Vietnam avanza en el desarrollo de la ciencia y la tecnología

23/02/2025



Con el objetivo de convertirse en un centro industrial moderno para 2030 y un país desarrollado de altos ingresos para 2045, Vietnam considera la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital como fuerzas impulsoras clave. Según el secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, esta es la “llave de oro” para hacer realidad las aspiraciones de la nación de ser fuerte y próspera.

El 18 de mayo de 1963, en el histórico Salón Ba Dinh, se celebró el primer Congreso de la Asociación de Vietnam para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, predecesora de la actual Unión de Asociaciones de Ciencia y Tecnología de Vietnam, marcando un acontecimiento importante en la historia de este sector en el país. Más de seis décadas después, la segunda Conferencia Nacional, con una nueva escala, refleja la determinación del sistema político y del país de impulsar la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital.

El 13 de enero de 2025, en el Salón Dien Hong, Casa de la Asamblea Nacional, el Secretariado del Partido Comunista de Vietnam (PCV) organizó una Conferencia Nacional sobre avances en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital en el país, mediante conexiones directas y en línea con enlaces desde los niveles provinciales hasta los comunales en las localidades. El secretario general del PCV, To Lam, jefe del Comité Directivo sobre Desarrollo de la Ciencia y Tecnología, Innovación y Transformación Digital, dirigió el foro. FOTO: VNA

El 9 de octubre de 2024, el Comité Provincial Popular de Son La realizó una conferencia en ocasión del Día Nacional de la Transformación Digital 2024 con el tema de “Universalizar la infraestructura e innovar en aplicaciones para desarrollar la economía digital - Nueva fuerza impulsora para el crecimiento económico y la productividad laboral”, entrega de los premios individuales y colectivos del concurso “Aprendizaje y propagación de la transformación digital en la provincia de Son La en 2024” y del certamen en línea “Aprendizaje sobre el trabajo de reforma administrativa en la provincia de Son La”. FOTO: VNA

El foro tiene como objetivo evaluar la implementación de las resoluciones del Comité Central del Partido, el Buró Político y el Secretariado sobre el desarrollo de la ciencia y la tecnología; comprender y aplicar a fondo la Resolución No.57-NQ/TW del 22 de diciembre de 2024 del Buró Político sobre los avances en la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital, creando un cambio revolucionario en la conciencia y la organización de su implementación, contribuyendo a que el país progrese rica y poderosamente en la nueva era del desarrollo nacional.

Con las políticas y directrices del Partido y el Estado, se han alcanzado muchos grandes logros, haciendo importantes contribuciones al desarrollo socioeconómico, garantizando la defensa y la seguridad nacionales, previniendo desastres naturales, protegiendo el medio ambiente, respondiendo al cambio climático y al desarrollo sostenible del país. Se considera que para finales de 2024 la contribución de la economía digital al PIB vietnamita fue del 18,3 %. La industria de la tecnología digital obtuvo ingresos de 152 000 millones de dólares y el volumen de exportación de hardware y electrónica se estima en 132 000 millones.

Sin embargo, todavía existen en Vietnam limitaciones y debilidades en este ámbito: La velocidad en el avance de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital es lenta y no se ha convertido realmente en una fuerza impulsora importante del desarrollo socioeconómico; el potencial nacional y el nivel de la ciencia, la tecnología y la innovación están por detrás de los de los países desarrollados; la investigación, la aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación no han tenido grandes avances, no se ha dominado la tecnología estratégica ni la tecnología digital central, entre otras.

La provincia de Kien Giang prioriza la inversión en el desarrollo de la infraestructura de transformación digital, aplicando con fuerza y siendo pionera en tecnologías y datos digitales en todos los campos, decidida a implementar la estrategia de desarrollo de “Transformación Digital” para el período 2022-2025, con visión hacia 2030. FOTO: VNA

Thai Thanh Quy, miembro del Comité Central del PCV y subdirector de su Comisión Económica, señaló que el Buró Político afirmó el papel particularmente importante de la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital, identificando esto como un avance de primer orden, la principal fuerza impulsora para desarrollar rápidamente las fuerzas productivas modernas, perfeccionar las relaciones de producción, innovar en los métodos de gobernanza, desarrollar la economía y la sociedad, prevenir el riesgo de quedarse atrás y llevar a la nación a un desarrollo y una prosperidad revolucionarios en la nueva era.

La Resolución No.57 establece el carácter revolucionario, popular e integral de la causa del avance en este campo, lo que requiere el fortalecimiento del liderazgo integral del Partido, la promoción de la fuerza combinada de todo el sistema político y la participación activa de los empresarios, las empresas y el pueblo. En particular, centrarse en invertir en infraestructura y completarla; desarrollar y emplear recursos humanos de alta calidad; promover la transformación digital, la aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación en todas las esferas; mejorar la eficacia de la gobernanza nacional, de la gestión estatal en todos los campos, garantizar la defensa y la seguridad nacionales...

Estudiantes en el Torneo Abierto de Robots FPT Schools. FOTO: VNA

Se trata de una revolución profunda en todos los ámbitos, implementada de manera resuelta, persistente, sincrónica, consistente y a largo plazo, con el fin de alcanzar el objetivo de que, para 2030, Vietnam esté entre los tres primeros países del sudeste asiático y entre los 50 primeros del mundo en términos de competitividad digital e índice de desarrollo de gobierno electrónico./.

Por: VNP - Fotos: VNA