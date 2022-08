Dos ejemplos de cooperativas de seguridad alimentaria típicas de Hanoi

Durante los primeros seis meses de 2022, el Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de Hanoi ha tenido resultados positivos en la gestión de la calidad y seguridad alimentaria de los productos agroforestales-pesqueros, mejorando el valor de la cadena de suministro para los capitalinos. Entre ellos se encuentran dos modelos cooperativos que cumplen con los estándares de seguridad alimentaria y aplican tecnología de gestión de Japón: la cooperativa de verduras limpias Cuoi Quy, en el distrito de Dan Phuong, y la cooperativa de mariscos de alta tecnología Dai Ang, en el distrito de Thanh Tri.

Seguridad en la cooperativa Cuoi Quy



Las verduras limpias de la cooperativa Cuoi Quy han demostrado durante muchos años el valor de la palabra “seguras” para los consumidores. Así lo confirma la propietaria Dang Thi Cuoi: “Garantizo estos productos a partir de mi propia salud”.

Antes, Cuoi trabajaba en una granja de vegetales orgánicos en Taiwán y al respecto recordó: “El rendimiento del cultivo de verduras en Taiwán es dos o tres veces superior, pero la limpieza es mucho más importante. El agua para el cultivo es tan limpia que es mejor que la potable; el propietario usa agua del grifo para tomar, pero la misma agua tiene que pasar por un filtro para ser puesta en el sistema de riego automático de las hortalizas”.

El sistema de vegetales limpios de la cooperativa ha obtenido certificados de seguridad alimentaria. FOTO: PHAM THAI SON

Dang Thi Cuoi se ocupa de las casas de red de vegetales limpios, a partir del modelo aprendido en Taiwán. FOTO: PHAM THAI SON

La cooperativa de verduras limpias Cuoi Quy ha creado puestos de labor para decenas de trabajadores locales. FOTO: PHAM THAI SON

Productos de la cooperativa de verduras limpias Cuoi Quy. FOTO: PHAM THAI SON

A Cuoi le apasiona tanto la agricultura orgánica que pasó 16 años en Taiwán aprendiendo la experiencia y la tecnología para producir vegetales limpios. Incluso llevó allí a su esposo, Nguyen Dang Quy, para mostrarle cómo hacerlo.

Desde que comenzó a producir vegetales orgánicos en 2017, su superficie de cultivo se ha expandido a más de 15 hectáreas, diseñadas con modernos sistemas de ventilación, aire y riego. La cooperativa también proporciona alimentos limpios a 16 jardines de infancia y tres cadenas de tiendas de verduras seguras en la ciudad.

En lugar de rociar herbicidas o pesticidas químicos, Cuoi modificó y aplicó su experiencia en el uso de fertilizantes orgánicos y probióticos. Mezcló probióticos con azúcar granulada, leche malteada e incubó el preparado por un tiempo determinado; luego lo trituró, filtró y roció. Ella ha persistido en la fórmula de los “5 no”: no rociar herbicidas; sin fertilizantes químicos; sin pesticidas; no estimular el crecimiento; no utilizar variedades modificadas genéticamente.

Aplicación de tecnología en la cooperativa pesquera Dai Ang

En una extensión de más de 15 hectáreas, la cooperativa pesquera de alta tecnología Dai Ang (comuna de Dai Ang) está invirtiendo en la aplicación de un modelo de piscicultura aplicando la tecnología “Río en un estanque”, con una escala de 15 tanques de cultivo.

Su director, Nguyen Van Thiem, explicó que los tanques están equipados con aireadores, máquinas de succión de desechos, sistemas de agua blanca, tratamiento de aguas residuales y oxidación. Los peces crecen y se desarrollan bien, lo que brinda una alta eficiencia económica y los ingresos superan los siete mil millones de dongs (unos 300 000 dólares), 1,8 veces más que los de la piscicultura tradicional.

La cooperativa pesquera Dai Ang tiene una superficie de más de 15 ha. FOTO: PHAM THAI SON

La entidad aplica el modelo de acuicultura de alta tecnología “Río en un estanque”. FOTO: PHAM THAI SON

Dai Ang tiene siete miembros y 30 hogares asociados. FOTO: PHAM THAI SON

Algunos productos típicos de la cooperativa. FOTOS: PHAM THAI SON

La cooperativa se estableció en 2018, tiene siete miembros y 30 hogares asociados para criar peces tradicionales como tilapia, rohu (Labeo rohita), carpa negra (Mylopharyngodon piceus) y otros.

Hasta 2022, el nuevo modelo ha logrado una producción estable, la producción era de más de 1 000 toneladas/año, con más de 20 trabajadores estables, 70 temporeros locales y los ingresos salariales son de 7-8 millones de VND/persona/mes.

Este modelo ha obtenido un certificado de producción según los estándares VietGAP, sus productos son muestreados regularmente por las autoridades de Hanoi para realizar pruebas y todos garantizan los criterios de seguridad alimentaria.

En particular, la cooperativa siempre asegura un proceso cerrado, los peces se crían en tanques limpios, aireados y aspirados regularmente. La aplicación de alta tecnología de la piscicultura por parte de la cooperativa pesquera Dai Ang contribuye activamente a la protección del medio ambiente y promete ser un modelo de desarrollo en el futuro

