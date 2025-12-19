Impresiones del Festival Internacional 2025 de Conservación y Desarrollo de Pueblos Artesanales
En la Ciudadela Imperial de Thang Long, el Festival Internacional 2025 de Conservación y Desarrollo de Pueblos Artesanales ofreció un cuadro vibrante de la quintaesencia de la artesanía vietnamita en el flujo de la integración global. Con la participación de más de 30 países y miles de artesanos, el evento no solo rindió homenaje a los patrimonios, también confirmó la posición creativa de Hanói en el mapa mundial de la artesanía.
Hace muchos años, la zona de Ke Cho, centro de la antigua Thang Long, fue el punto de encuentro de artesanos talentosos provenientes de diferentes regiones del país. Por ello, Hanói se conoce como la “tierra de cientos de oficios tradicionales”, con más de 1 350 pueblos artesanales, de los cuales 331 han sido reconocidos.
Algunas aldeas muy relevantes son la de cerámica de Bat Trang, la de seda de Van Phuc, la de artículos de mimbre y bambú de Phu Vinh, la de bordado de Quat Dong y la de fundición de bronce de Ngu Xa. Cada pueblo tiene su propia identidad. Sus productos representan el espíritu, el alma y la delicadeza de los artesanos de la capital, contribuyendo a difundir la cultura vietnamita en el mundo.
El Festival Internacional 2025 de Conservación y Desarrollo de Pueblos Artesanales, celebrado del 14 al 18 de noviembre en la Ciudadela Imperial de Thang Long, se convirtió en un punto importante en el viaje que conecta la tradición con la modernidad, lo local con lo internacional. Fue organizado de manera conjunta por el Centro del Patrimonio de la Ciudadela Imperial de Thang Long, el Comité Popular de Hanói y el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, en un amplio recinto de 4 000 metros cuadrados con 350 stands distribuidos en cinco zonas temáticas: conservación y patrimonio; creatividad y desarrollo; productos de OCOP (Cada comuna, un producto) y gastronomía; espacio internacional y el “Festival de los colores florales de Hanói”.
Con el tema “Conservación-Desarrollo-Integración internacional”, la cita transmitió una visión de desarrollo sostenible basada en cuatro orientaciones estratégicas: aldeas artesanales verdes y respetuosas con el medio ambiente; pueblos artesanales ecológicos; aldeas artesanales en transición digital y la orientación hacia el Net Zero. El encuentro ofreció oportunidades para que los artesanos, investigadores, empresas y especialistas intercambiaran perspectivas sobre el futuro de este sector en la era verde y digital.
Este año, Hanói recibió a más de 50 organizaciones internacionales, entre ellas, 20 líderes del Consejo Mundial de Artesanía, y representantes de 30 países y territorios. Uno de los aspectos más destacados fue la evaluación en curso por parte de ese organismo para incluir en la Red de Ciudades Creativas de la Unesco a Son Dong (escultura) y Chuyen My (incrustaciones de nácar). Anteriormente, los pueblos artesanales de Bat Trang y Van Phuc fueron reconocidos como miembros de la prestigiosa red. Este logro reafirma la posición de Hanói en el mapa cultural mundial.
Durante la ceremonia inaugural, el presidente del Comité Popular de Hanói, Nguyen Duc Trung, subrayó que el festival ha sido un evento cultural, económico y social de gran escala, un puente que conecta la esencia del pasado con las aspiraciones del presente, convirtiendo la cultura en un recurso interno para el desarrollo sostenible. La combinación del Festival de Flores y el de Pueblos Artesanales transmitió un mensaje artístico sobre la belleza, la creatividad y la perdurabilidad de los patrimonios.
El evento fue un punto de encuentro internacional, en el cual miles de artesanos mostraron sus habilidades y crearon oportunidades de cooperación en diseño, producción y comercio. Los productos de OCOP también aportaron una experiencia singular, donde cada plato contó una historia que une a las personas con la naturaleza y la tradición.
Además de las exhibiciones, se organizaron diversas actividades especializadas, como el seminario internacional “Conservación y desarrollo de aldeas artesanales en la era verde y digital”, la conferencia de promoción comercial y de inversión en aldeas artesanales, y el concurso de productos de artesanía de Vietnam. Todas estas iniciativas apuntan a llevar los oficios tradicionales a una era de creatividad, integración y desarrollo responsable.
El Festival Internacional 2025 de Conservación y Desarrollo de Pueblos Artesanales lanzó un mensaje claro: preservar el patrimonio es preservar la identidad; promover las aldeas artesanales es también desarrollar a los ciudadanos en la nueva era. Cuando la esencia de la tradición se combina con la creatividad contemporánea, Hanói no solo es la “tierra de cientos de oficios tradicionales”, sino también la capital de la quintaesencia de la artesanía vietnamita, un lugar para difundir valores, conectar culturas e inspirar a amigos de todo el mundo./.
