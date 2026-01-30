Escoba de palma de la aldea de Chiem Son

Con más de cien años de historia, este poblado conserva intacta la esencia cultural de la región, siendo un símbolo vivo del patrimonio artesanal vietnamita.

Ambiente vibrante en la aldea de fabricación de escobas de palma Chiem Son, donde la tradición y la destreza artesanal marcan el pulso cotidiano. (Foto: Tuyet Le/VOV)

El característico sonido de las escobas siendo tejidas resuena durante todo el año en los talleres de la zona. La producción es constante y cada trabajador se encarga de una etapa específica: desde el trenzado de fibras hasta el montaje final.

Según Nguyen Nhat Tuan, propietario del taller Nhat Tuan, en la temporada alta —especialmente cerca del Año Nuevo Lunar— la producción se duplica, alcanzando casi 1.500 unidades diarias.

Las escobas se elaboran en diversos estilos: desde las tradicionales con mango de mimbre hasta versiones más novedosas, con alambre, nailon o mango plástico.

Tuan dejó saber: “Importamos entre 40 y 50 toneladas de materia prima al año. La producción se mantiene activa todo el tiempo y participan en el proceso productivo personas mayores, incluso de hasta 80 años, que vienen con entusiasmo y sentido de pertenencia. También colaboran personas con discapacidad, para quienes este trabajo representa una fuente de ingresos y valor personal. Durante el Tet (festejo del Año Nuevo Lunar), aumentamos significativamente el ritmo para satisfacer la alta demanda, llegando a fabricar hasta 40.000 escobas, aunque sigue sin ser suficiente esta cantidad para cubrir todos los pedidos. En ese período es necesario incorporar más trabajadores para ampliar la capacidad de producción”.

Nguyen Nhat Tuan, figura pionera en la revitalización de la artesanía tradicional en la aldea de Chiem Son. (Foto: Tuyet Le/VOV)

El taller de Nhat Tuan es solo uno de los más de 20 hogares que desarrollan esta actividad a gran escala en la comuna de Duy Trinh, generando empleo constante para más de 350 personas.

A diferencia de otros oficios tradicionales en riesgo de desaparecer, la fabricación de escobas en Chiem Son no sólo perdura, sino que sigue creciendo con vigor. Lo que antes era una actividad complementaria en épocas de menor trabajo agrícola, hoy es la principal fuente de ingresos para muchas familias.

Phan Thi Xuan, residente en la comuna de Duy Trinh y empleada del taller Nhat Tuan, lo afirmó con orgullo.

“Llevo más de 10 años trabajando acá y mi esposo sobre 2 años y medio. Nuestros salarios nos permiten mantener a nuestra familia. El dueño del establecimiento también brinda oportunidades para que muchas mujeres y vecinos del pueblo puedan contar con un trabajo estable”, dijo Phan Thi Xuan.

Gracias a la destreza y experiencia de sus artesanos, las escobas de palma de Chiem Son gozan de gran prestigio entre los consumidores por su calidad y diversidad de modelos.

Según Nguyen Van Thanh, jefe del Comité de Gestión del Oficio Artesanal en Chiem Son, se trata de un producto con una larga tradición, elaborado por manos expertas que han heredado el conocimiento de generación en generación.

“Hay que destacar que los productores trabajan con ética, manteniendo la reputación transmitida por sus antepasados como un valor fundamental. Por ello, a pesar de los vaivenes del tiempo, las escobas de Chiem Son no solo se han mantenido, sino que siguen atrayendo a clientes que siempre repiten la compra por su calidad”, destacó Van Thanh.

En la actualidad la producción local se distribuye principalmente en el norte del país y también llega a mercados internacionales. El precio de cada escoba varía entre 35.000 y 90.000 dongs (aproximadamente entre 1,3 y 3,4 dólares). Anualmente, la aldea produce millones de unidades, alcanzando ingresos que superan los 100 mil millones de dongs (más de 4,3 millones de dólares).

En Chiem Son, junto al incansable compromiso de los artesanos experimentados por preservar y expandir el oficio, también emergen jóvenes emprendedores que han apostado por revitalizar esta tradición. Estos nuevos talentos no sólo honran el legado artesanal, sino que también lo revitalizan con innovación, creatividad y un manejo ágil de las tecnologías actuales.

Hoy en día, sus productos no solo se comercializan mediante canales convencionales, sino que también ganan presencia en plataformas de comercio electrónico.

Elaboración artesanal de escobas de palma, un oficio que se transmite con esmero de generación en generación en Chiem Son. (Foto: baoquangnam.vn)

Además del esfuerzo de los talleres y familias productoras, en los últimos años las autoridades locales han jugado un papel clave apoyando a la comunidad para ampliar los canales de comercialización.

Dang Huu Phuc, vicepresidente del Comité Popular del distrito Duy Xuyen, afirmó lo siguiente: “En los últimos años, las autoridades locales han impulsado el desarrollo de los pueblos artesanales mediante la integración de programas nacionales para la construcción de nuevas áreas rurales. En particular, la producción de escobas en la comuna de Duy Trinh ha recibido un apoyo importante a través de diversas iniciativas, como la ampliación de mercados, la participación en programas de promoción comercial e intercambios, y la difusión de sus productos. Gracias a esto la demanda de los artículos elaborados en el pueblo ha crecido notablemente”.

La fabricación de escobas ha generado importantes transformaciones en la comuna de Duy Trinh. Gracias a los ingresos provenientes de esta tradición artesanal, los residentes locales han podido construir numerosas viviendas nuevas y mejoradas.

De cara al futuro, las autoridades del distrito de Duy Xuyen continuarán potenciando las fortalezas locales para desarrollar el turismo de oficio, contribuyendo así al progreso sostenido de la región.