Impresiones del Festival Internacional 2025 de Conservación y Desarrollo de Pueblos Artesanales

En la Ciudadela Imperial de Thang Long, el Festival Internacional 2025 de Conservación y Desarrollo de Pueblos Artesanales ofreció un cuadro vibrante de la quintaesencia de la artesanía vietnamita en el flujo de la integración global. Con la participación de más de 30 países y miles de artesanos, el evento no solo rindió homenaje a los patrimonios, también confirmó la posición creativa de Hanói en el mapa mundial de la artesanía.

Los delegados en la ceremonia de inauguración del Festival Internacional 2025 de Conservación y Desarrollo de Pueblos Artesanales. Foto: Tran Thanh Giang/VNP

Hace muchos años, la zona de Ke Cho, centro de la antigua Thang Long, fue el punto de encuentro de artesanos talentosos provenientes de diferentes regiones del país. Por ello, Hanói se conoce como la “tierra de cientos de oficios tradicionales”, con más de 1 350 pueblos artesanales, de los cuales 331 han sido reconocidos.

Algunas aldeas muy relevantes son la de cerámica de Bat Trang, la de seda de Van Phuc, la de artículos de mimbre y bambú de Phu Vinh, la de bordado de Quat Dong y la de fundición de bronce de Ngu Xa. Cada pueblo tiene su propia identidad. Sus productos representan el espíritu, el alma y la delicadeza de los artesanos de la capital, contribuyendo a difundir la cultura vietnamita en el mundo.

El presidente del Comité Popular de Hanói, Nguyen Duc Trung, interviene en el evento. Foto: Tran Thanh Giang/VNP

El Festival Internacional 2025 de Conservación y Desarrollo de Pueblos Artesanales, celebrado del 14 al 18 de noviembre en la Ciudadela Imperial de Thang Long, se convirtió en un punto importante en el viaje que conecta la tradición con la modernidad, lo local con lo internacional. Fue organizado de manera conjunta por el Centro del Patrimonio de la Ciudadela Imperial de Thang Long, el Comité Popular de Hanói y el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, en un amplio recinto de 4 000 metros cuadrados con 350 stands distribuidos en cinco zonas temáticas: conservación y patrimonio; creatividad y desarrollo; productos de OCOP (Cada comuna, un producto) y gastronomía; espacio internacional y el “Festival de los colores florales de Hanói”.