decisivo, de cara a una nueva era, Vietnam reafirma su determinación de fortalecer la organización del sistema político bajo un modelo más ágil, eficiente y efectivo. Este proceso busca generar nuevos impulsos y mayor capacidad operativa para el desarrollo socioeconómico, al tiempo que mejore las condiciones de vida del pueblo, tanto materiales como espirituales.

El Parlamento aprueba el texto legal que modifica y complementa algunos artículos de la Ley de Organización de la Asamblea Nacional. Foto: VNA

En su artículo “Calidad, concisión, fortaleza, alto rendimiento, eficacia y eficiencia”, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, enfatizó que, a lo largo de todas las etapas de la revolución, el Partido y el Estado han concedido una prioridad especial al fortalecimiento de la capacidad de liderazgo, de gobernanza y combatividad del PCV, así como a la mejora de la eficiencia, la efectividad y los resultados del funcionamiento del sistema político. Si bien el país ha experimentado profundas transformaciones en los 40 años de renovación, con el avance del Estado de derecho socialista y los logros científicos y tecnológicos, la estructura organizativa del sistema político, aunque ha sido objeto de reformas, sigue basándose en un modelo diseñado hace décadas. Muchas de sus características ya no responden a las exigencias de la nueva realidad, lo que contradice las leyes del desarrollo y genera la percepción de que “las palabras no siempre van acompañadas de acciones”.

Tras seis meses de implementación de la reorganización, el sistema político ha experimentado movimientos vigorosos, operando con una nueva mentalidad y mayor dinamismo para generar nuevos impulsos y mejorar el rendimiento en el desarrollo socioeconómico, elevando así el nivel de vida de la población. El Buró Político y el Secretariado han trabajado con gran celeridad, mientras que la Asamblea Nacional, el Gobierno y el Frente de la Patria de Vietnam han coordinado esfuerzos de manera decidida y armoniosa. Su objetivo ha sido desmantelar los cuellos de botella, eliminar obstáculos y superar barreras que dificultan el crecimiento económico y afectan la vida cotidiana de la ciudadanía.

El área de operaciones de la sala de control central incluye maquinaria que data de las décadas de 1960 y 1970. Foto: VNA

En el marco de la implementación de la Resolución 18-NQ/TW “Consideraciones sobre la continuidad de la reforma y la reorganización del aparato del sistema político para una mayor eficacia y eficiencia operativa”, el número de comisiones centrales del Partido ha sido reducido a seis: Comisión de Organización del Comité Central, Comisión de Asuntos Internos, Comisión de Propaganda y Movilización, Comisión de Inspección, Oficina del Comité Central del Partido y Comisión de Política y Estrategia.

En su novena reunión extraordinaria, el Parlamento revisó y aprobó la ley que modifica y complementa algunos artículos de la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional, así como resoluciones sobre la estructura organizativa de los órganos parlamentarios y el número de miembros del Comité Permanente de la XV Legislatura.



El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Nguyen Khac Dinh, destacó que, antes de la reorganización, el bloque parlamentario contaba con 14 órganos, número que se redujo ahora a nueve, lo que representa una disminución del 37,5 %. En cuanto a los departamentos y unidades dependientes de la Oficina de la Asamblea Nacional, la reducción superó el 51 %. Este es un gran esfuerzo y un proceso llevado a cabo con gran urgencia por las instituciones involucradas.

Cosecha temprana de la temporada Invierno-Primavera en los campos de la comuna de Long Duc, distrito de Long Phu, provincia de Soc Trang. Foto: Tuan Phi-VNA.

Mientras tanto, la estructura organizativa del Gobierno para el mandato 2021-2026 ha sido optimizada a 14 ministerios y tres organismos de ese nivel, disminuyendo en cinco la cifra de entidades, lo que equivale a una reducción del 22,7%. La nueva estructura incluye: Ministerio de Defensa, Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Justicia, Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Educación y Formación, Ministerio de Salud, Ministerio de Finanzas, Ministerio de Construcción, Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ministerio del Interior, Ministerio de Asuntos Étnicos y Religiosos, Oficina Gubernamental, Inspección del Gobierno y Banco Estatal de Vietnam.

Cinco agencias afiliadas al Gobierno continuarán operando: Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam, Academia de Ciencias Sociales de Vietnam, Televisión de Vietnam, la radioemisora Voz de Vietnam y la Agencia Vietnamita de Noticias.

La empresa B'LaoFood (ciudad de Bao Loc, provincia de Lam Dong) es actualmente una gran procesadora de productos agrícolas para la exportación, que genera empleo para más de 200 trabajadores, con un ingreso de 10 millones de dongs por persona al mes. Foto: VNA

La optimización del aparato gubernamental va acompañada de la reducción de personal y la reestructuración del equipo de funcionarios con la capacidad y la ética necesarias para asumir sus responsabilidades. Esta reforma no implica un recorte mecánico, sino la eliminación de posiciones innecesarias y tareas ineficientes, permitiendo así canalizar los recursos hacia áreas estratégicas y potenciar el talento adecuado para cada función.

Las medidas implementadas han inyectado una nueva energía en la misión de proteger, construir y desarrollar el país, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos y planes para 2025. Asimismo, establecen una base sólida para avanzar con determinación en la consecución de las metas trazadas en la Resolución del XIII Congreso Nacional del Partido./.

